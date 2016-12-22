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Ретейлеры и поставщики испугались новых регулирующих инициатив
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Ретейлеры и поставщики испугались новых регулирующих инициатив
Бизнес, 00:02
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Ретейлеры и поставщики испугались новых регулирующих инициатив
Почти три четверти игроков розничного рынка полагают, что отрасли нужна передышка от госрегулирования. Рынок только-только адаптировался к новой редакции закона «О торговле», показало исследование центра «Платформа»
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Игроки российского розничного рынка боятся новых инициатив властей по регулированию отрасли. Идеи нового административного вмешательства вызывают тревогу и у бизнеса, и у населения, говорится в исследовании «Закон о торговле и госрегулирование продовольственного ретейла: промежуточные итоги и развилки», подготовленном центром социального проектирования «Платформа» (центр работает в альянсе с ВЦИОМом) при поддержке Союза потребителей России.

Кого расспрашивали о розничном рынке

Для исследования «Платформа» провела 30 экспертных интервью среди ретейлеров, поставщиков и общественных организаций. В докладе также использованы данные опроса россиян «ВЦИОМ-Спутник», проведенного по заказу «Платформы». В исследовании приводятся оценки представителей Союза потребителей России, Международной конфедерации обществ потребителей, Союза независимых сетей России, производителей (в том числе «Дымовского колбасного производства», «Фосфорель», «Нэфис-Биопродукт»), а также нескольких неназванных федеральных и региональных ретейлеров. Мнения экспертов, которые пожелали сохранить анонимность, не процитированы, но учтены в статистике ответов, поясняется в исследовании.

О том, что рынок розничной торговли нуждается в стабильных правилах игры и любые новые поправки рискуют ухудшить ситуацию, заявили более 70% участников опроса. «Частая смена правил приводит к сокращению количества участников, что сказывается на конкуренции», — приводятся в исследовании слова директора Союза независимых сетей России Сергея Кузнецова. Ретейл и большинство поставщиков уже созрели для того, чтобы развиваться в условиях саморегулирования и здоровой конкуренции, согласен представитель ГК «Дикси» Владимир Русанов.

И ретейлеры, и поставщики негативно отнеслись к инициативе искусственно ограничить долю рынка для «федеральных» ретейлеров, которую в июне 2017 года поддержал президент России Владимир Путин. Местные потребители будут вынуждены приобретать некачественную продукцию, приводятся слова исполнительного директора «Дымовского колбасного производства» Романа Роменского. По его словам, стремление попасть в федеральные сети вынуждает локальных производителей повышать качество своих продуктов. Минпромторг уже выступил против ограничения доли крупных поставщиков.

Негативно рынок воспринял и законопроект депутатов КПРФ, предложивших ввести государственный контроль за уровнем торговой наценки. Позиции всех экспертов примерно совпадают, говорится в исследовании. «Мне бы не хотелось всерьез думать, что есть люди, которые эту идею поддержат в России», — приводится в нем цитата председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина. По его словам, такая инициатива — это «шаг к национализации розничных сетей». Кроме того, большинство игроков скептически отнеслись и к идее замглавы комитета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергея Лисовского ограничить график работы крупного сетевого ретейла, чтобы расширить долю малого и среднего бизнеса.

С покупателями не считаются

Потребители тоже не поддерживают большинство предложенных в этом году инициатив в области регулирования розничного рынка. «Искусственные ограничения торговых сетей в пользу более мелких форматов противоречат интересам потребителей», — говорится в исследовании. Около 65% опрошенных покупают продукты именно в сетевых магазинах, согласно данным исследования.

Более половины россиян опасаются закрытия магазинов в случае государственного регулирования цен на продовольствие, 28% считают, что в этом случае возникнет продуктовый дефицит. Кроме того, почти 90% потребителей не согласны на снижение качества ради установления более низких цен на продукты первой необходимости. К идее ограничить время работы гипермаркетов отрицательно относятся 82% покупателей.

Жизнь с поправками

Последствия новых обсуждаемых инициатив пока нельзя оценить в полном объеме, считает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Ломакин-Румянцев. По его словам, рынку необходим как минимум год-полтора, чтобы приспособиться и оценить эффект от вступивших в силу с 1 января 2017 года поправок в закон «О торговле». «Иначе нельзя будет проследить причины и следствия изменений в отрасли, понять их влияние на воспроизводственные решения», — поясняет Ломакин-Румянцев.

Эти поправки предусматривают ограничение размера вознаграждения торговых сетей, которое они получают от поставщиков, — оно не может превышать 5% от стоимости закупленного товара. В эту сумму должны быть включены рекламные, маркетинговые и логистические услуги по продвижению товара. Ранее законом был ограничен только ретробонус (вознаграждение за объем поставки), который не мог превышать 10% (но сети могли также получать от поставщиков вознаграждение за дополнительные услуги).

Участники рынка привыкли работать по новым поправкам, следует из исследования «Платформы». «Мы изменили внутренние бизнес-процессы в соответствии с новыми правилами», — рассказывает РБК представитель «Дикси» Владимир Русанов. «При новых условиях взаимодействия с поставщиками нам становится проще конкурировать с крупнейшими федеральными игроками, потому что система ценообразования становится более прозрачной», — говорит финансовый директор сети супермаркетов «Я Любимый» Михаил Федулов. Как вступившие в силу поправки скажутся на финансовых показателях ретейлеров и поставщиков, будет понятно только в следующем году, пояснил РБК представитель другого крупного российского ретейлера.

Больше всего от новой редакции закона выиграли поставщики, а проиграли ретейлеры, считают опрошенные «Платформой» игроки рынка. Но не все поставщики согласны с этим. Так, согласно докладу «Опоры России» о состоянии конкуренции в России, около 90% поставщиков заявили, что в ходе переговоров торговые сети требуют от них предоставить дополнительные скидки на продукцию. «Сети все еще злоупотребляют своим доминирующим положением на рынке», — говорится в докладе. ​ Введенные с 1 января ограничения стали поводом для пересмотра многих контрактов и условий, а также поиска новых способов получить дополнительную «скидку» от поставщиков. В частности, в начале июля стало известно, что Росалкогольрегулирование приступило к анализу цен на алкогольную продукцию, на которую установлены минимальные розничные цены (введены на водку, коньяк и игристые вина), при ее поставке в магазины. Проверка связана с подозрениями в возможных махинациях со стоимостью алкогольной продукции со стороны ретейла, когда поставщики занижают отпускную цену на алкоголь ради интересов сетевой розницы и тем самым нарушают соблюдение нормативов по ценам.

Автор: Анастасия Демидова.
Теги: Закон о торговле , Ретейлеры , Опрос
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