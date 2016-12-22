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Google обошел «Газпром» в рейтинге привлекательных компаний для студентов
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Google обошел «Газпром» в рейтинге привлекательных компаний для студентов
Бизнес, 11:00
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Google обошел «Газпром» в рейтинге привлекательных компаний для студентов
Российские студенты, изучающие экономику, IT и гуманитарные науки, выбрали Google в качестве самого желанного работодателя, говорится в ежегодном рейтинге Universum. Прошлогодний лидер — «Газпром» — остается привлекательным только для тех, кто изучает естественные науки
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Российские студенты экономических специальностей назвали Google самым привлекательным работодателем, следует из исследования «Самые привлекательные работодатели России 2017 года по версии студентов», проведенного компанией Universum (есть в распоряжении РБК). Таким образом, IT-гигант обогнал по этому показателю прошлогоднего лидера — «Газпром». Опрос 23 тыс. российских студентов из 97 вузов проходил с ноября 2016-го по март 2017 года. Среди респондентов были 35% мужчин и 65% женщин, средний возраст опрошенных — 21,4 года.

Google стал самой желанной компанией также для студентов, изучающих IT и гуманитарные науки. «Газпром» остался самым привлекательным работодателем только для студентов, изучающих естественные науки.

Российский конкурент Google — компания «Яндекс» — также набирает популярность среди студентов, особенно изучающих экономику и медицину, говорится в исследовании. По этим параметрам компания поднялась на 7 и 14 пунктов соответственно по сравнению с 2016 годом. В целом студенты стали больше обращать внимания на интернет-компании при выборе места работы и «ценить инновационность» будущего работодателя, заключают авторы исследования. Количество опрошенных, которые назвали это приоритетом, выросло за последний год с 18 до 23%.

Кроме интернет-компаний все более востребованными у студентов становятся банки. ВТБ, Bank of America и Citibank в среднем поднялись в рейтинге на 20 пунктов среди своей основной аудитории — студентов-экономистов.

При этом средний размер зарплатных ожиданий студентов за прошедший год снизился. Мужчины оценивают будущий доход на 4 тыс. руб. меньше, чем в 2016 году — около 61 тыс. руб.; женщины сократили свои запросы на 1,5 тыс. руб. до 52,2 тыс. руб. Студентки чаще стремятся работать в отрасли искусств и развлечений, а также медиа и рекламы. Мужчин больше привлекает профессия программиста (22% опрошенных), менеджера и консультанта (14%), банкира (13%) или работника химической промышленности (13%).

При этом студенты всех категорий стали значительно больше стремиться стать экспертами в своей сфере. В 2016 году своим приоритетом его назвали 23% опрошенных, а в 2017 году — 32%.

Блокчейн и хакеры

Основатель кадрового агентства PRUFFI Алена Владимирская считает, что студенты, выбирая в качестве работодателей вышеперечисленные компании, руководствуются «HR-брендом». «Чаще всего студенты ошибаются, потому что внешнее представление об HR-бренде очень сильно отличается от того, что есть внутри. Это неплохие компании, но я не уверена, что там будет [существенный] карьерный рост. Мне кажется, что лучший карьерный рост не в таких гигантах, а в быстрорастущих компаниях, где ты растешь вместе с ней», — рассуждает Владимирская.

Среди будущих трендов рынка труда она выделила сферы, связанные с роботизацией, инновациями в медицине (продление жизни), агротехнологиями, новыми финансами (блокчейн), с информационной безопасностью.

Научный директор центра долгосрочного прогнозирования и стратегического планирования при МГУ профессор Сергей Малков считает, что через 10–15 лет нефтегазовая индустрия, в отличие от IT, будет не так привлекательна для молодежи, как сейчас. «Молодежь привлекает достаточно быстрый успех в чем-то. А такой успех может быть только в той области, которая быстро развивается, которая не устоялась. Газовые и нефтяные отрасли уже иерархизированы. Там устоялись технологии, управленческие цепочки, и подняться наверх там сложно. В компьютерных компаниях в этом плане проще», — сказал он.

Координатор российской Ассоциации футурологов Константин Фрумкин заявил РБК, что список наиболее привлекательных компаний для молодежи через 10–15 лет изменится. «Любого гиганта в спину подталкивают агрессивные компании второго и третьего эшелона», — пояснил он. По его мнению, сейчас в сырьевых корпорациях молодежь привлекает только уровень дохода и условия труда. Однако в перспективе с этими компаниями «может случиться всякое». «Например, под влиянием снижения цен на сырье они могут провести оптимизацию, сокращения, снижение уровня зарплаты. Также могут произойти политические неприятности: их могут расчленять, приватизировать, реформировать», — отметил Фрумкин.

«Что касается Google и других компаний этого ряда, то здесь высокий уровень дохода подкрепляется брендом с прекрасной репутацией, который ассоциируется у молодежи и с коммерческим успехом, и с престижем, и с высокими технологиями», — добавил он.

Автор: Анастасия Демидова
Теги: Google , студенты , работодатель , Universum
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