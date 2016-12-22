ФБР заподозрила Uber в подкупе водителей конкурента Lyft

Власти США начали очередное расследование против Uber. На этот раз компанию подозревают в нарушении закона о конкуренции. Водителям, работавшим на сервис-такси Lyft и Uber одновременно, Uber предлагала деньги за лояльность

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​ФБР (Федеральное бюро расследований) и федеральные прокуроры в Нью-Йорке ведут расследование против Uber Technologies Inc., компанию подозревают в использовании шпионских программ для борьбы с конкурентом Lyft. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным WSJ, речь идет о незаконном вмешательство в работу конкурента.

Расследование началось на фоне ухода из компании главы глобального отдела по правовому соответствию Джозефа Шпиглера. По данным двух знакомых с ситуацией источников агентства, он подал в отставку на прошлой неделе, проработав в компании год.

Предметом для расследования стала программа Uber, называвшаяся Hell («Ад»), которая, предположительно, позволяла компании шпионить за водителями сервиса-такси конкурента Lyft.

Программы Hell опознавала водителей, которые работали на обе компании, и предлагала им денежные вознаграждения за лояльность только Uber. По словам источников агентства, программа работала с 2014 по 2016 год.

Это уже третье расследование властей США против Uber. Прокуратура в Сан-Франциско расследует применение компанией программы Greyball, которая использовалась для обмана регулирующих органов. Департамент Минюста США в Вашингтоне расследует другое предположительное нарушение закона, который запрещает давать взятки иностранным чиновникам.

Представитель Uber в Сан-Франциско Мэтт Коллмэн заявил Bloomberg, что компания работает со следствием, а программа Hell больше не используется. В ФБР на запрос агентства не ответили.

Водители Lyft подали в суд на Uber из-за программы Hell. Судья удовлетворил ходатайство об отказе рассматривать дело в прошлом месяце, но разрешил его переработать

В июне из Uber ушел глава компании Трэвис Каланик на фоне скандалов, связанных с отношениями внутри компании к женщинам и водителям. Компания наняла Дару Хосровшахи — экс-главу Expedia. По его словам, он собирается принести в компанию новые ценности и избавиться от проблем.