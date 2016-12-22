Сечин ответил на жалобу конкурентов Медведеву

У других компаний нет таких обязательств перед государством, как у «Роснефти», сказал Игорь Сечин. Так он ответил на просьбу «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и ЛУКОЙЛа получить налоговые льготы для своих месторождений

Игорь Сечин (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Другие нефтяные компании в России не обладают настолько сложными в разработке месторождениями, как Самотлорское, также у них нет «таких обязательств перед государством», которые есть у «Роснефти», заявил глава компании Игорь Сечин, передает ТАСС.

Глава «Роснефти» таким образом прокомментировал просьбу руководителей «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и ЛУКОЙЛа председателю правительства Дмитрию Медведу об «индивидуальном подходе» в вопросе предоставления налоговых льгот. Ранее «Роснефть» получила льготы на Самотлорское месторождение.

По словам Сечина, объем налогового вычета «направляется на повышение бурения, добычи». «В конечном итоге бюджет получает больший доход, чем если бы мы продолжали работать в действующем режиме. Это правильное решение, потому что мы не можем субсидировать за счет других проектов месторождения, которые не приносят доход», — заявил он.

Глава компании также сказал, что «Роснефть» согласилась на увеличение дивидендов до размера 50% от чистой прибыли отчасти из-за решения правительства предоставить налоговые льготыСамотлорскому месторождению.

Глава «Роснефти» добавил, что компания «никого не критикует за льготы», и попросил не подвергать критике «Роснефть», так как предоставленная ей льгота «имеет абсолютно объективные причины и основания» (цитата по «РИА Новости»).

Как передает агентство, Сечин также заявил, что «в принципе очень легко выйти на договоренность, мне кажется: можно отдать контрольный пакет государству, сразу легче станет в получении льготы».

Минфин дал согласие на льготы по НДПИ на Самотлорском месторождении с 2018 года, писал 6 октября РБК. Размер льгот — 35 млрд руб. ежегодно в течение десяти лет. Около 10% добычи «Роснефти» приходится на Самотлорское месторождение. Взамен «Роснефть» примет на себя обязательства по увеличению объемов добычи, также компания будет развивать инфраструктуру в регионе, создавать новые рабочие места и обеспечивать «рост доходной базы государства».

Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, глава «Газпром нефти» Александр Дрюков и глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов попросили стимулировать добычу нефти на высокообводненных месторождениях их компаний и придерживаться единого подхода к налоговому стимулированию таких месторождений. Они также пообещали взамен нарастить инвестиции в бурение, следовало из письма, с которым удалось ознакомиться РБК.

Предоставление льгот «Роснефти», по мнению руководителей трех энергетических компаний, противоречит нормам налогового законодательства. Правительство, указали топ-менеджеры, должно придерживаться единого подхода к налоговому стимулированию обводненных месторождений.

По словам источников РБК в двух из перечисленных компаний, они просят Медведева отменить предоставленную «Роснефти» льготу по Самотлорскому месторождению.

Представитель «Роснефти» тогда не прокомментировал РБК информацию о таком письме от других нефтяных компаний.