Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,24 56,90 EUR Нал. 64,21 63,70 USD Бирж. 57,03 +0,11 EUR Бирж. 63,84 +0,03 USD ЦБ. 57,00 +0,02 EUR ЦБ. 63,79 -0,36 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1882,22 +0,43% РТС 1041,49 +0,29% Brent 48,15 +0,58% DJIA 21218,90 +0,17% Nasdaq 6141,26 -2,86% FTSE 7527,33 +1,04%
Путин поддержал идею ограничения федеральных сетей магазинов
Лента новостей
Тест на кремленолога: что вы знаете об архитектурном символе России 21:36, Недвижимость Боец ММА Мурад Амриев рассказал о своем состоянии после передачи в Чечню 21:35, Политика Отправленный в Чечню боец ММА вышел на связь с родителями 21:32, Общество Вашингтон призвал страны Персидского залива ослабить блокаду Катара 21:26, Политика МОК включил в программу Олимпиады в Токио 16 новых дисциплин 21:16, Общество При пожаре в жилом доме на западе Москвы погибли два человека 21:12, Общество Россия сыграла вничью с Чили в последнем матче перед Кубком конфедераций 21:01, Спорт «Мечел» раскрыл требующих у него $461 млн кредиторов 20:55, Бизнес Умерла сыгравшая в «Дике Трэйси» актриса Гленн Хедли 20:46, Общество На телеканале «Культура» прошли массовые увольнения 20:28, Технологии и медиа Полиция обнаружила львенка в кальянной в центре Москвы 20:21, Общество Суд оштрафовал журнал The New Times на 100 тыс. руб. 19:45, Технологии и медиа Брат чемпиона по боям ММА обратился к властям Чечни 19:42, Общество Тест: разбираетесь ли вы в маркетинге 19:28, РБК и Билайн Сбербанк назвал объем затронутых сбоем операций 19:25, Финансы Компания Абрамовича ответила на обвинения в поставках для Донбасса 19:19, Бизнес Как начать бегать: правильный подход 19:10, РБК и Philips Наказание за Brexit: как тори потеряли парламентское большинство 19:08, Мнение На акциях 12 июня власти Москвы установят распознающие лица камеры 19:06, Общество «Уралкалий» обсудит возобновление сотрудничества с Белоруссией 19:06, Бизнес В порту Ниццы начали искать бомбу на грузе для круизного лайнера 19:04, Общество Войти в программу реновации пожелали почти 300 домов 19:01, Политика Снесут ли ваш дом: вопросы и ответы по программе реновации Москвы 19:00, Общество  Россия — Чили. Онлайн 19:00, Спорт Группа Mercury заменила ключевого топ-менеджера ЦУМа 18:55, Бизнес Власти Киргизии заблокировали сайт информагентства «Фергана» 18:49, Технологии и медиа В работе платежных терминалов Сбербанка произошел сбой 18:47, Финансы Норвежский террорист Андерс Брейвик сменил имя 18:41, Общество
Путин поддержал идею ограничения федеральных сетей магазинов
Бизнес, 21:48
0
Путин поддержал идею ограничения федеральных сетей магазинов
Президент России Владимир Путин поддержал идею ограничить долю федеральных розничных сетей в регионах. Однако это решение может иметь противоположный эффект — пострадают в первую очередь региональные сети, считают участники рынка
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Волки сыты и овцы целы

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть целесообразность запрета федеральным сетям открывать новые магазины в регионах, где их совокупная доля уже превышает 50%. Доля будет считаться исходя из продажи всех товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год. Соответствующее поручение размещено на сайте Кремля, срок исполнения — до 20 августа 2017 года.

Поручение было дано после встречи с членами Совета законодателей, которая состоялась 24 апреля. На встрече идею ограничить рост федеральных сетей до 50% предложил председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов. «Мне кажется, в этом случае, что называется, и волки будут сыты, и овцы будут целы», — пояснил он, имея в виду защиту интересов региональных ретейлеров. Путин заметил, что «надо посчитать, чтобы здесь не нанести ущерба потребителям».

Подобные предложения вносятся не впервые, но они противоречат ст. 8 Конституции России, поскольку ведут к разрушению единства экономического пространства и ограничению свободного перемещения товаров внутри страны, считает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Ломакин-Румянцев.

В российском законодательстве не зафиксированы определения федеральной, региональной, городской или районной торговой сети, поясняет он. В России нет ни одной сети, действующей на территории всей страны. Поэтому, например, для тюменцев «федеральными» сетями, видимо, будут считаться любые межрегиональные «нетюменские» сети, в том числе красноярские, алтайские или новосибирские, поясняет Ломакин-Румянцев. Это ударит именно по ним: в тех регионах, где уже сегодня высока доля крупных торговых сетей (например, X5 Retail Group, «Магнит», «Ашан», «Дикси». — РБК), запрет ограничит развитие их более мелких конкурентов из других регионов.

Представители «Дикси» и X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») отказались от комментариев, пояснив, что АКОРТ выражает их консолидированную позицию. Представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на запрос РБК не ответил.

Минпромторг, напротив, недавно выступил с предложением ослабить ограничения по развитию торговых сетей. Ведомство начало разработку изменений в закон «О торговле», которые предусматривают возможность сети превысить предел присутствия в рамках региона, который сейчас составляет 25%. К предложению увеличить этот порог до 30% нужно отнестись с вниманием, замечал ранее Путин на встрече с законодателями. «Иначе у нас наступит полный монополизм, и местным производителям негде будет реализовывать свою продукцию», — заявил он. Предложение Минпромторга не поддержала и ФАС.​

Доля двух лидеров продуктовой розницы на рынке (сейчас это X5 Retail Group и «Магнит». — РБК) может вырасти до 40–50% к 2025–2026 годам, прогнозировал в октябре 2016-го директор по стратегии X5 Retail Group Антон Мироненков. По итогам 2016 года их доля могла составить около 16%, по данным INFOLine.

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Защита поставщиков

До 20 августа правительству также поручено представить доклад «о дополнительных гарантиях региональным поставщикам продовольственных товаров, в том числе при возврате указанных товаров торговыми сетями». Эту идею на встрече с президентом также озвучил Корепанов. По его словам, крупные торговые сети «заставляют поставщиков выкупать у них обратно нереализованную продукцию с просроченным сроком реализации».

Правда, как отмечает источник РБК в одной из федеральных сетей, это предложение можно применить практически ко всему ассортименту розничного магазина. «Под такую трактовку теперь могут попасть не только продавцы скоропортящихся продуктов (хлеб или молоко), а любые товары в магазине», — добавляет собеседник РБК.

В середине апреля стало известно, что Роспотребнадзор поддержал идею вице-спикера Госдумы Ирины Яровой на введение запрета на возврат производителю хлеба и других продовольственных товаров с истекшим сроком годности. Соответствующие поправки она предложила внести в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Крупные сети действительно могут злоупотреблять своим положением на рынке в отношении поставщиков, свидетельствуют данные исследования, проведенного «Опорой России». Кроме возврата поставщики также жалуются на требования скидок. Около 90% поставщиков заявили, что в ходе переговоров торговые сети требуют от них предоставить скидки на продукцию, согласно исследованию «Опоры России». Однако эту скидку сети не всегда транслируют конечному покупателю.

Автор: Анастасия Демидова
Теги: Владимир Путин , конкуренция , ретейлеры
Главное
В работе платежных терминалов Сбербанка произошел сбой Финансы
Материалы по теме
Недобросовестным ретейлерам предложили ограничить время работы магазинов Бизнес
Ретейлеры вернутся к Кодексу добросовестных практик Бизнес
Ретейлеры и производители опровергли проблемы с возвратом хлеба Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку