Основной владелец санируемого ЦБ Бинбанка Микаил Шишханов решил выйти из совета директоров «М.Видео». Ретейлер контролируется группой «Сафмар» Михаила Гуцериева

Микаил Шишханов (Фото: Саша Уткин для РБК)

Основной владелец Бинбанка Микаил Шишханов подал заявление о выходе из состава совета директоров «М.Видео». Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

В связи с заявлением Шишханова «М.Видео» созовет внеочередное собрание акционеров 18 декабря для переизбрания совета директоров.

Шишханов — племянник Михаила Гуцериева, который через «Сафмар» владеет основным пакетом акций «М.Видео».

В действующий совет директоров «М.Видео» входят Михаил Гуцериев, его сын, гендиректор «ФортеИнвест» Саид Гуцериев, брат, гендиректор «Корпорации А.Н.Д.» Саит-Салам Гуцериев, гендиректор входящего в «Сафмар» «Русского угля» Билан Ужахов, президент «М.Видео» Александр Тынкован и топ-менеджер компании Павел Бреев.

В декабре 2016 года инвесторы, связанные с группой «Сафмар», приобрели 57,7% акций «М.Видео» у Александра Тынкована и его партнеров, под контролем группы оказались три крупных игрока на рынке — «М.Видео», «Эльдорадо» и «Техносила». От последнего бренда было решено отказаться и заменить вывески магазинов на «Эльдорадо». Позднее было принято решение переименовать управляющую «М.Видео» компанию в «Сафмар Ритейл», которая объединит «М.Видео», «Эльдорадо» и проект Goods.

В ходе сделки «Сафмар» увеличил долю в «М.Видео» до 82,34%, а в июле выкупил 24,66% акций по $7 за акцию в рамках добровольного предложения у миноритарных акционеров. Тогда компания объявила о намерении продать до 24,66% акций «М.Видео» международным инвесторам.