По делу бывшего банка Коломойского арестовали Boeing 767 и офис «1+1»

Суд в Киеве наложил арест на активы по делу о хищении средств Приватбанка в 2014 году. Среди них — офис телеканала «1+1» в Киеве. Основным владельцем банка до его национализации был Игорь Коломойский

Игорь Коломойский (Фото: Константин Сазончик / ТАСС)

Печерский райсуд Киева постановил наложить арест на завод по производству напитков «Биола», офис телеканала «1+1», самолет Boeing 767-300 и на другие активы по делу о хищении средств в Приватбанке, передает агентство УНН.

По данным агентства, суд вынес такое постановление еще 4 сентября, но в украинском реестре судебных решений оно появилось в среду, 13 сентября. Арест наложен на самолет Boeing 767-300 португальской компании Pennylane — Comercio Internacional, земельные участки ООО «Гаджибей» в Одессе, торговый павильон ОАО «Проектно-поисковый институт Южмедбиосинтез» в том же городе, офисы на улице Кирилловской в Киеве (среди них офис «1+1»), недвижимость ООО «Акватера» и ООО «Арлан» в Днепре (бывший Днепропетровск), в том числе завод «Биола».

Помещения, были обеспечением по кредиту, предоставленному Нацбанком Украины Приватбанку, отмечает агентство. «Подол Недвижимость». Последний, в чьей собственности находятся эти офисы, сдает часть помещений в аренду телеканалу.

Агентство «Униан» сообщает, что судебное определение датировано 12 сентября. При рассмотрении в суде ходатайства прокуратуры об аресте активов представители собственников имущества отсутствовали. Суд указал, что они имеют право просить суд о полной или частичной отмене ареста.

Представитель прокуратуры в суде заявил, что руководство Приватбанка злоупотребляло своими служебными полномочиями в 2014 году и завладело выделенными на рефинансирование банка средствами Национального банка Украины. Украинский центробанк потратил на это более 19 млрд грн (около $730 млн по сегодняшнему курсу).

Телеканал «112 Украина» вечером во вторник, 12 сентября, сообщил также об аресте зернового терминала «Бориваж» в Одесской области. По информации телеканала, терминалом владеет компания «Агротерминал Логистик», конечным бенефициаром которой является бизнесмен Игорь Коломойский.

Коломойский был основным владельцем Приватбанка (ему принадлежала доля в 41,6%), пока банк не был национализирован в конце декабря 2016 года. В украинском Нацбанке оценивали дыру в балансе банка более чем в $5 млрд.

В апреле 2017 года прокуратура заподозрила Коломойского и других акционеров банка в крупной растрате. А в Национальном банке Украины в июле заявили, что до национализации Приватбанк был финансовой пирамидой. «У банка до национализации не было ресурсов для возврата вкладов. Приватбанк являлся финансовой пирамидой», — заявила представитель Нацбанка Екатерина Рожкова.