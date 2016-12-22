Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,92 56,54 EUR Нал. 64,03 63,43 USD Бирж. 56,56 +0,02 EUR Бирж. 63,64 +0,27 USD ЦБ. 56,69 +0,17 EUR ЦБ. 63,41 +0,46 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1900,38 -1,68% РТС 1053,30 -2,00% Brent 51,15 +0,33% DJIA 21008,65 -0,10% Nasdaq 6198,52 -0,08% FTSE 7519,95 -0,09%
Банки нашли способ обойти закон о коллекторах
Лента новостей
Вступил в силу запрет на управление грузовиками без российских прав 07:20, Общество Эксперты Кудрина ответили на критику главы Удмуртии 07:00, Политика Силуанов объяснил отказ от наращивания расходов за счет конъюнктуры 06:50, Экономика Полиция Таиланда задержала четырех россиян 06:31, Общество Трамп прокомментировал слова Клинтон о причинах ее поражения на выборах 05:59, Политика Барак Обама купил в Вашингтоне дом за $8 млн 05:42, Общество WP узнала о намерениях Трампа вернуть России ее дипсобственность 05:22, Политика CNN узнал о «дополнительной частной встрече» Сешнса с послом России 05:07, Политика Reuters сообщил об уничтожении в Сирии основателя информагентства ИГ 04:30, Общество СМИ сообщили о планах создать в России новый лоукостер 04:07, Бизнес Расследование РБК: как работает российский рынок нелегального алкоголя 04:03, Общество Клинтон пошутила о скрытом послании Трампа России 04:01, Политика  СМИ узнали о повестках на слушания по «российскому делу» в конгрессе США 03:31, Политика «Коммерсантъ» воссоздал детальную картину крушения Ту-154 под Сочи 03:12, Общество В сенате США предложили ужесточить антироссийские санкции 02:59, Политика В Германии освободили подозревавшегося в подготовке теракта сирийца 02:23, Общество «Архнадзор» обнаружил в списках по реновации более 300 исторических домов 02:12, Общество Илон Маск пригрозил выйти из экспертных советов при президенте США 01:43, Общество На Украине арестовали счета крупнейшей газодобывающей компании 01:13, Бизнес Россияне стали лучше относиться к Кадырову 00:39, Политика В США неизвестный попытался проникнуть в Белый дом 00:36, Общество Хиллари Клинтон обвинила Facebook в своем поражении на выборах 00:16, Политика Телекомпания NBC купила долю в Euronews 00:08, Технологии и медиа Почему сбалансированность бюджета является важнейшим условием роста 00:02, Мнение Дзюба ответил на шутку Медведева о роботах в футбольной сборной 31 мая, 23:59, Спорт «Союзмультфильм» попросил Путина создать «Дом российской анимации» 31 мая, 23:44, Общество СМИ сообщили о новом контракте Карреры со «Спартаком» 31 мая, 23:42, Спорт Последнее лето семьи Николая II в Царском селе. Фотогалерея 31 мая, 23:40, Фотогалерея 
Банки нашли способ обойти закон о коллекторах
Бизнес, 08:31
0
Банки нашли способ обойти закон о коллекторах
Банки нашли способ обойти требование закона о коллекторах, ограничивающее частоту встреч кредиторов с должниками. Для этого с желающими получить кредит заключается дополнительное соглашение

Как сообщает газета «Коммерсантъ», банки обнаружили, что сделать более частыми встречи должников с коллекторами позволяет дополнительное соглашение, о котором говорится в новой редакции закона. Теоретически этот документ позволяет установить частоту взаимодействия на усмотрение кредитора при реструктуризации просроченной задолженности. Однако на деле дополнительное соглашение подписывают еще до наступления факта просрочки. В частности так делают Московский кредитный банк, Тинькофф-банк, «Восточный», указывает издание.

Банкиры оправдывают свои действия тем, что дополнительное соглашение необходимо не для увеличения числа контактов, а на случай технических неполадок или для установления критериев успешности диалога с клиентом.

Однако сами коллекторы опасаются, что использование банками лазейки может вызвать претензии регулятора, которым является Федеральная служба судебных приставов. Теоретически это ведомство может привлечь коллекторов к административной ответственности и в конечном счете исключить из реестра. Из опрошенных изданием агентств лишь «Эверест» воспользовался возможностью чаще встречаться с должниками

В самой ФССП указали, что не уполномочены трактовать положения закона. Там указали, что «при проведении каждой из проверок должностными лицами в целях соблюдения баланса интересов обеих сторон данных правоотношений будут изучены все доводы обращений, представленные доказательства и сведения».

В начале апреля «Коммерсантъ» сообщил, что микрофинансовые организации (МФО) придумали способ обойти правило не беспокоить должника в ночное время. Теперь они делают рекламные рассылки по ночам с информацией о новых продуктах, дополняя их напоминанием погасить задолженность. Формально при этом они закон не нарушают.

Закон о защите прав физлиц при взыскании долгов вступил в силу 1 января 2017 года. Он ограничивает коллекторскую деятельность: в частности, профессиональные взыскатели долгов не смогут беспокоить должников телефонными звонками больше раза в сутки и чаще двух раз в неделю, а сами звонки запрещается осуществлять с 22:00 до 8:00. Личные встречи коллектора с должником не должны проходить чаще раза в неделю.

Закон также запрещает коллекторам скрывать номер телефона, с которого они звонят должнику, то же требование касается и адресов электронной почты. Документы и аудиозаписи, подтверждающие общение коллекторов с должниками, должны храниться три года.
Автор: Артем Филипенок
Теги: кредит , коллекторы
Главное
«Коммерсантъ» воссоздал детальную картину крушения Ту-154 под Сочи Общество
Материалы по теме
«Коммерсантъ» рассказал об обходе коллекторами запрета звонить должникам Общество
СКР начал проверку угроз коллектора «закопать в лесу» семью с 7 детьми Общество
Операторы связи попросили вывести их СМС из-под закона о коллекторах Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку