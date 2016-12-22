Путин поддержал идею ограничения федеральных сетей магазинов

Президент России Владимир Путин поддержал идею ограничить долю федеральных розничных сетей в регионах. Однако это решение может иметь противоположный эффект — пострадают в первую очередь региональные сети, считают участники рынка

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Волки сыты и овцы целы

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть целесообразность запрета федеральным сетям открывать новые магазины в регионах, где их совокупная доля уже превышает 50%. Доля будет считаться исходя из продажи всех товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год. Соответствующее поручение размещено на сайте Кремля, срок исполнения — до 20 августа 2017 года.

Поручение было дано после встречи с членами Совета законодателей, которая состоялась 24 апреля. На встрече идею ограничить рост федеральных сетей до 50% предложил председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов. «Мне кажется, в этом случае, что называется, и волки будут сыты, и овцы будут целы», — пояснил он, имея в виду защиту интересов региональных ретейлеров. Путин заметил, что «надо посчитать, чтобы здесь не нанести ущерба потребителям».

Подобные предложения вносятся не впервые, но они противоречат ст. 8 Конституции России, поскольку ведут к разрушению единства экономического пространства и ограничению свободного перемещения товаров внутри страны, считает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Ломакин-Румянцев.

В российском законодательстве не зафиксированы определения федеральной, региональной, городской или районной торговой сети, поясняет он. В России нет ни одной сети, действующей на территории всей страны. Поэтому, например, для тюменцев «федеральными» сетями, видимо, будут считаться любые межрегиональные «нетюменские» сети, в том числе красноярские, алтайские или новосибирские, поясняет Ломакин-Румянцев. Это ударит именно по ним: в тех регионах, где уже сегодня высока доля крупных торговых сетей (например, X5 Retail Group, «Магнит», «Ашан», «Дикси». — РБК), запрет ограничит развитие их более мелких конкурентов из других регионов.

Представители «Дикси» и X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») отказались от комментариев, пояснив, что АКОРТ выражает их консолидированную позицию. Представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на запрос РБК не ответил.

Минпромторг, напротив, недавно выступил с предложением ослабить ограничения по развитию торговых сетей. Ведомство начало разработку изменений в закон «О торговле», которые предусматривают возможность сети превысить предел присутствия в рамках региона, который сейчас составляет 25%. К предложению увеличить этот порог до 30% нужно отнестись с вниманием, замечал ранее Путин на встрече с законодателями. «Иначе у нас наступит полный монополизм, и местным производителям негде будет реализовывать свою продукцию», — заявил он. Предложение Минпромторга не поддержала и ФАС.​

Доля двух лидеров продуктовой розницы на рынке (сейчас это X5 Retail Group и «Магнит». — РБК) может вырасти до 40–50% к 2025–2026 годам, прогнозировал в октябре 2016-го директор по стратегии X5 Retail Group Антон Мироненков. По итогам 2016 года их доля могла составить около 16%, по данным INFOLine.

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Защита поставщиков

До 20 августа правительству также поручено представить доклад «о дополнительных гарантиях региональным поставщикам продовольственных товаров, в том числе при возврате указанных товаров торговыми сетями». Эту идею на встрече с президентом также озвучил Корепанов. По его словам, крупные торговые сети «заставляют поставщиков выкупать у них обратно нереализованную продукцию с просроченным сроком реализации».

Правда, как отмечает источник РБК в одной из федеральных сетей, это предложение можно применить практически ко всему ассортименту розничного магазина. «Под такую трактовку теперь могут попасть не только продавцы скоропортящихся продуктов (хлеб или молоко), а любые товары в магазине», — добавляет собеседник РБК.

В середине апреля стало известно, что Роспотребнадзор поддержал идею вице-спикера Госдумы Ирины Яровой на введение запрета на возврат производителю хлеба и других продовольственных товаров с истекшим сроком годности. Соответствующие поправки она предложила внести в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Крупные сети действительно могут злоупотреблять своим положением на рынке в отношении поставщиков, свидетельствуют данные исследования, проведенного «Опорой России». Кроме возврата поставщики также жалуются на требования скидок. Около 90% поставщиков заявили, что в ходе переговоров торговые сети требуют от них предоставить скидки на продукцию, согласно исследованию «Опоры России». Однако эту скидку сети не всегда транслируют конечному покупателю.