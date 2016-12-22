Потеря «Независимости»: переживет ли автодилер уход BMW и Volvo

Дилерская группа «Независимость» за неделю потеряла контракты сразу с двумя автопроизводителями — BMW и Volvo. Несмотря на активность акционеров, шансов на восстановление у компании мало, считает эксперт

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Компания Volvo Car Russia, официальный импортер автомобилей Volvo в России, сообщила о прекращении сотрудничества с автодилерской группой «Независимость», одной из крупнейших в стране. 3 октября импортер направил уведомление о расторжении дилерского договора гендиректору компании «Независимость Премьер Авто» (входит в группу «Независимость») Дмитрию Чайковскому, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Volvo Car Russia.

Представитель «Независимости» подтвердил РБК запуск процедуры расторжения договора с Volvo. «В настоящий момент компания находится в процессе реструктуризации кредитного портфеля, в связи с чем импортер осуществляет стандартную техническую процедуру, предусмотренную дилерским соглашением», — сообщил он.

Это уже второй мировой бренд, который за последнюю неделю разорвал контракт с «Независимостью». 29 сентября российский импортер BMW объявил о расторжении дилерского договора с группой, сославшись на нарушения условий о выкупе автомобилей и предоставлении их клиентам. BMW объявила, что самостоятельно выдает машины клиентам «Независимости», взяв финансовые риски на себя.

В критическом состоянии

​На начало 2017 года в дилерский портфель группы «Независимость» входили бренды Audi, VW, BMW, Jaguar, Land Rover, Volvo, Ford, Peugeot и Mitsubishi; дилерские центры располагались в Москве, Екатеринбурге и Уфе. Акционерами «Независимости» являются входящая в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана инвесткомпания А1 (49,95%) и Роман Чайковский (50,05%).​

По данным журнала «Автобизнесревю», в 2016 году продажи новых автомобилей у «Независимости» упали на 27,5%, до 9,1 тыс. штук, хотя общее падение российского рынка, по данным АЕБ, было гораздо меньше — 11%. Выручка группы сократилась на 11%, составив 29 млрд руб.

В июле этого года группа закрыла дилерские центры в Москве (Volvo, Land Rover/Jaguar и Volkswagen) и Екатеринбурге (Volvo, Mitsubishi и Kia). 28 сентября один из крупнейших кредиторов «Независимости» ​Газпромбанк разместил 11 уведомлений о намерении обратиться в суд «в связи с наличием признаков банкротства» в отношении компаний этой группы в Москве, Екатеринбурге и Уфе.

Представитель «Независимости» и тут объяснил это «обычной технической процедурой». По его словам, сейчас ведутся переговоры с банком об урегулировании задолженности. Что касается ситуации с BMW, то представитель дилера заявил РБК, что «Независимость» в 2017 году потеряла на продажах машин этой марки около 300 млн руб. из-за их низкой маржинальности.

Общая задолженность «Независимости» составляет около 6 млрд руб., сказал РБК представитель группы. Помимо Газпромбанка ключевым кредитором «Независимости» является Сбербанк. Его представители не ответили на запросы РБК.

Фото: Никита Инфантьев / «Коммерсантъ»

Представитель А1 сообщил, что менеджмент дилерской группы сейчас реализует антикризисный план при поддержке банков и импортеров. «Мы оказываем менеджменту поддержку в переговорном процессе и прилагаем все усилия для разрешения сложившейся ситуации», — добавил он. Роман Чайковский не смог оперативно прокомментировать ситуацию.

Аналитик компании «Алор Брокер» Кирилл Яковенко считает, что на усугубление ситуации в «Независимости» мог повлиять комплекс факторов: кризисное состояние экономики, резкое снижение продаж в 2016 году, слабая активность на рынке по сравнению с остальными участниками, неграмотная стратегия работы с автоконцернами, а также возросшая долговая нагрузка. «Полгода назад один из акционеров дилера, группа А1, уже докапитализировал «Независимость» на $20 млн, но для продолжения работы такого бизнеса уже тогда необходимо было сужать число автосалонов и первыми сворачивать контракты с неэффективными марками», — отмечает он. По словам Яковенко, группе будет крайне сложно продолжить работу.

Представитель «Независимости» рассказал РБК, что рассматривается несколько сценариев развития событий, среди которых реструктуризация кредитных линий и запуск процедуры финансового оздоровления компании. «У нас есть в портфеле марки, которые позволяют компании показывать прибыль от продаж, на них и будет сосредоточена работа», — сказал он, не уточнив, о каких брендах идет речь.​ ​По словам представителя группы, сейчас идет «сложный переговорный процесс», касающийся дальнейшей судьбы компании. «На рынке уже есть успешные прецеденты разрешения ситуаций, схожих, если не сказать гораздо худших, чем [ситуация] с ГК «Независимость», — утверждает он.

Представитель Peugeot сказал РБК, что контракт с «Независимостью» истекает в конце года и возможность его продления сейчас рассматривается. В пресс-службе Mitsubishi РБК сообщили, что дилерский центр «Независимости» в Уфе продолжает работу. Представители Land Rover/Jaguar и Ford Sollers также утверждают, что продолжают сотрудничать с дилером.

Консолидация продолжается

Тем временем конкуренты «Независимости» активизируются. В конце сентября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что автодилерская группа «Авилон» может занять дилерский центр BMW «Белая дача» в Москве, который арендует «Независимость». ​Гендиректор «Авилона» Андрей Павлович подтвердил РБК, что компания заинтересована в расширении сотрудничества с BMW и сейчас рассматривает возможность развития проекта на «Белой даче» под собственным брендом. «На данный̆ момент этот вопрос находится на стадии переговоров, и как только мы придем к финальному решению, сразу же сообщим об итогах», — сказал он.

«Авилон» также может включить в портфель марку Volvo. Как рассказал РБК Павлович, компания подала заявку на дилерство. ​Новый салон, по словам гендиректора, может расположиться на Волгоградском проспекте в столице, где сконцентрировано большинство автосалонов группы. Подвести итоги тендера планируется в ноябре. Представитель Volvo Антон Свекольников отказался от комментариев. Представитель BMW сказал, что компания готова рассматривать сотрудничество с дилерами, которые себя уже зарекомендовали в работе с маркой.

Аналитик «ВТБ Капитал» Владимир Беспалов отмечает, что потенциальный уход «Независимости» с рынка кардинально не скажется на нем: «Конкуренция в Москве среди дилеров высока, поэтому освободившиеся ниши очень быстро заполнят другие участники».

В августе продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в России выросли на 16,7% по сравнению с августом 2016 года, почти до 133 тыс. штук. Однако премиальные импортные бренды, не имеющие производства в России, в основном показали отрицательную динамику.