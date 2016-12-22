ФАС выявила картельный сговор по строительству дорог на 12 млрд руб.

ФАС завела дело о картельном сговоре по строительству и ремонту федеральных трасс на общую сумму 12 млрд руб. в отношении трех компаний. Им грозит штраф в размере до 15% выручки

Участок трассы М-6 «Каспий» (Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело о крупнейшем картельном сговоре по строительству и ремонту дорог федерального значения в отношении трех строительных компаний, следует из сообщения ведомства. Общая сумма заключенных ими контрактов составила более 12 млрд руб.

​В сговоре подозреваются петербургские компании «Технострой», СУ №908 и ДК «Автодор». В сообщении уточняется, что речь идет о строительстве и ремонте семи дорог, в числе которых трассы М-6 «Каспий» (Москва — Астрахань), М-18 «Кола» (Санкт-Петербург — граница с Норвегией), М-10 «Россия» (Москва — Санкт-Петербург).

Эти компании создавали видимость конкуренции при участии в открытых конкурсах, в результате цена контракта снижалась всего на 1%, говорится в сообщении.

РБК направил запросы в «Технострой», СУ №908 и ДК «Автодор», но пока не получил ответа.

Как сообщил РБК начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев, служба постоянно проводит работу по выявлению картельных сговоров. За 2016 год и первую половину 2017-го в 64 регионах обнаружены антиконкурентные соглашения в сфере строительства на общую сумму свыше 38 млрд руб., сообщил он. По словам Тенишева, ФАС готовит законодательные инициативы в сфере противодействия картелям, в том числе по ужесточению наказания за сговоры на торгах. Подготовить предложения планируется к концу ноября.

Руководитель группы антимонопольной практики юридической фирмы Art de Lex Ирина Акимова в беседе с РБК отметила, что картельные сговоры распространены в сфере дорожного строительства. По ее словам, выявить картельный сговор до тех пор, пока он не был реализован, невозможно. «За создание картельного сговора последует административная ответственность в виде оборотного штрафа 1–15% от выручки нарушителей, также предусмотрена уголовная ответственность для руководства», — говорит она.