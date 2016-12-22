Фонды Мобиуса вернулись в капитал Сбербанка впервые после санкций

Впервые после введения санкций против России фонды известного инвестора Марка Мобиуса вернулись в капитал Сбербанка. В 2014 году они распродали акции госбанка на $37,6 млн

Марк Мобиус (Фото: David Paul Morris / Bloomberg)

Фонды развивающихся рынков Templeton Developing Markets Trust и Templeton Emerging Markets Fund приобрели в первой половине 2017 года американские депозитарные расписки Сбербанка на $15,8 млн и $3 млн, или около 1 млрд руб. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Templeton возглавляет известный инвестор Марк Мобиус.

Developing Markets Trust в отчете за первое полугодие называет покупку акций Сбербанка ключевой. Developing Markets Trust владеет похожим портфелем российский акций, что и Emerging Markets Fund, кроме бумаг Трубной металлургической компании.

Как отмечает газета, оба фонда нарастили вложения в российский активы, вес России в Developing Markets Trust вырос с 3,3 до 5,5%, а в Emerging Markets Fund c 7 до 8,7%.

В первом квартале 2014 года на фоне первых антироссийских санкций фонды под управлением Мобиуса вышли из капитала Сбербанка, распродав его привилегированные акции на $37,6 млн. В том же квартале фонды Мобиуса сократили долю инвестиций в российские активы до 46% с 61% в конце 2013 года.

В 2016 году Мобиус говорил, что приход к власти президента США Дональда Трампа и реализация им его политики приведет к «отскоку» на развивающихся рынках и их устойчивому росту. В связи с этим он советовал вкладываться в Россию и другие страны БРИКС.