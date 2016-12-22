Архитектурное бюро Zaha Hadid подготовит заявку на участие в реновации

Реновация пятиэтажек в Москве — «захватывающий проект», считают в архитектурном бюро Zaha Hadid Architects. Компания готовит заявку для участия в конкурсе, чтобы разработать архитектурную концепцию будущей застройки

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Zaha Hadid Architects знает о конкурсе на разработку концепции застройки в рамках столичной программы реновации и намерено принять в нем участие. Об этом РБК рассказал один из директоров всемирно известного архитектурного бюро Христос Пассас.

«Есть тендер, и мы готовим нашу заявку на 10 июля (дата окончательного приема заявок. — РБК). Сейчас мы думаем над всеми аспектами подхода к реализации проекта и о том, с кем вместе мы будем работать над ним, — сказал Пассас. — Для нас это очень захватывающий проект». При этом представитель бюро сказал, что прежде они должны взглянуть на техническое задание.

Ранее об интересе Zaha Hadid к конкурсу на форуме РБК «Недвижимость в России» говорил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Кроме того, по его словам, принять участие в конкурсе планирует еще одно международное архитектурное бюро — Herzog & de Meuron Architekten. При этом власти делают ставку в первую очередь на московские бюро, которые «по объективным причинам лучше знают площадки, землю и особенности территорий». Всего на конкурс по разработке архитектурной концепции планируется выставить пять площадок.

Международная архитектурная и дизайнерская компания Zaha Hadid Architects была основана Захой Хадид в 1979 году в Лондоне. В ее портфеле — 950 проектов в 44 странах мира. Первым реализованным проектом стало строительство пожарной части компании Vitra в немецком Вайле-на Рейне. Наиболее известными работами считаются Центр Гейдара Алиева в Баку, Центр водных видов спорта в Лондоне, Мост шейха Зайеда в Абу-Даби, Центр современного искусства Розенталя в Цинциннати. В России Zaha Hadid реализовала два проекта — здание бизнес-центра Dominion Tower в промзоне на юго-востоке Москвы (улица Шарикоподшипниковская, 5) и виллу Capital Hill Residence площадью 2,6 тыс. кв. м в подмосковной Барвихе.