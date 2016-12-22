Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,46 57,00 EUR Нал. 64,76 64,09 USD Бирж. 57,32 +0,34 EUR Бирж. 64,59 +0,71 USD ЦБ. 57,03 +0,12 EUR ЦБ. 63,95 +0,18 EUR/USD 1,13 +0,01 ММВБ 1837,36 -1,28% РТС 1013,78 -1,67% Brent 47,00 -2,55% DJIA 21343,54 +0,07% Nasdaq 6223,32 +0,05% FTSE 7474,40 -0,35%
Архитектурное бюро Zaha Hadid подготовит заявку на участие в реновации
Лента новостей
Лучшим фильмом на «Кинотавре» признали «Аритмию» Бориса Хлебникова 20:30, Общество Конфликт интересов: кто ищет «руку Москвы» в кармане Дональда Трампа 20:26, Политика «Победа» обжаловала в Верховном суде установку видеокамер в самолетах 20:18, Бизнес Архитектурное бюро Zaha Hadid подготовит заявку на участие в реновации 20:16, Бизнес Леонид Слуцкий обратился к фанатам «Халл Сити» на английском языке 20:13, Спорт США перебросили в южную Сирию системы реактивного залпового огня 20:10, Политика Подозреваемого в распылении газа 12 июня оставили под стражей на два дня 20:09, Общество В Сан-Франциско произошла стрельба 20:06, Общество Российский авиалайнер МС-21 совершил второй полет 19:51, Бизнес  Число жертв пожара в лондонской высотке выросло в два раза 19:46, Общество  Райффайзенбанк выкупил пакет ВЭБа в калийной «дочке» «Акрона» 19:43, Бизнес Нацбанк Украины предложил создать украинскую криптовалюту 19:33, Финансы Главу «Россетей» сменит в совете директоров ФСК менеджер Внешэкономбанка 19:30, Бизнес Украинский суд решил изъять у «Газпрома» дивиденды на $3 млн 19:21, Бизнес Во Франции неизвестные вылили 200 тыс. л вина из винохранилища 19:19, Общество Росгвардия отчиталась о действиях ОМОНа во время митинга 12 июня 19:19, Общество  Первые пользователи 5G появятся в России в 2021 году 19:11, Технологии и медиа Подросток пострадал при падении в здании Ховринской больницы 19:08, Общество Цена риска: чем «дело «Транснефти» против Сбербанка важно для бизнеса 19:00, Мнение Ранивший конгрессмена стрелок скончался 18:57, Общество Минтруд предложил оставить пособия по безработице на прежнем уровне 18:52, Экономика Порошенко ответил на предложение Турчинова о завершении АТО в Донбассе 18:41, Политика В полиции рассказали о личности ранившего конгрессмена стрелка 18:39, Общество «Локомотив» подписал контракт с рекордсменом чемпионата России по футболу 18:29, Спорт Семь крупных пенсионных фондов начали подготовку к объединению 18:29, Финансы Центробанк предложит новые ограничения для процентов по микрозаймам 18:07, Экономика Киев научит Европу распознавать уголь из Донбасса 18:02, Бизнес На Украине назвали причину задымления на Чернобыльской АЭС 17:57, Общество
Архитектурное бюро Zaha Hadid подготовит заявку на участие в реновации
Реновация Москвы, 20:16
0
Архитектурное бюро Zaha Hadid подготовит заявку на участие в реновации
Реновация пятиэтажек в Москве — «захватывающий проект», считают в архитектурном бюро Zaha Hadid Architects. Компания готовит заявку для участия в конкурсе, чтобы разработать архитектурную концепцию будущей застройки
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Zaha Hadid Architects знает о конкурсе на разработку концепции застройки в рамках столичной программы реновации и намерено принять в нем участие. Об этом РБК рассказал один из директоров всемирно известного архитектурного бюро Христос Пассас.

«Есть тендер, и мы готовим нашу заявку на 10 июля (дата окончательного приема заявок. — РБК). Сейчас мы думаем над всеми аспектами подхода к реализации проекта и о том, с кем вместе мы будем работать над ним, — сказал Пассас. — Для нас это очень захватывающий проект». При этом представитель бюро сказал, что прежде они должны взглянуть на техническое задание.

Ранее об интересе Zaha Hadid к конкурсу на форуме РБК «Недвижимость в России» говорил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Кроме того, по его словам, принять участие в конкурсе планирует еще одно международное архитектурное бюро — Herzog & de Meuron Architekten. При этом власти делают ставку в первую очередь на московские бюро, которые «по объективным причинам лучше знают площадки, землю и особенности территорий». Всего на конкурс по разработке архитектурной концепции планируется выставить пять площадок.

От Лондона до Москвы: архитектура Захи Хадид. Фотогалерея Еще 5 фото
Фотогалерея

Международная архитектурная и дизайнерская компания Zaha Hadid Architects была основана Захой Хадид в 1979 году в Лондоне. В ее портфеле — 950 проектов в 44 странах мира. Первым реализованным проектом стало строительство пожарной части компании Vitra в немецком Вайле-на Рейне. Наиболее известными работами считаются Центр Гейдара Алиева в Баку, Центр водных видов спорта в Лондоне, Мост шейха Зайеда в Абу-Даби, Центр современного искусства Розенталя в Цинциннати. В России Zaha Hadid реализовала два проекта — здание бизнес-центра Dominion Tower в промзоне на юго-востоке Москвы (улица Шарикоподшипниковская, 5) и виллу Capital Hill Residence площадью 2,6 тыс. кв. м в подмосковной Барвихе.

Авторы: Алексей Пастушин, Илья Немченко
Теги: Москва , Сергей Кузнецов , реновация , архитекторы , Заха Хадид
Главное
Ройзману не хватит подписей депутатов для выдвижения в губернаторы Политика
Материалы по теме
Умерла архитектор Заха Хадид Общество
Семья Гуцериева получила за долги единственное в Москве здание Захи Хадид Бизнес
От Лондона до Москвы: архитектура Захи Хадид. Фотогалерея Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку