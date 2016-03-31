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От Лондона до Москвы: архитектура Захи Хадид. Фотогалерея
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От Лондона до Москвы: архитектура Захи Хадид. Фотогалерея
Общество, 31 мар 2016, 23:44
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От Лондона до Москвы: архитектура Захи Хадид

В Майами на 66-м году жизни скончалась британский архитектор Заха Хадид. Она стала одной из самых ярких представительниц деконструктивизма в архитектуре. Хадид начала учиться архитектуре в начале 1970-х в Лондоне, ее преподавателем был знаменитый архитектор Рем Колхас. Долгое время сложные «антигравитационные» проекты Хадид остаются на бумаге. Однако уже вскоре после первых реализованных работ к ней приходит признание. В 2004 году она была удостоена Притцкеровской премии — аналога Нобелевской премии в мире архитектуры. Здания, возведенные по ее проектам, есть в Москве и Риме, Баку и Лондоне, Берлине и Шанхае.

Фото: Global Look Press

Лыжный трамплин «Бергизель» (Bergiselschanze) в Инсбруке (Австрия)

Лыжный трамплин в австрийском Инсбруке был построен еще в 1930 году и с тех пор многократно реконструировался. В 1999 году архитектурное бюро Хадид Zaha Hadid Architects выиграло конкурс на его реконструкцию. Строительство было завершено в 2002 году, стоимость проекта составила €15 млн

Фото: AP

Центр современного искусства Луиса и Ричарда Розенталей, Цинциннати

Центр современного искусства в Цинциннати стал первым проектом Хадид в США. Это здание стало первым в стране музеем, который спроектировала женщина-архитектор. В проекте — традиционные для Хадид рубленность и многоярусность пространства. Сама архитектор отмечала, что на ее творчество оказали большое влияние русские супрематисты начала XX века, в частности Казимир Малевич

Фото: Global Look Press

Концертный зал Культурного центра Гейдара Алиева, Баку

Проект здания Культурного центра имени третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева был начат Хадид в 2007 году и завершен в 2012 году. В том же году Лондонский музей дизайна присудил ему престижную премию в номинации «Архитектура»

Фото: Reuters/Pixstream

Музей современных искусств MAXXI в Риме

В здании, спроектированном Хадид в 2010 году, разместился первый в Италии государственный музей современного искусства

Фото: Zuma\TASS

Центр водных видов спорта, Лондон

Проект Хадид был реализован к лондонской Олимпиаде 2012 года. Жюри выбрало его из более чем 200 вариантов, он был удостоен Притцкеровской премии. Стоимость постройки составила около £269 млн

Фото: zaha-hadid.com

Особняк главы девелоперской компании Capital Group Владислава Доронина в Барвихе

Резиденцию стоимостью около $70 млн председатель совета директоров девелоперской компании Capital Group Владислав Доронин построил в Барвихе в 2012 году. Она предназначалась для британской супермодели Наоми Кэмпбелл.

Площадь дома под названием Capital Hill Residence составила 2,65 тыс. м, в высоту он достигает 22 м

Фото: Zuma\TASS

Многофункциональный комплекс Sky SOHO, Шанхай

Проект многофункционального торгово-офисного комплекса в шанхайском деловом районе «Хунцяо» для крупного китайского девелопера SOHO. Он представляет собой четыре башни обтекаемой формы, соединенные между собой небесными мостами

Фото: zaha-hadid.com

Комплекс Signature Towers, Дубай

Первоначальным названием проекта бизнес-центра Дубая было «Танцующие башни». В них расположены офисный комплекс, гостиница, жилой комплекс

Фото: zaha-hadid.com

Комплекс Beko Masterplan, Белград

В состав комплекса, расположенного на территории заброшенной текстильной фабрики в столице Сербии, входят офисы, отель и пространство для отдыха

Теги: мультимедиа
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