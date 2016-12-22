Банки нашли способ обойти закон о коллекторах

Банки нашли способ обойти требование закона о коллекторах, ограничивающее частоту встреч кредиторов с должниками. Для этого с желающими получить кредит заключается дополнительное соглашение

Как сообщает газета «Коммерсантъ», банки обнаружили, что сделать более частыми встречи должников с коллекторами позволяет дополнительное соглашение, о котором говорится в новой редакции закона. Теоретически этот документ позволяет установить частоту взаимодействия на усмотрение кредитора при реструктуризации просроченной задолженности. Однако на деле дополнительное соглашение подписывают еще до наступления факта просрочки. В частности так делают Московский кредитный банк, Тинькофф-банк, «Восточный», указывает издание.

Банкиры оправдывают свои действия тем, что дополнительное соглашение необходимо не для увеличения числа контактов, а на случай технических неполадок или для установления критериев успешности диалога с клиентом.

Однако сами коллекторы опасаются, что использование банками лазейки может вызвать претензии регулятора, которым является Федеральная служба судебных приставов. Теоретически это ведомство может привлечь коллекторов к административной ответственности и в конечном счете исключить из реестра. Из опрошенных изданием агентств лишь «Эверест» воспользовался возможностью чаще встречаться с должниками

В самой ФССП указали, что не уполномочены трактовать положения закона. Там указали, что «при проведении каждой из проверок должностными лицами в целях соблюдения баланса интересов обеих сторон данных правоотношений будут изучены все доводы обращений, представленные доказательства и сведения».

В начале апреля «Коммерсантъ» сообщил, что микрофинансовые организации (МФО) придумали способ обойти правило не беспокоить должника в ночное время. Теперь они делают рекламные рассылки по ночам с информацией о новых продуктах, дополняя их напоминанием погасить задолженность. Формально при этом они закон не нарушают.

Закон о защите прав физлиц при взыскании долгов вступил в силу 1 января 2017 года. Он ограничивает коллекторскую деятельность: в частности, профессиональные взыскатели долгов не смогут беспокоить должников телефонными звонками больше раза в сутки и чаще двух раз в неделю, а сами звонки запрещается осуществлять с 22:00 до 8:00. Личные встречи коллектора с должником не должны проходить чаще раза в неделю.Закон также запрещает коллекторам скрывать номер телефона, с которого они звонят должнику, то же требование касается и адресов электронной почты. Документы и аудиозаписи, подтверждающие общение коллекторов с должниками, должны храниться три года.