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Airbus пригрозила перенести производство из Британии из-за Brexit
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Airbus пригрозила перенести производство из Британии из-за Brexit
Бизнес, 09:05
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Airbus пригрозила перенести производство из Британии из-за Brexit
Бизнес-лидеры, имеющие корпоративные активы в Британии, начинают выдвигать новые требования к Лондону в преддверии начала переговоров по Brexit. В частности, Airbus пригрозила вывести свое производство из страны, если в Вестминстере не учтут интересы компании
Фото: Stephane Mahe / Reuters

Одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире Airbus может перенести свое производство из Великобритании в случае, если при выходе страны из состава Евросоюза не будут выполнены требования корпорации. Речь идет о свободном передвижении сотрудников по всему миру, торговых тарифах, в частности, об освобождении от импортных и экспортных пошлин на запчасти, и особом правовом регулировании, пишет The Sunday Times со ссылкой на топ-менеджера компании Фарбиса Брежье.

Исполнительный директор Airbus отметил, что существующие в настоящее время проекты компании, как производство самолетов A320 и A380 Superjumbo, будут осуществляться в Великобритании, однако если британское правительство не учтет требования компании, то производство моделей нового поколения, в этом случае, переедет.

«Очень легко создать новый завод для новых производств в каком-нибудь другом месте в мире. У нас будет много предложений», — заявил Брежье.

Издание указывает, что в качестве принимающей стороны может выступить Германия, которая готова предложить государственную поддержку проектам Airbus.

«Моя основная цель не заключается в том, чтобы найти альтернативу, а в том, чтобы продолжить беспроигрышное сотрудничество, которое уже доказало свою ценность», — заверил при этом Брежье.

Главный управляющий авиастроительной компании добавил, что при удовлетворении интересов Airbus в правовом поле Вестминстер должен обеспечить согласование сертификации​ британских деталей с Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA).

Генеральный директор Airbus Тон Эндерс, в свою очередь, подчеркнул, что компания заинтересована в свободном потоке своих сотрудников по всему миру.

«Перемещение между нашими производственными объектами в Европе имеет решающее значение», — резюмировал он.

Airbus выдвинула свои требования за несколько дней до начала переговоров британского правительства с Брюсселем по процедуре выхода из Евросоюза. Они должны стартовать 19 июня, однако эксперты предполагают, что эта дата может быть перенесена на более дальний срок из-за результатов досрочных выборов в парламент Великобритании, на которых Консервативная партия премьер-министра страны Терезы Мэй потеряла свое абсолютное большинство.

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В настоящее время авиастроительная компания разрабатывает и производит на своих британских объектах крылья для авиалайнеров, работает над проектами лайнеров A320 и A380 Superjumbo. В общей сложности на предприятиях конструктора в Великобритании занято 10 тыс. человек.​

Автор: Анна Трунина
Теги: Airbus , Великобритания , Brexit
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