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Магомедов пообещал билеты на Hyperloop дешевле поездов и самолетов
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Магомедов пообещал билеты на Hyperloop дешевле поездов и самолетов
Бизнес, 17:47
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Магомедов пообещал билеты на Hyperloop дешевле поездов и самолетов
Соинвестор проекта Hyperloop One Зиявудин Магомедов заявил, что проезд в вакуумном поезде будет дешевле всех традиционных видов транспорта
Зиявудин Магомедов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

«Один билет на Hyperloop при большой интенсивности будет очень дешевым. Это будет дешевле сегодняшних способов пассажирских перевозок», — заявил в интервью РБК владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, который выступает одним из инвесторов проекта Hyperloop One.

По словам Магомедова, первый проект Hyperloop будет реализован в случае «агрессивного плана» до 2020 года, при консервативной модели — до 2021 года. Первую страну, где появится сверхскоростная магистраль, он не назвал, но сказал, что это будет не Россия.

Что такое Hyperloop

Проект сверхскоростной системы поездов Hyperloop придумал глава SpaceX Илон Маск, однако сам воплощать его в жизнь не стал, лишь выложил в открытый доступ расчеты по созданию транспортной системы, состоящей из стальных труб, внутри которых со скоростью 1200 км/ч может перемещаться поезд в виде герметичной капсулы на аэродинамической подушке. Таким образом, поезд сможет преодолевать расстояние из Сан-Франциско в Лос-Анджелес (около 600 км) за 30 минут.

Проектом Маска заинтересовался, в частности, стартап Hyperloop One, который начал развивать его в 2014 году. Основным инвестором стал венчурный капиталист Шервин Пишевар, позже в проект вложил $50 млн владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов​. А на прошлой неделе стало известно, что еще одним инвестором проекта стал Ричард Брэнсон.

Бизнесмен отмечает, что в России сейчас ведется разработка законодательства, которое будет регулировать новый вид транспорта. Минтранс создал рабочую группу еще в декабре 2016 года. В ее состав вошли представители Минтранса, Федеральной таможенной службы, Министерства по развитию Дальнего Востока, РЖД, группы «Сумма», венчурного фонда Caspian VC (принадлежит Магомедову), а также Московского государственного университета путей сообщения.

Зиявудин Магомедов — РБК: «Билет на Hyperloop будет очень дешевым»
Бизнес

По словам Магомедова, в России Hyperloop можно построить на направлениях Москва — Санкт-Петербург и Москва — Сочи, а также в московской агломерации из центра Москвы до аэропортов. «С точки зрения грузоперевозки это один большой проект: Китай — Казахстан — Россия — Европа. Суммарно это 10 тыс. км», — сказал он.

Согласно данным сайта РЖД, скоростной поезд «Сапсан» (Москва — Санкт-Петербург) идет 3 часа 43 минуты. Минимальная цена билета на 18 октября составляет 1806 руб. Стоимость проезда на нескоростной поезд в купе начинается с 1099 руб., в плацкарте — 840 руб. Минимальная цена билета на самолет по этому направлению 18 октября составляет 1901 руб. Длительность перелета — 1 час 40 минут.

Видео: Hyperloop One

​Магомедов отмечает, что сейчас прошли все испытания технологии Hyperloop: скорость может достигать 1000–1200 км/ч на участках от 2 км. При таких показателях вакуумный транспорт из Москвы до Санкт-Петербурга может доставлять пассажира менее чем за час.

Авторы: Василий Маринин, Тимофей Дзядко, Ирина Парфентьева.
Теги: цены , билеты , пассажирские перевозки , Зиявудин Магомедов , билет , Hyperloop One , rbc , развитию , маска , Открытый ...
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