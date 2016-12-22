Основатель Gett предрек «Яндексгейт» и обвал акций интернет-компании

Основатель такси-сервиса Gett Дейв Вайсер предсказал «Яндексу» «новый Вотергейт» и обвал акций компании в случае, если подозрения Gett о слежке «Яндекса» за телефонами клиентов подтвердятся. В «Яндексе» обвинения Gett отвергают

Дейв Вайсер (Фото: страница Дейва Вайсера в facebook)

«Я до сих пор не могу поверить, что они это сделали! Если это будет доказано, то это будет новый Вотергейт — #ЯндексГейт, который может обрушить акции компании», — написал Вайсер в своем Facebook (орфография и пунктуация сохранены). Так он прокомментировал публикацию газеты «Ведомости», посвященную жалобе Gett на «Яндекс.Такси» из-за подозрений в слежке за телефонами клиентов сервиса.

Вайсер отметил, что «недобросовестная конкуренция является незаконной как в России, так и в США, где «Яндекс» торгуется на бирже NASDAQ». По мнению Вайсера, каждый менеджер компании, который знал о слежке, может столкнуться с проблемами с законом.

Если информация, которую Gett изложил в письме ФАС, подтвердится, то размер компенсаций в пользу Gett и штрафов, которые придется заплатить «Яндексу», может быть «непредсказуемым».

«NASDAQ, ФБР и ФАС, возможно, захотят начать расследование», — предположил Вайсер. Он указал, что в США ФБР ведет расследование в отношении Uber, которая допустила «подобные действия» против компании Lyft.

Как написали «Ведомости» 13 октября, Gett попросил главу Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева изучить работу «Яндекс.Такси». Gett считает, что этот сервис может использовать свое мобильное приложение для слежки за пользователями. Предположения Gett основаны на том, что что клиенты заметили, что после того, как они устанавливают приложение Gett, «Яндекс.Такси» начинает предлагать им более дешевые тарифы. Как заявила «Ведомостям» представитель Gett в России Алена Балакирева, исследования Gett показали, что в 60% случаев цена на «Яндекс.Такси» будет ниже, если на смартфон пользователя также установлено приложение Gett.

Начальник управления информационных технологий ФАС Владимир Кудрявцев сказал, что заявление Gett поступило в ФАС с грифом «для служебного пользования», поэтому он не может прокомментировать ситуацию. Результаты проверки ФАС по данной истории должны быть примерно через месяц.

В компании «Яндекс» РБК рассказали, что о жалобах Gett им ничего неизвестно. «У Яндекс.Такси точно такой же, как и у Gett, доступ к информации о пользователях смартфонов. Он регламентирован правилами Google Play. Никакого влияния на цену поездки установленные приложения, а также цвет телефона и размер его дисплея, не оказывают. Стоимость поездки формируется динамически и зависит от маршрута, ситуации на дорогах и количества свободных машин в том районе, где пользователь заказывает поездку», — сообщил представитель компании.

«Яндекс» 13 июля объявил об объединении своего агрегатора услуг такси, «Яндекс.Такси», с Uber в России, Грузии, Казахстане, Азербайджане и Армении. Новую структуру возглавит гендиректор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян, 59,3% будут принадлежать «Яндексу», Uber достанутся 36,6%, остальная доля будет закреплена за сотрудниками. Стоимость новой компании оценивается в $3,725 млрд. Размер инвестиций со стороны Uber и «Яндекса» составит $225 млн и $100 млн соответственно. Как заявлял Худавердян, объединенная платформа будет обеспечивать 35 млн поездок в месяц.

Представитель Uber не смог прокомментировать РБК ситуацию c обвинениями Gett, отметив лишь, что компания в России не сталкивалась с использованием несанкционированно полученных данных пользователей для выстраивания ценовой политики.

Как в марте писал РБК со ссылкой на одного из участников рынка, Gett в 2016 году обеспечивал в России около 150 тыс. поездок в день (4,5 млн в месяц).