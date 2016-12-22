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Сечин предложил «Системе» варианты погашения долга перед «Роснефтью»
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Сечин предложил «Системе» варианты погашения долга перед «Роснефтью»
«Дело «Башнефти», 11:41
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Сечин предложил «Системе» варианты погашения долга перед «Роснефтью»
Глава «Роснефти» рассчитывает, что руководство и владельцы «Системы» выплатят назначенную судом сумму в 136 млрд руб. за счет своих средств. Но в случае необходимости готов помочь «Системе» кредитом
Игорь Сечин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

У «Системы» достаточно возможностей для того, чтобы погасить свой долг перед «Роснефтью», заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Достаточно сказать, что «Система», будучи акционером, вывела также и накопленные дивиденды из «Башнефти» и конкретно в адрес «Системы» ушли порядка 133 млрд руб. Эта сумма практически совпадает с утвержденным судом объемом претензий. Так что можно уверенно утверждать, что деньги у «Системы» есть и она может спокойно рассчитаться по судебному решению», — пояснил глава «Роснефти».

В том случае, если у «Системы» уже есть «какие-то планы» на ранее полученные от «Башнефти» деньги, «Роснефть», по словам Сечина, готова «поучаствовать в организации кредитных линий».

«Есть, в конце концов, и собственные средства акционеров [«Системы»] тоже», — подчеркнул Сечин.

Глава «Роснефти» выразил надежду на то, что главный акционер «Системы» (Владимир Евтушенков. — РБК) и руководство компании «понимают свою ответственность» за нормальную бесперебойную работу МТС, «Медси» и Башкирской электросетевой компании, акции которых находятся под арестом по иску «Роснефти», и что сотрудники этих компаний не станут заложниками.

«Мы ни в коем случае не прогнозировали ни банкротств, ни вообще владения этими пакетами. Нам достаточно, чтобы «Система» рассчиталась перед нами по предъявленным претензиям, которые признал суд», — заверил Сечин.

Комментируя слова президента России Владимира Путина, рассказавшего 5 сентября о своей надежде на мировое соглашение АФК «Система» и «Роснефти», Сечин отметил, что их нужно понимать как призыв выполнить решение суда.

«Я именно так понимаю посыл нашего президента о том, что участники этого процесса — «Роснефть», «Башнефть» и АФК «Система» — должны выполнить решение суда. Но при этом найти способ не оказать негативного воздействия на деятельность предприятий, акции которых находятся сейчас под судебным арестом, не допустить негативного влияния на экономику, не допустить дефицита услуг, связанных с работой этих компаний», — заявил Сечин.

23 августа 2017 года Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск «Роснефти» к «Системе» в рамках спора об обоснованности прошедшей в 2014 году реорганизации «Башнефти», однако сократил затребованную истцом сумму с 170,6 млрд до 136,3 млрд руб.

5 сентября 2017 года Путин на пресс-конференции в Китае, отвечая на вопрос корреспондента РБК, сказал, что рассчитывает на разрешение спора двух компаний путем заключения мирового соглашения.

«Я очень рассчитываю на то, что им удастся достичь мирового соглашения. И думаю это было бы на пользу как обеим компаниям, так и российской экономике в целом», — заявил Путин.

Глава АФК «Система» Михаил Шамолин назвал слова Путина «руководством к действию».

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Игорь Сечин , АФК «Система» , «Роснефть»
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