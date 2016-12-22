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В России стартовал тестовый режим оплаты дорог единым транспондером
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В России стартовал тестовый режим оплаты дорог единым транспондером
ПМЭФ-2017, 15:47
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В России стартовал тестовый режим оплаты дорог единым транспондером
«Автодор» заявил о начале работы единого транспонденра для оплаты платных магистралей. Соглашение об этом все компании-эксплуатанты российских автобанов подписали на ПМЭФ-2017
Фото: Антон Ваганов / ТАСС

В России в тестовом режиме запустили систему оплаты проезда по автомобанам единым транспондером, об этом говорится в сообщении пресс-службы «Автодора».

Соответствующее соглашение было подписано на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017) всеми операторами платных дорог в России. При подписании документа, помимо сторон-участников, присутствовали помощник президента России Игорь Левитин и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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Соглашение должно объединить независимых операторов платных магистралей и дать возможность пользователям упростить процедуру оплаты. В новой системе средства, положенные клиентом на транспондер, будут автоматически поступать на счет соответствующего оператора — участника соглашения.

Кроме того, автоматическая система распознавания «свой — чужой«https://adm.v6.bo.rbc.ru/rbc/materials/update/592fedae9a79471394104fb8/ позволяют свести к минимуму время прохождения автомобилей через пункты взимания платы, отмечают в компании. Автомобилю, на лобовом стекле которого установлен транспондер, не нужно останавливаться, проезжая шлюзы, достаточно будет лишь снизить скорость до 10-20 км в час. При этом денежные средства со счета транспондера будут списываться автоматически.

«Для таких транспортных средств на пунктах взимания платы выделены специальные полосы движения. Использование транспондера позволяет также получать существенные скидки», — отмечают в «Автодоре».

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По словам генерального директора «Автодора» Сергея Кельбаха, запуску этой системы предшествовали 22 месяца сложных переговоров. «Нужно было учесть интересы каждого участника», — сказал он журналистам на ПМЭФ-2017, комментируя соглашение.

«Применен принцип, распространенный в Европе, где каждый оператор с каждым подписывает отдельное соглашение. В этом была самая большая сложность», — пояснил он.

Кельбах также отметил, что любой новый концессионер, который будет реализовывать проект платной трассы в России, будет обязан принять те условия, которые оформлены подписанным соглашением. «Сколько бы ни было создано концессий, все будут работать по этим правилам. Это прозрачная структура», — подчеркнул глава госкомпании.

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При этом точное число транспондеров по которым можно проехать по платным трассам в России, он не уточнил, отметив только, что «цифра постоянно увеличивается» и сейчас составляет около 930 тыс. штук.

В настоящее время единый транспондер водители могут использовать для оплаты проезда по всем платным участкам трасс М4, М3 и части М11 в обход Вышнего Волочка. Теперь этот же транспондер можно будет использовать для проезда еще и по участку М11 Москва — Солнечногорск в рамках соглашения с «Северо-Западной концессионной компанией» (СЗКК). До конца года действие соглашения должно распространиться и на «Западный скоростной диаметр» (ЗСД) в Санкт-Петербурге.

Автор: Ася Сотникова
Теги: платные дороги , «Автодор» , ПМЭФ-2017 , транспондер
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