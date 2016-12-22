Владелец «Афимолла» продаст несостоявшийся торговый центр у «Выхино»

AFI Development Льва Леваева нашел покупателя на «Косинскую Плазу» на юго-востоке Москвы. Сегодня здание, которое пустует почти десять лет, стоит не дороже $80 млн, что минимум в три раза дешевле цены покупки

Фото: Office Scanner

О готовящейся сделке по продаже здания «Косинская Плаза» возле станции метро «Выхино» на юго-востоке Москвы РБК рассказали три источника на рынке коммерческой недвижимости. Покупателем выступит казахский БТА Банк, знает один из них. Получить комментарии в БТА Банке не удалось. «Мы не комментируем интерес многочисленных участников рынка недвижимости к проектам компании», — сказали РБК в пресс-службе AFI Development.

Речь идет о девелоперском проекте «Косинская Плаза». В 2007 году AFI Development купила недостроенное здание на участке 10,3 га, потратив на него $243 млн из $1,4 млрд, вырученных в ходе IPO в начале того же года. Компания планировала открыть там офисный комплекс, но через два года попыталась продать объект: было объявлено о его уступке неназванному покупателю за $195 млн. Газета РБК писала тогда, что здание купил совладелец снесенного Черкизовского рынка Зарах Илиев. Предприниматель планировал перепрофилировать его под оптовую торговлю. Однако закрыть сделку не удалось, и в 2010 году проект вернулся в портфель AFI. Позже он был перепрофилирован под торговый комплекс, названный Expolon.

На сайте компании указано, что площадь комплекса 111,7 тыс. кв. м, из которых в аренду сдается 70 тыс. кв. м. «В основу концепции проекта, не имеющего аналогов на российском рынке, легла идея создания бизнес-парка модных европейских брендов обуви, женской, мужской и детской одежды, а также меховых изделий и аксессуаров, — говорится в материалах AFI. — По аналогии с крупнейшими европейскими центрами шоу-рум Expolon не будет заниматься розничной торговлей, его целевой аудиторией станут оптовые покупатели коллекций модных брендов». Однако и этот проект так и не был реализован. В 2015 году РБК написал, что он «поставлен на паузу», а компания решила «взять тайм-аут» в его развитии.

Сегодня здание комплекса стоит существенно меньше цены покупки. Член совета директоров Cushman & Wakefield Михаил Миндлин оценивает его максимум в 4,5 млрд руб. ($80 млн по курсу ЦБ РФ). Оценка партнера Colliers Interbational Станислава Бибика еще ниже — не более 3,5 млрд руб. ($62 млн по курсу ЦБ РФ).

К продаже комплекса AFI Development могло подтолкнуть непростое финансовое положение. По итогам первого квартала 2017 года компания впервые за полтора года получила чистую прибыль — $1 млн. По итогам 2015 года ее чистый убыток составлял $466,7 млн, а в 2016 году — $47,9 млн.

Тяжелое финансовое состояние AFI Development в середине прошлого года чуть не привело к потере контроля над основным активом — ТРЦ «Афимолл Сити» (282,1 тыс. кв. м), а также над двумя зданиями на Озерковской набережной в Москве: бизнес-центра «Аквамарин III» (61,7 тыс. кв. м) и четырехзвездочного отеля «Аквамарин». Активы могли уйти в счет погашения долга в размере $600 млн перед банком ВТБ. Однако осенью сторонам удалось договориться о реструктуризации.

Компания AFI Development основана в 2001 году предпринимателем Львом Леваевым, который сегодня контролирует около 65% компании. Портфель компании включает уже построенные проекты жилой, офисной, торговой и гостиничной недвижимости площадью более 600 тыс. кв. м. Еще более 1,3 млн кв. м находится в разработке.