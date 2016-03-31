От Лондона до Москвы: архитектура Захи Хадид

Особняк главы девелоперской компании Capital Group Владислава Доронина в Барвихе

Резиденцию стоимостью около $70 млн председатель совета директоров девелоперской компании Capital Group Владислав Доронин построил в Барвихе в 2012 году. Она предназначалась для британской супермодели Наоми Кэмпбелл.

Площадь дома под названием Capital Hill Residence составила 2,65 тыс. м, в высоту он достигает 22 м