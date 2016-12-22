Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,84 57,46 EUR Нал. 67,88 67,30 USD Бирж. 57,61 -0,08 EUR Бирж. 67,42 -0,40 USD ЦБ. 57,58 -0,20 EUR ЦБ. 67,78 -0,16 EUR/USD 1,17 -0,01 BTC/USD Бирж. 4323,00 +104,10 ММВБ 2088,32 +0,54% РТС 1144,05 +0,61% Brent 56,84 +1,97% DJIA 22758,02 +0,43% Nasdaq 6573,85 +0,60% FTSE 7507,99 +0,54%
Потеря «Независимости»: переживет ли автодилер уход BMW и Volvo
Лента новостей
Путин назвал главное действующее лицо в истории России 21:04, Политика США заявили об исходящих от России и Китая угрозах в космосе 20:51, Политика ФСБ установила подозреваемых по делу о «массовом минировании» в России 20:43, Политика Потеря «Независимости»: переживет ли автодилер уход BMW и Volvo 20:38, Бизнес Для бывшего замминистра культуры Пирумова запросили 5 лет за хищения 20:30, Общество Россельхознадзор заподозрил Белоруссию в реэкспорте турецких томатов 20:17, Экономика «Транснефть» прекратила поставки нефти на нижегородский НПЗ после пожара 20:16, Бизнес В Москве построят крупнейший в регионе мусорный полигон 20:12, Общество Саудовская Аравия договорилась с Россией о покупке С-400 20:06, Политика В Петербурге перед акцией Навального закрыли Марсово поле 20:04, Политика Московский «Арарат» расстался со вторым за 10 дней футболистом 20:00, Спорт ВТБ отсудил у акционера «Юлмарта» более 650 млн руб. 19:56, Бизнес ВВП мечты: почему у инноваций в России есть шанс 19:48, Мнение Минкультуры опровергло наличие «стоп-листа» с Акуниным и Сокуровым 19:31, Общество «Бог не фраер» и другие высказывания отставленного губернатора Потомского 19:30, Политика Путин нашел новую работу для экс-губернатора Орловской области 19:19, Политика Правительство одобрило закон о штрафах по видео «народных инспекторов» 19:16, Общество Госдуме предложили уточнить закон об оскорблении чувств верующих 19:14, Политика Всемирный боксерский совет назвал Геннадия Головкина человеком года 19:11, Спорт Конкуренты обвинили «Лабораторию Касперского» в чтении данных клиентов 18:58, Технологии и медиа Савченко во время драки депутатов в Раде сломала микрофон Турчинову 18:57, Политика В Тольятти заменят порубленную топором дорожную разметку 18:56, Общество Организатор IPO En+ оценил компанию Дерипаски в $9–12 млрд 18:50, Бизнес Во Франции обыскали офисы Vivendi и Natixis из-за иска Берлускони 18:44, Общество Депутатам впервые за несколько лет повысят зарплаты 18:37, Политика В Оренбурге инвалиды не смогли попасть на форум о безбарьерной среде 18:36, Общество Ростуризм договорился с коммунистами о развитии «красного туризма» 18:31, Политика Названы типы домов Москвы и Петербурга с наибольшими скидками на квартиры 18:06, Недвижимость
Потеря «Независимости»: переживет ли автодилер уход BMW и Volvo
Бизнес, 20:38
0
Потеря «Независимости»: переживет ли автодилер уход BMW и Volvo
Дилерская группа «Независимость» за неделю потеряла контракты сразу с двумя автопроизводителями — BMW и Volvo. Несмотря на активность акционеров, шансов на восстановление у компании мало, считает эксперт
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Компания Volvo Car Russia, официальный импортер автомобилей Volvo в России, сообщила о прекращении сотрудничества с автодилерской группой «Независимость», одной из крупнейших в стране. 3 октября импортер направил уведомление о расторжении дилерского договора гендиректору компании «Независимость Премьер Авто» (входит в группу «Независимость») Дмитрию Чайковскому, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Volvo Car Russia.

Представитель «Независимости» подтвердил РБК запуск процедуры расторжения договора с Volvo. «В настоящий момент компания находится в процессе реструктуризации кредитного портфеля, в связи с чем импортер осуществляет стандартную техническую процедуру, предусмотренную дилерским соглашением», — сообщил он.

Это уже второй мировой бренд, который за последнюю неделю разорвал контракт с «Независимостью». 29 сентября российский импортер BMW объявил о расторжении дилерского договора с группой, сославшись на нарушения условий о выкупе автомобилей и предоставлении их клиентам. BMW объявила, что самостоятельно выдает машины клиентам «Независимости», взяв финансовые риски на себя.

В критическом состоянии

​На начало 2017 года в дилерский портфель группы «Независимость» входили бренды Audi, VW, BMW, Jaguar, Land Rover, Volvo, Ford, Peugeot и Mitsubishi; дилерские центры располагались в Москве, Екатеринбурге и Уфе. Акционерами «Независимости» являются входящая в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана инвесткомпания А1 (49,95%) и Роман Чайковский (50,05%).​

По данным журнала «Автобизнесревю», в 2016 году продажи новых автомобилей у «Независимости» упали на 27,5%, до 9,1 тыс. штук, хотя общее падение российского рынка, по данным АЕБ, было гораздо меньше — 11%. Выручка группы сократилась на 11%, составив 29 млрд руб.

В июле этого года группа закрыла дилерские центры в Москве (Volvo, Land Rover/Jaguar и Volkswagen) и Екатеринбурге (Volvo, Mitsubishi и Kia). 28 сентября один из крупнейших кредиторов «Независимости» ​Газпромбанк разместил 11 уведомлений о намерении обратиться в суд «в связи с наличием признаков банкротства» в отношении компаний этой группы в Москве, Екатеринбурге и Уфе.

Представитель «Независимости» и тут объяснил это «обычной технической процедурой». По его словам, сейчас ведутся переговоры с банком об урегулировании задолженности. Что касается ситуации с BMW, то представитель дилера заявил РБК, что «Независимость» в 2017 году потеряла на продажах машин этой марки около 300 млн руб. из-за их низкой маржинальности.

Общая задолженность «Независимости» составляет около 6 млрд руб., сказал РБК представитель группы. Помимо Газпромбанка ключевым кредитором «Независимости» является Сбербанк. Его представители не ответили на запросы РБК.

Фото: Никита Инфантьев / «Коммерсантъ»

Представитель А1 сообщил, что менеджмент дилерской группы сейчас реализует антикризисный план при поддержке банков и импортеров. «Мы оказываем менеджменту поддержку в переговорном процессе и прилагаем все усилия для разрешения сложившейся ситуации», — добавил он. Роман Чайковский не смог оперативно прокомментировать ситуацию.

Аналитик компании «Алор Брокер» Кирилл Яковенко считает, что на усугубление ситуации в «Независимости» мог повлиять комплекс факторов: кризисное состояние экономики, резкое снижение продаж в 2016 году, слабая активность на рынке по сравнению с остальными участниками, неграмотная стратегия работы с автоконцернами, а также возросшая долговая нагрузка. «Полгода назад один из акционеров дилера, группа А1, уже докапитализировал «Независимость» на $20 млн, но для продолжения работы такого бизнеса уже тогда необходимо было сужать число автосалонов и первыми сворачивать контракты с неэффективными марками», — отмечает он. По словам Яковенко, группе будет крайне сложно продолжить работу.

Представитель «Независимости» рассказал РБК, что рассматривается несколько сценариев развития событий, среди которых реструктуризация кредитных линий и запуск процедуры финансового оздоровления компании. «У нас есть в портфеле марки, которые позволяют компании показывать прибыль от продаж, на них и будет сосредоточена работа», — сказал он, не уточнив, о каких брендах идет речь.​ ​По словам представителя группы, сейчас идет «сложный переговорный процесс», касающийся дальнейшей судьбы компании. «На рынке уже есть успешные прецеденты разрешения ситуаций, схожих, если не сказать гораздо худших, чем [ситуация] с ГК «Независимость», — утверждает он.

Представитель Peugeot сказал РБК, что контракт с «Независимостью» истекает в конце года и возможность его продления сейчас рассматривается. В пресс-службе Mitsubishi РБК сообщили, что дилерский центр «Независимости» в Уфе продолжает работу. Представители Land Rover/Jaguar и Ford Sollers также утверждают, что продолжают сотрудничать с дилером.

Консолидация продолжается

Тем временем конкуренты «Независимости» активизируются. В конце сентября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что автодилерская группа «Авилон» может занять дилерский центр BMW «Белая дача» в Москве, который арендует «Независимость». ​Гендиректор «Авилона» Андрей Павлович подтвердил РБК, что компания заинтересована в расширении сотрудничества с BMW и сейчас рассматривает возможность развития проекта на «Белой даче» под собственным брендом. «На данный̆ момент этот вопрос находится на стадии переговоров, и как только мы придем к финальному решению, сразу же сообщим об итогах», — сказал он.

«Авилон» также может включить в портфель марку Volvo. Как рассказал РБК Павлович, компания подала заявку на дилерство. ​Новый салон, по словам гендиректора, может расположиться на Волгоградском проспекте в столице, где сконцентрировано большинство автосалонов группы. Подвести итоги тендера планируется в ноябре. Представитель Volvo Антон Свекольников отказался от комментариев. Представитель BMW сказал, что компания готова рассматривать сотрудничество с дилерами, которые себя уже зарекомендовали в работе с маркой.

Аналитик «ВТБ Капитал» Владимир Беспалов отмечает, что потенциальный уход «Независимости» с рынка кардинально не скажется на нем: «Конкуренция в Москве среди дилеров высока, поэтому освободившиеся ниши очень быстро заполнят другие участники».

В августе продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в России выросли на 16,7% по сравнению с августом 2016 года, почти до 133 тыс. штук. Однако премиальные импортные бренды, не имеющие производства в России, в основном показали отрицательную динамику.

Авторы: Валерия Комарова, Елена Пашутинская.
При участии: Василий Маринин.
Теги: автодилер , BMW , Volvo , «Независимость»
Главное
ФСБ установила подозреваемых по делу о «массовом минировании» в России Политика
Материалы по теме
BMW решила расторгнуть договор с автодилерской группой «Независимость» Бизнес
Volvo объявил о расторжении договора с автодилером «Независимость» Бизнес
Иностранные автоконцерны активизировали поиск дилеров в регионах Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку