Генпрокурор Украины объявил о конфискации у Курченко ФК «Металлист»

По словам Юрия Луценко, харьковский футбольный клуб должен принадлежать не «беглецам-клептократам», а харьковчанам

Сергей Курченко (Фото: Сергей Бобок / ИнА «Украинское фото»)

Украинский суд принял решение об изъятии у перебравшегося в Россию бизнесмена Сергея Курченко активов харьковского футбольного клуба «Металлист», заявил на брифинге, который транслировал канал «112 Украина», генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По словам генпрокурора, решение о возврате ФК «Металлист» государству принято в рамках вступившего в 2016 году в силу закона о спецконфискации активов соратников бывшего президента Украины Виктора Януковича. В соответствии с законом активы могут быть изъяты, если подозреваемый скрывается от следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности, после объявления его в розыск и пребывания в розыске более 6 месяцев.

По словам Луценко, после передачи ФК «Металлист» государству власти примут решение о его дальнейшей судьбе.

«Возможен вариант передачи в управление муниципальное, возможен конкурс для инвесторов, возможны другие варианты, которые уже находятся вне моей компетенции... Но мы можем с гордостью сообщить харьковчанам, что ФК «Металлист» теперь будет принадлежать не беглецам-клептократам, а харьковчанам», — заявил генпрокурор.

В сентябре 2014 года Курченко в интервью РБК говорил, что продолжает финансировать «Металлист» и не видит угрозы изъятия клуба со стороны новых властей.

«Расходы «Металлиста» — десятки миллионов долларов в год. «Металлист» точно в полнейшей безопасности, потому что вряд ли в Украине есть желающие отдавать миллионы долларов в месяц «Металлисту», — говорил тогда бизнесмен.

Курченко приобрел футбольный клуб «Металлист» в конце 2012 года. На сайте клуба сделка названа «эпохальным событием». На нем также отмечается, что «новый собственник сразу очертил свои амбиции, заявив, что «Металлист» должен бороться за самые высокие места в чемпионате Украины, успешно выступать в еврокубках и в ближайшее время завоевать и привести в Харьков евротрофей».

По итогам сезона 2012–2013 годов «Металлист» впервые в своей истории завоевал серебряные медали украинской премьер-лиги, после чего вышел в Лигу чемпионов, где в отборочном раунде обыграл греческий ПАОК. Однако затем клуб был дисквалифицирован и отстранен от участия в еврокубках, а в 2016 году за долги исключен из состава Профессиональной футбольной лиги Украины. После распада клуба на его основе были созданы две команды, которые принимали участие в местных и любительских соревнованиях.

Курченко, которого называли одним из самых близких к «семье» президента Януковича людей, покинул Украину в феврале 2014 года после отстранения того от власти. В сентябре 2014 года расследование РБК выяснило, что Курченко перенес свой бизнес в Россию, позднее с именем бизнесмена связывали ряд бизнесов в Крыму и Донбассе. В частности, в июне 2016 года украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на неназванные источники на рынке сообщало, что подконтрольные Курченко компании экспортируют уголь из Донбасса через Россию в Турцию.

В мае 2017 года Генеральная прокуратура Украины направила бизнесмену Сергею Курченко уведомление о подозрении в создании преступной организации, уклонении от налогов в особо крупном размере. В июне районный суд Одессы решил национализировать Одесский НПЗ, который принадлежал группе ВЕТЭК Сергея Курченко.

В июле украинская генпрокуратура оценила общий ущерб от действий «группы Курченко» в 14 млрд грн (около $538 млн по тогдашнему курсу).