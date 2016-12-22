СМИ узнали о возможном финансировании ВТБ покупки CEFC доли в «Роснефти»

По данным Reuters, российский банк может выступить одним из кредиторов CEFC, решившей выкупить 14,16% акций «Роснефти» за $9,1 млрд

Фото: Олег Яковлев / РБК

Китайская компания «Хуасинь» (CEFC), договорившаяся о выкупе большей части принадлежащего консорциуму швейцарской Glencore и катарского фонда QIA пакета акций «Роснефти», планирует привлечь к финансированию сделки российский банк ВТБ, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в банковских кругах.

«CEFC будет использовать собственный денежный поток и займы от китайских и иностранных институтов для финансирования сделки с [акциями] «Роснефти», — говорится в поступившем в Reuters сообщении CEFC. Однако в сообщении CEFC не раскрываются названия иностранных банков, с которыми ведутся переговоры. При этом агентство уточняет, что около 60–70% суммы сделки — заемные средства. Представитель ВТБ отказался от комментариев, отвечая на вопрос РБК о возможном участии в сделке.

Высокопоставленный представитель CEFC пояснил агентству, что компания ведет переговоры с государственным Банком развития Китая (CDB), открывшем для CEFC кредитную линию на 30 млрд юаней (примерно $4,6 млрд).

Ранее ВТБ принимал участие в финансировании сделки, в рамках которой консорциум Glencore и QIA приобрел 19,5% акций «Роснефти». В декабре 2016 года ВТБ под залог приватизируемого пакета акций выдал подконтрольной Glencore сингапурской компании QHG Shares Pte Ltd кредит на сумму 692,395 млрд руб. Эту сумму QHG Shares выплатила «Роснефтегазу», а тот перечислил ее в казну.

Неделей позже ВТБ уступил все права и обязанности по кредитному соглашению «Роснефтегазу», после чего получившая кредит от итальянского банка Intesa Sanpaolo компания QHG Shares, в число владельцев которой вошел QIA, выплатила тому €10,2 млрд.

В апреле 2017 года през​​​идент России Владимир Путин наградил руководителей QIA, Glencore и Intesa Sanpaolo орденами Дружбы «за большой вклад в укрепление сотрудничества с Российской Федерацией». В тот же день Путин объявил свою благодарность президенту и главе правления ВТБ Андрею Костину «за большой вклад в развитие экономики страны, укрепление позиции России в глобальной нефтегазовой отрасли и успешное решение задач по улучшению инвестиционного климата».

8 сентября 2017 года Clencore объявил о продаже CEFC большей части купленного ранее пакета акций «Роснефти» (14,16% из 19,5%). Глава «Роснефти» Игорь Сечин тогда пояснил, что большую часть пакета акций «Роснефти» консорциум Glencore и QIA приобрел в 2016 году на заемные средства, но в последнее время обслуживать кредит стало слишком дорого.

13 сентября стало известно, что CEFC ведет со структурами Олега Дерипаски переговоры о покупке доли в группе En+.