ФАС завела дело из-за закупки суперкомпьютера для Курчатовского института

Компании «ПК Аквариус» и «Т-Платформы» вступили в сговор на торгах на поставку суперкомпьютера для Курчатовского института, заявили в ФАС. Одна из них также выступает фигурантом дела о сговоре при закупке компьютеров для ЦИКа

Фото: Василий Шапошников / «Коммерсантъ»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила ООО «ПК Аквариус» и ОАО «Т-Платформы» в нарушениях при участии в аукционе на поставку суперкомпьютерного вычислительного комплекса для Курчатовского института. Компании вступили в антиконкурентное соглашение, и в результате начальная цена комплекса по результатам торгов была снижена всего на 0,5%. ФАС возбудила дело по п. 2 ч. 1 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции», сообщается на сайте службы.

Начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев заявил, что ведомство «продолжает работу по выявлению картелей на торгах на поставку компьютерного оборудования и программного обеспечения для нужд государственных органов».

В сообщении подчеркивается, что ФАС уже привлекала одну из компаний — «ПК Аквариус» как ответчика по делу о сговоре при поставке системных блоков для комплексов ГАС «Выборы». Это дело было возбуждено в ноябре 2016 года в отношении шести компаний. Антимонопольная служба считает, что только две компании предложили свои цены на торгах и снизили максимальную цену контракта на 1%, а остальные воздержались.

Представитель ФАС Андрей Цариковский в ноябре 2016 года в комментарии РБК говорил, что ведомство проверяет в том числе аукционы Курчатовского института.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «ПК Аквариус» было зарегистрировано 12 февраля 2001 года, генеральным директором указан Владимир Шибанов. Учредитель компании — ООО «Группа компаний «Аквариус». Компания специализируется на производстве компьютеров и периферийного оборудования, ее уставный капитал составил 70 млн руб., выручка за 2015 год — 5,9 млрд руб., прибыль — 312,1 млн руб.