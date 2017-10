Weinstein Company начала переговоры о своей продаже из-за секс-скандала

Продюсерская компания, основанная обвиненным в многочисленных сексуальных домогательствах продюсером Харви Вайнштейном, начала переговоры о своей продаже. По данным FT, у The Weinstein Company начались проблемы с клиентами

Совет директоров кинокомпании The Weinstein Company (TWC) достиг соглашения об инвестициях со стороны Colony Capital, кроме того, компания может быть продана. Об этом сообщает Financial Times. Ранее сооснователь компании продюсер Харви Вайнштейн был обвинен в многочисленных сексуальных домогательствах к актрисам.

Colony обеспечит немедленное «вливание капитала», ссылается газета на сообщение компании. Совет директоров TWC расценивает сделку как «стратегическое партнерство».

«Мы уверены, что инвестиция Colony и спонсорство поможет стабилизировать работу компании, равно как и успокоить наших важнейших партнеров по дистрибуции и продюсированию по всему миру», — отмечается в заявлении The Weinstein Company.

В ходе переговоров с Colony TWC может договориться о продаже всех или значительной части своих активов.

После того как вспыхнул сексуальный скандал с Вайнштейном, от сотрудничества с его компанией отказались множество компаний, отмечает FT. Например, Amazon и Apple аннулировали заказы на производство сериалов. Кроме того, по словам источника FT, кинозвезды, задействованные в готовящихся проектах компании, ищут возможности покинуть их.

Исполнительный директор Colony Томас Баррак считает, что сделка поможет компании двигаться вперед. Colony, по его словам, поможет «вернуть компании ее ключевое значение в индустрии независимого кино и телевидения».

The Weinstein Company была основана Харви Вайнштейном и его братом Робертом в 1979 году. TWC выпустила фильмы Стивена Содерберга, Квентина Тарантино, Питера Гринуэя и Педро Альмодовара. Сам Вайнштейн был продюсером таких известных лент, как «Убить Билла», «Влюбленный Шекспир», «Криминальное чтиво», «Джанго освобожденный»​.

Ранее The New York Times опубликовала интервью голливудской актрисы Эшли Джадд, которая рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна. О подобных случаях заявили еще девять женщин, восемь из которых работали в The Weinstein Company. Впоследствии в домогательствах Вайнштейна обвинили Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Азия Ардженто.

После того, как появились публичные обвинения, от продюсера ушла жена, а он бывл уволен из The Weinstein Company. Компания собиралась сменить название. 15 октября продюсера исключили из Американкой киноакадемии, присуждающей премию «Оскар».

Вайнштейн говорил, что сожалеет о том, как «вел себя с коллегами в прошлом», но отрицает, что актрисы шли на сексуальные контакты не по согласию. Адвокат продюсера говорила, что обвинения не соответствуют действительности.