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Фридман рассказал о приобретенной на первые заработанные деньги покупке
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Фридман рассказал о приобретенной на первые заработанные деньги покупке
Бизнес, 00:11
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Фридман рассказал о приобретенной на первые заработанные деньги покупке
Свою первую тысячу рублей Михаил Фридман заработал, занимаясь мытьем окон. Эти деньги, по его словам, он не стал тратить сразу, а «хранил под ванной». Когда его капитал достиг 10 тыс. руб., предприниматель купил автомобиль
Михаил Фридман (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Председатель наблюдательного совета «Альфа-Групп» Михаил Фридман рассказал о том, что в начале своей карьеры он «копил» первые заработанные деньги, храня их под ванной в съемной квартире, а затем купил на них автомобиль. Об этом предприниматель сообщил в интервью Николаю Ускову в рамках бизнес-форума «Атланты», передает ТАСС.

Изначально, по словам Фридмана, он хотел заниматься научной деятельностью и поступал в Московский физико-химический институт. «Я был способным школьником <...>. Но не поступил в силу неблагополучных паспортных данных — это моя фамилия и национальность», — пояснил бизнесмен, отметив после этого его взяли в МИСиС, который он окончил «с красным дипломом». Однако в аспирантуру Фридмана не взяли — «причем по той же причине», отметил он. «Я сильно расстроился, потому что в принципе у меня была мечта заниматься наукой, теоретической физикой. Я писал статьи в соавторстве с завкафедрой», — рассказал он.

В 1987 году, по данным Фридмана, «началась история с кооперативами». «Ко мне пришел один мой приятель и предложил создать кооператив — доставку продуктов», — сообщил он, напомнив, что «тогда в магазинах были дикие очереди» и «люди выстаивали часами». «У нас была идея доставлять продукты, но поскольку единственная аудитория была студенческая — все идеи мы могли воплощать в студенческой среде», — уточнил Фридман. Идея кооператива, по его словам, состояла в том, что они с товарищами «предлагали за небольшую сумму доставлять ему продукты из магазина». Но в студенческой среде этот стартап «не пошел», добавил бизнесмен, заметив, что после этого он решил «мыть окна в учреждениях».

«Тогда мыть окна частным лицам не было смысла, а вот у учреждений были бюджеты», — подчеркнул предприниматель. Однако его первый опыт, по его словам, оказался неудачным — с нанятыми для этой работы Фридманом студентками заведующая магазином не рассчиталась. «Она просто нашла пару мест, где было вымыто недостаточно хорошо, и не дала нам шанс домыть», — рассказал он, подчеркнув при этом, что «выполнявшим работу студенткам» он все равно заплатил.

Удачный заказ на мытье окон предприниматель получил только в 1988 году. «В мае я начал заниматься окнами, а уже в июле у меня [была уже] тысяча рублей», — сообщил Фридман. При этом средние зарплаты тогда, как напомнил бизнесмен, «все еще были в районе 150 руб.»

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Заработанные деньги он, по его словам, решил не тратить мгновенно, а «собирал», храня под ванной в съемной квартире в Москве. Накопив 10 тыс. руб., Фридман купил автомобиль. «Купил машину подержанную — «Жигули» второй модели. Потом я купил большой телевизор Panasonic, видеомагнитофон и в принципе у меня на этом фантазия закончилась», — рассказал он (цитата по RNS).

Однако собирать деньги в этот период, по мнению бизнесмена, было «бессмысленно» — он начал «вкладывать их в различные кооперативы», находя многих своих партнеров по бизнесу по объявлениям в газете. Когда об этом узнала мать Фридмана, она, по словам предпринимателя, посоветовала ему «немедленно бросить» эти занятия.

«Мама спросила, сколько я получаю и почему я не хожу на работу каждый день. Когда я ответил, что зарабатываю тысячу, она сказала — немедленно брось это» — поделился предприниматель. Совету матери он не последовал — по объявлению в газете «Московские новости» он, по его словам, нашел «будущего председателя правления Альфа-банка Андрея Рыбакова, который потом работал в РАО ЕЭС». «И мой партнер нынешний Андрей Косогов тоже пришел по объявлению в газете — тогда не было никакого HR», — рассказал Фридман. Своих нынешних партнеров по бизнесу он теперь считает «больше чем просто друзьями».

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«Мы начали с мытья окон, у нас был кооператив. Когда испытываются отношения масштабом, то, конечно, ощущаешь, что партнерство — это гораздо больше, чем дружба», — сказал предприниматель, добавив, что «очень благодарен своим партнерам». «В течение многих лет <...>, мы никогда не были в ситуации, когда кто-то бы из нас преступил какую-то невидимую моральную грань, за которой партнерство невозможно», — заметил он, подчеркнув однако, что «больше всего в жизни ему повезло с работой». «Когда я отдыхаю где-нибудь на пляже, я уже через неделю устаю и начинаю звонить по работе, жду момента, когда вернусь из отпуска», — заключил Фридман.

В 1990-х годах предприниматель был в числе бизнесменов, которые поддержали выдвижение Бориса Ельцина на должность президента России. В этот же период он являлся одним из самых влиятельных бизнесменов в стране — в 1988 году он основал кооператив «Курьер», в котором вместе с ним работали Александр Курт (впоследствии — совладелец холдинга «Русские масла», железнодорожного оператора «Нефтетранссервис», производителя трубопроводной арматуры «Сплав» и др.), а также Алексей Кузьмичев (позже — совладелец «Альфа-Групп» и LetterOne).

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В это же время Фридман с Германом Ханом (впоследствии — совладелец «Альфа-Групп» и LetterOne) организовал компанию «Альфа-фото», которая занималась торговлей компьютерами, и кооператив «Александрина», занимавшийся пошивом одежды.

В 1989 году вместе с партнерами предприниматель создал советско-швейцарское совместное предприятие «Альфа-Эко». В 2006 году оно было переименовано в «А1». В 1990 году Фридман основал чековый фонд «Альфа-Капитал», а в 1991 году — Альфа-банк, в котором занял пост председателя совета директоров.

Позже, в период с 1995 года по 1998 год, предприниматель входил в совет директоров ЗАО «ОРТ». В начале 1998-го года — он также вошел в состав совета директоров торгового дома «Перекресток». В 2002 году структуры Фридмана приобрели стратегический пакет акций «ВымпелКома», а в 2005 году «Альфа-Групп» приобрела контрольный пакет компании X5 Retail Group. В 2013 году «Альфа-Групп» продала свою долю в TNK-BP «Роснефти» за $14 млрд.

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На сегодняшний день Михаил Фридман вместе с Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым, которые вместе с ним работали в кооперативах, контролируют консорциум «Альфа-Групп» (собственник 90,1% Альфа-банка, 48% X5 Retail Group, «A1», «Росводоканала») и группу LetterOne Holdings (владеет немецкой нефтегазовой компанией Dea, 56,2% VimpelCom, 13,22% Turkcell). Состояние бизнесмена оценивается в $14,6 млрд.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: покупка , Михаил Фридман , Бизнес
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