В «Роснефти» заявили о конфликте интересов в Минэнерго из-за «Башнефти»

Свидетельством наличия конфликта представитель «Роснефти» назвал в суде работу заместителя министра энергетики Алексея Текслера в совете директоров башкирской компании

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

В «Роснефти» заявили о наличии у чиновников Минэнерго конфликта интересов в период подготовки к приватизации «Башнефти». Свидетельством наличия такого конфликта глава департамента «Роснефти» по связям с инвесторами Андрей Баранов назвал работу заместителя министра энергетики Алексея Текслера в совете директоров башкирской компании.

С соответствующим утверждением представитель «Роснефти» выступил в ходе процесса над экс-министром экономики Алексеем Улюкаевым, проходящего в Замоскворецком суде.

По словам Текслера, в ходе подготовки к продаже госпакета акций «Башнефти» «в СМИ также были высказывания ряда чиновников Минэнерго, что «Роснефть» — ненадлежащий покупатель».

«Но мы указали, что у Минэнерго конфликт интересов! Тогда председателем совета директоров «Башнефти» был первый замминистра Минэнерго Алексей Текслер. Мы указали это в письме Улюкаеву», — заключил Баранов.

На уточняющий вопрос прокурора о содержании возможного конфликта интересов Текслера и причинах его нежелания проводить приватизацию в пользу «Роснефти» свидетель обвинения ответил: «Значит, он вовлечен в судьбу этой компании» и, в частности, не хотел смены совета директоров «Башнефти» после продажи».

Баранов отметил, что прямой материальной заинтересованности у Текслера быть не могло, так как госслужащие не получают вознаграждения за участие в советах директоров госкомпаний. «Просто, может, были определенные рычаги на управление крупнейшей башкирской компании», — заключил представитель «Роснефти».

​Представитель Минэнерго пока не ответил на запрос РБК.

Министр энергетики Александр Новак в начале августа 2016 года говорил журналистам, что согласен с отрицательным мнением Минэкономразвития об участии «Роснефти» в приватизации «Башнефти». «Наше ведомство согласно с мнением Минэкономразвития», — говорил он (цитата по «Интерфаксу»).

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, процесс над которым проходит в Замоскворецком суде, был задержан 15 ноября 2016 года. Он обвиняется в получении взятки в $2 млн за положительную оценку сделки по покупке «Башнефти» «Роснефтью».

Допрос свидетелей по делу Улюкаева. Онлайн-трансляция