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EUR ЦБ: 62,57 (+1,35) Инвестиции, 29 июл, 16:04
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 61,31 (+1,11) Инвестиции, 29 июл, 16:04
«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию Политика, 10:06
Последствия наводнения в Чите. Видео Общество, 10:00
Более трети регионов России взяли шефство над Донбассом. Инфографика Политика, 10:00
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 09:59
Володин назвал Зеленского и США ответственными за удар по СИЗО в ДНР Политика, 09:54
В Забайкалье затопило более 500 домов Общество, 09:46
В Белом доме заявили о нехватке разведданных об ударе по СИЗО в Еленовке Политика, 09:35
Налоговая предложила упростить возмещение НДС при экспорте в ЕАЭС Экономика, 09:30
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Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:03
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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 157-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
10:03

«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки. Компания объяснила это нарушением условий отбора газа.

09:27

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что за ударом по СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, стоят президент Владимир Зеленский и США.

По мнению Володина, таким образом они «убирают свидетелей своих преступлений против человечества, чтобы граждане европейских государств и США не отвернулись от них, а поставки оружия и боеприпасов продолжались».

09:03

Главное за ночь:

  • Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что село Ломаковка обстреляли со стороны Украины. По его словам, повреждена подстанция и несколько домовладений.
  • Украина отказала во въезде главе МИД Бельгии Аджи Лябиб из-за поездки в Крым, пишет «Европейская правда». Лябиб приезжала на полуостров в июле 2021 года и посетила в том числе культурный фестиваль «Глобальные ценности» в Севастополе.
  • «Газпром» опубликовал часть переписки с немецкой Siemens Energy, обслуживающей турбины для «Северного потока». Из документов следует, что в ходе проверок были выявлены такие неисправности, как выход из строя термопреобразователей сопротивления из-за повреждения кабелей, а также датчиков температуры подшипника, утечка масла, повреждение лопаток компрессора.
  • Киев проинформировал бундесвер, что некоторые из семи гаубиц PzH 2000, которые были поставлены Украине в конце июня, оказались на износе и нуждаются в ремонте, пишет Der Spiegel. По данным издания, в бундесвере связывают износ с высокими темпами стрельбы.
Вчера 23:18
Верховная рада Украины расширила перечень лиц, которые не подлежат призыву в рамках мобилизации, объявленной в стране из-за российской военной операции.

Парламент утвердил два законопроекта на эту тему. Согласно первому из них, от призыва освобождаются люди, чьи близкие родственники (мужья, жены, дети, родители, дедушки и бабушки, а также родные братья и сестры) погибли или пропали без вести в ходе боевых действий. Второй документ дает отсрочку от призыва на военную службу научным работникам и педагогам, которые работают в учебных заведениях.
Вчера 22:00

В Минобороны России сообщили, что 28 июля при промере глубин фарватера в устье Дуная на украинской дрейфующей мине подорвалось малое географическое судно «Шляхович» государственной гидрографической службы Украины. Деталей в ведомстве не уточнили.

По данным Минобороны, в шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств.

Вчера 20:53

Компания Siemens устранила «не более четверти выявленных неисправностей» на турбинах газопровода «Северный поток», а по остальным пунктам «Газпром» не получил «конструктивных и достаточных предложений по восстановлению безопасности и надежности», заявил зампред правления компании Виталий Маркелов.

Он пояснил, что по этой причине станция может подавать не более 33 млн куб. м газа в сутки, в рабочем состоянии находится только один из шести газоперекачивающих агрегатов. Маркелов добавил, что разрешение канадских властей на перевозку отремонтированной турбины в Германию не учитывает условий действующего контракта.

Топ-менеджер пообещал, что «Газпром» скоро опубликует часть переписки с западными партнерами.

Вчера 20:37

Сергей Лавров заявил Энтони Блинкену, что Россия полностью выполнит цели и задачи спецоперации на Украине, сообщили в российском МИДе.

«Министр изложил российские принципиальные подходы в свете проводимой специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, подчеркнув, что ее цели и задачи будут полностью выполнены», — сказали в МИДе.

Также Лавров заявил Блинкену, что «накачка Украины оружием» затягивает конфликт.

Кроме того, по его словам, ситуация с продовольствием в мире осложняется санкциями США, а обещания предоставить изъятия для российских продовольственных поставок пока не реализуются.

Вчера 20:30

ВСУ обстреляли село Брилевка в Херсонской области, заявляет военно-гражданская администрация региона.

«Повреждены стены и кровли домов, выбиты окна, некоторые дома разрушены полностью. По предварительной информации, пропавшей без вести считается целая семья: родители и трое детей», — сказано в сообщении в телеграм-канале администрации.

Вчера 20:23

Сергей Лавров и Энтони Блинкен обсудили по телефону ситуацию на Украине, сообщил российский МИД.

В свою очередь, госсекретарь США охарактеризовал разговор с российским министром как откровенный и прямой. «Я подчеркнул, что мир ждет от России выполнения обязательств по сделке, достигнутой с Украиной, Турцией и ООН по экспорту зерна», — сказал глава Госдепа.

Он также сообщил, что добивался от Москвы принятия предложения по освобождению американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер.

Вчера 19:56

В Кремле категорически не согласны с мнением советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, что Москве не интересны переговоры с Киевом.

«Они (такие оценки) не верны в корне», — сказал Дмитрий Песков.

 

Вчера 19:20

На Украине в этом году планируют собрать 18-20 млн тонн пшеницы, сообщил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

«Урожай пшеницы ожидается на уровне 18–20 млн тонн, что в пять раз больше потребности. Наше внутреннее потребление для пищевых целей составляет до 4 млн тонн в год, плюс на сегодняшний день еще есть в запасах качественная пшеница с прошлого года», — отметил Высоцкий (цитата по УНН).

По его словам, для обеспечения внутреннего рынка также хватит урожая гречки, ржи, овса и других культур.

В 2021 году, по данным Госстата, на Украине было собрано:

  • 32,07 млн тонн пшеницы;
  • 41,87 млн тонн кукурузы;
  • 9,42 млн тонн ячменя;
  • 16,38 млн тонн подсолнечника;
  • 10,8 млн тонн сахарной свеклы;
  • 3,5 млн тонн сои;
  • 2,92 млн тонн рапса.

Тогда урожай зерновых и зернобобовых культур стал рекордным и превысил показатель 2020 года на 32%.

Вчера 18:59

Банк России обсуждает с участниками рынка, как определять курс рубля к доллару и евро, если под западные санкции попадут Национальный клиринговый центр и Мосбиржа, сообщил Forbes со ссылкой на источники.

«Санкционные ограничения постоянно меняются. Чтобы обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы, Банк России проводит с участниками рынка и организациями инфраструктуры моделирование различных сценариев», — заявили РБК в Центробанке, комментируя публикацию.

Как пишет Forbes, примерно два месяца назад первый зампред ЦБ Ксения Юдаева провела встречу с участниками валютных торгов, где обсуждался такой сценарий.

По словам другого собеседника, это жесткий вариант, при котором будут заморожены все средства клиентов в НКЦ и прекратятся торги долларом и евро на Московской бирже. Он пояснил, что у НКЦ не так много своих средств, а клиентских — около $50 млрд, и все они хранятся в иностранных банках. Третий источник издания оценил эту сумму в $30-40 млрд. Эти средства окажутся заморожены вдобавок к $300 млрд уже заблокированных из-за санкций резервов ЦБ, отметил он.

Вчера 18:32
США ввели санкции против бывшего члена ОНК Москвы Александра Ионова и основанного им «Антиглобалистского движения», а также Натальи Бурлиновой и ее центра «Креативная дипломатия».
Вчера 18:16

Падение украинской экономики в этом году станет самым глубоким за всю историю страны. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины, который цитирует УНН.

Регулятор отмечает, что военные действия «обусловили глубокий спад». После шока первых месяцев экономика начала постепенно адаптироваться к новым условиям. «Однако падение ВВП в 2022 году будет самым глубоким за всю историю Украины», — отметили в Нацбанке.

Вчера 17:57

Германия передаст Украине 16 танковых мостоукладчиков. Об этом сообщает Минобороны ФРГ в своем Twitter.

Фото:BMVg_Bundeswehr / Twitter
Фото: BMVg_Bundeswehr / Twitter

Biber — мостоукладчик на базе танкового шасси, предназначенный для установки в боевых условиях мостовой конструкции для пересечения водных преград танками и другими боевыми машинами.

Вчера 17:27

Eni рассчитывает за счет контрактов с другими поставщиками полностью заменить российский газ к 2025 году, говорится в отчете итальянской нефтегазовой группы.

В частности, компания заключила соглашения о поставках газа с Алжиром, Египтом и Конго. В отчете также говорится о «дополнительных возможностях», которые могут появиться с другими странами, такими как Ливия, Ангола и Мозамбик.
 

Вчера 17:21
Эстония предложит закрыть россиянам въезд в ЕС, заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу. По словам главы МИДа, в конце августа в Праге у него запланирована встреча с министрами иностранных дел других стран, на которой он представит план общеевропейских ограничений для граждан России.

Рейнсалу также призвал другие страны региона прекратить выдачу туристических виз россиянам, «то есть прекратить шастанье через границу». По его словам, выдача таких разрешений нормальна в обычной ситуации, но «немыслима в условиях военного времени».
Вчера 17:02

Часть поставленных из Германии на Украину Panzerhaubitze 2000 уже нуждается в ремонте после месяца боев, сообщает Spiegel. Специалисты связывают это с тем, что артиллерийские орудия не рассчитаны на интенсивные бои. Помимо этого, выяснилось, что украинцы заряжали гаубицы боеприпасами, способными лететь на большее расстояние. Это также привело к дополнительному износу. Как указывает Spiegel, в Берлине пообещали направить Украине запчасти.

Вчера 16:53

Вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу РБК рассказал о планах по восстановлению Донбасса. По его словам, власти намерены сделать транспортную инфраструктуру региона более новой и современной, создать транспортно-пересадочные узлы и задействовать железную дорогу как общественный транспорт.

Также там разобьют парки и, согласно поручению Владимира Путина, построят «самую современную больницу», рассказал вице-премьер. Хуснуллин также сообщил, что планируется восстановление исторического центра, тех зданий, которые не разрушены.

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«Сейчас задача номер один — подготовка к зиме. Чтобы понять, сколько люди смогут жить в каких домах, как мы эту зиму переживем. Вот это у нас задача номер один. И параллельно раскручиваем все эти вопросы. И таким же путем мы идем сейчас по Северодонецку, по Лисичанску», — рассказал Хуснуллин. Ранее Путин поручил сделать так, чтобы жители Донбасса провели зиму «в человеческих условиях.

Полное интервью с Маратом Хуснуллиным смотрите на телеканале РБК в понедельник.

Вчера 16:20

Национальный банк Украины прогнозирует, что на фоне боевых действий реальные зарплаты украинцев в 2022 году сократятся на 27% и не восстановятся до прежнего уровня даже к концу 2024 года. Об этом сообщает УНН.

«В среднем номинальные зарплаты в 2022 году сократятся на 12%, а в реальном измерении — на 27%», — отметили в Нацбанке.

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