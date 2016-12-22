Разработчик игр Angry Birds объявил о подготовке к IPO

Rovio официально объявила о планах провести IPO и листинг на бирже NASDAQ Helsinki, также планируется выпуск акций на сумму около €30 млн

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Компания Rovio Entertainment Oy, разработчик популярных мобильных игр серии Angry Birds, официально объявила о намерениях провести первичное размещение своих акций и листинг на фондовой бирже Хельсинки. Компания разместит на бирже акции на сумму €30 млн.

Компания предполагает, что в рамках IPO будет продана вторичная доля крупнейшего акционера Rovio, Trema International Holdings, и ряда других акционеров, говорится в сообщении. В связи с планируемым размещением ценных бумаг компания также планирует выпуск акций на сумму около €30 млн. Акции будут предложены частным лицам и компаниям в Финляндии, Швеции и Дании, институциональным финским и международным инвесторам.

За счет IPO компания намерена развивать стратегию дальнейшего роста и «повысить свою стратегическую гибкость», говорится в пресс-релизе.

Глобальными координаторами IPO выступят финский филиал Carnegie Investment Bank и хельсинкский филиал Danske Bank. Совместными букраннерами выступят лондонское подразделение Deutsche Bank и OP Corporate Bank. Юрисконсультами будут компании Roschier, Attorneys Ltd. и Freshfields Bruckhaus Deringer.

Глава компании Кэти Леворанта заявила, что по итогам второго квартала компания продемонстрировала сильный рост. Rovio расширила свое портфолио мобильных игр и улучшило ключевые показатели эффективности (KPI), отметила она. Последние выпущенные компанией игры, Angry Birds Evolution, Angry Birds Match и Battle Bay, превзошли по KPI прошлые релизы, в компании видят дальнейший потенциал роста.

«Я уверена в нашей стратегии с приоритетом на игры. Планируемые IPO и листинг являются важной вехой в развитии Rovio в сторону более сильной компании, делающей ставку на игры», — заявила она.

В середине августа о планах Rovio разместить акции на бирже сообщал Bloomberg со ссылкой на собственные источники, указывалось, что компания может привлечь около $400 млн, это поднимет ее общую стоимость до $2 млрд.

Rovio разрабатывает и издает игры для мобильных устройств, наиболее известная ее разработка — серия игр Angry Birds. Первая игра была выпущена в 2009 году. Rovio состоит из двух крупных бизнес-подразделений: игры и лицензирование брендов. Игровая часть бизнеса, по данным самой компании, принесла 79% выручки за предыдущие 12 месяцев. По состоянию на тот же период, игры компании скачали более 3,7 млрд раз, число активных пользователей во втором квартале составило в среднем 80 млн в месяц. EBITDA компании за первое полугодие 2017 года — 39,9, за 12 месяцев, окончившиеся 30 июня, — 64,3.

Головной офис компании расположен в Финляндии, у нее также есть офисы в Великобритании, Швеции, Китае и США.

По состоянию на 4 сентября 2017 года самая популярная, первая версия игры Andry Birds, занимает в американском рейтинге мобильных игр для iPhone 99-е место, в категории экшен-игр — 39-е место, свидетельствуют данные аналитической компании AppAnnie. В России — 136 и 53 места соответственно. Среди игр для ОС Android Angry Birds занимает 98-е место (в американском рейтинге) и 65-е​ место (в российском).