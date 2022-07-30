Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что за ударом по СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, стоят президент Владимир Зеленский и США.

По мнению Володина, таким образом они «убирают свидетелей своих преступлений против человечества, чтобы граждане европейских государств и США не отвернулись от них, а поставки оружия и боеприпасов продолжались».