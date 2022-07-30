Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 157-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки. Компания объяснила это нарушением условий отбора газа.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что за ударом по СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, стоят президент Владимир Зеленский и США.
По мнению Володина, таким образом они «убирают свидетелей своих преступлений против человечества, чтобы граждане европейских государств и США не отвернулись от них, а поставки оружия и боеприпасов продолжались».
Главное за ночь:
- Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что село Ломаковка обстреляли со стороны Украины. По его словам, повреждена подстанция и несколько домовладений.
- Украина отказала во въезде главе МИД Бельгии Аджи Лябиб из-за поездки в Крым, пишет «Европейская правда». Лябиб приезжала на полуостров в июле 2021 года и посетила в том числе культурный фестиваль «Глобальные ценности» в Севастополе.
- «Газпром» опубликовал часть переписки с немецкой Siemens Energy, обслуживающей турбины для «Северного потока». Из документов следует, что в ходе проверок были выявлены такие неисправности, как выход из строя термопреобразователей сопротивления из-за повреждения кабелей, а также датчиков температуры подшипника, утечка масла, повреждение лопаток компрессора.
- Киев проинформировал бундесвер, что некоторые из семи гаубиц PzH 2000, которые были поставлены Украине в конце июня, оказались на износе и нуждаются в ремонте, пишет Der Spiegel. По данным издания, в бундесвере связывают износ с высокими темпами стрельбы.
Парламент утвердил два законопроекта на эту тему. Согласно первому из них, от призыва освобождаются люди, чьи близкие родственники (мужья, жены, дети, родители, дедушки и бабушки, а также родные братья и сестры) погибли или пропали без вести в ходе боевых действий. Второй документ дает отсрочку от призыва на военную службу научным работникам и педагогам, которые работают в учебных заведениях.
В Минобороны России сообщили, что 28 июля при промере глубин фарватера в устье Дуная на украинской дрейфующей мине подорвалось малое географическое судно «Шляхович» государственной гидрографической службы Украины. Деталей в ведомстве не уточнили.
По данным Минобороны, в шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств.
Компания Siemens устранила «не более четверти выявленных неисправностей» на турбинах газопровода «Северный поток», а по остальным пунктам «Газпром» не получил «конструктивных и достаточных предложений по восстановлению безопасности и надежности», заявил зампред правления компании Виталий Маркелов.
Он пояснил, что по этой причине станция может подавать не более 33 млн куб. м газа в сутки, в рабочем состоянии находится только один из шести газоперекачивающих агрегатов. Маркелов добавил, что разрешение канадских властей на перевозку отремонтированной турбины в Германию не учитывает условий действующего контракта.
Топ-менеджер пообещал, что «Газпром» скоро опубликует часть переписки с западными партнерами.
Сергей Лавров заявил Энтони Блинкену, что Россия полностью выполнит цели и задачи спецоперации на Украине, сообщили в российском МИДе.
«Министр изложил российские принципиальные подходы в свете проводимой специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, подчеркнув, что ее цели и задачи будут полностью выполнены», — сказали в МИДе.
Также Лавров заявил Блинкену, что «накачка Украины оружием» затягивает конфликт.
Кроме того, по его словам, ситуация с продовольствием в мире осложняется санкциями США, а обещания предоставить изъятия для российских продовольственных поставок пока не реализуются.
ВСУ обстреляли село Брилевка в Херсонской области, заявляет военно-гражданская администрация региона.
«Повреждены стены и кровли домов, выбиты окна, некоторые дома разрушены полностью. По предварительной информации, пропавшей без вести считается целая семья: родители и трое детей», — сказано в сообщении в телеграм-канале администрации.
Сергей Лавров и Энтони Блинкен обсудили по телефону ситуацию на Украине, сообщил российский МИД.
В свою очередь, госсекретарь США охарактеризовал разговор с российским министром как откровенный и прямой. «Я подчеркнул, что мир ждет от России выполнения обязательств по сделке, достигнутой с Украиной, Турцией и ООН по экспорту зерна», — сказал глава Госдепа.
Он также сообщил, что добивался от Москвы принятия предложения по освобождению американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер.
В Кремле категорически не согласны с мнением советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, что Москве не интересны переговоры с Киевом.
«Они (такие оценки) не верны в корне», — сказал Дмитрий Песков.
На Украине в этом году планируют собрать 18-20 млн тонн пшеницы, сообщил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
«Урожай пшеницы ожидается на уровне 18–20 млн тонн, что в пять раз больше потребности. Наше внутреннее потребление для пищевых целей составляет до 4 млн тонн в год, плюс на сегодняшний день еще есть в запасах качественная пшеница с прошлого года», — отметил Высоцкий (цитата по УНН).
По его словам, для обеспечения внутреннего рынка также хватит урожая гречки, ржи, овса и других культур.
В 2021 году, по данным Госстата, на Украине было собрано:
- 32,07 млн тонн пшеницы;
- 41,87 млн тонн кукурузы;
- 9,42 млн тонн ячменя;
- 16,38 млн тонн подсолнечника;
- 10,8 млн тонн сахарной свеклы;
- 3,5 млн тонн сои;
- 2,92 млн тонн рапса.
Тогда урожай зерновых и зернобобовых культур стал рекордным и превысил показатель 2020 года на 32%.
Банк России обсуждает с участниками рынка, как определять курс рубля к доллару и евро, если под западные санкции попадут Национальный клиринговый центр и Мосбиржа, сообщил Forbes со ссылкой на источники.
«Санкционные ограничения постоянно меняются. Чтобы обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы, Банк России проводит с участниками рынка и организациями инфраструктуры моделирование различных сценариев», — заявили РБК в Центробанке, комментируя публикацию.
Как пишет Forbes, примерно два месяца назад первый зампред ЦБ Ксения Юдаева провела встречу с участниками валютных торгов, где обсуждался такой сценарий.
По словам другого собеседника, это жесткий вариант, при котором будут заморожены все средства клиентов в НКЦ и прекратятся торги долларом и евро на Московской бирже. Он пояснил, что у НКЦ не так много своих средств, а клиентских — около $50 млрд, и все они хранятся в иностранных банках. Третий источник издания оценил эту сумму в $30-40 млрд. Эти средства окажутся заморожены вдобавок к $300 млрд уже заблокированных из-за санкций резервов ЦБ, отметил он.
Падение украинской экономики в этом году станет самым глубоким за всю историю страны. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины, который цитирует УНН.
Регулятор отмечает, что военные действия «обусловили глубокий спад». После шока первых месяцев экономика начала постепенно адаптироваться к новым условиям. «Однако падение ВВП в 2022 году будет самым глубоким за всю историю Украины», — отметили в Нацбанке.
Германия передаст Украине 16 танковых мостоукладчиков. Об этом сообщает Минобороны ФРГ в своем Twitter.
Biber — мостоукладчик на базе танкового шасси, предназначенный для установки в боевых условиях мостовой конструкции для пересечения водных преград танками и другими боевыми машинами.
Eni рассчитывает за счет контрактов с другими поставщиками полностью заменить российский газ к 2025 году, говорится в отчете итальянской нефтегазовой группы.
В частности, компания заключила соглашения о поставках газа с Алжиром, Египтом и Конго. В отчете также говорится о «дополнительных возможностях», которые могут появиться с другими странами, такими как Ливия, Ангола и Мозамбик.
Рейнсалу также призвал другие страны региона прекратить выдачу туристических виз россиянам, «то есть прекратить шастанье через границу». По его словам, выдача таких разрешений нормальна в обычной ситуации, но «немыслима в условиях военного времени».
Часть поставленных из Германии на Украину Panzerhaubitze 2000 уже нуждается в ремонте после месяца боев, сообщает Spiegel. Специалисты связывают это с тем, что артиллерийские орудия не рассчитаны на интенсивные бои. Помимо этого, выяснилось, что украинцы заряжали гаубицы боеприпасами, способными лететь на большее расстояние. Это также привело к дополнительному износу. Как указывает Spiegel, в Берлине пообещали направить Украине запчасти.
Вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу РБК рассказал о планах по восстановлению Донбасса. По его словам, власти намерены сделать транспортную инфраструктуру региона более новой и современной, создать транспортно-пересадочные узлы и задействовать железную дорогу как общественный транспорт.
Также там разобьют парки и, согласно поручению Владимира Путина, построят «самую современную больницу», рассказал вице-премьер. Хуснуллин также сообщил, что планируется восстановление исторического центра, тех зданий, которые не разрушены.
«Сейчас задача номер один — подготовка к зиме. Чтобы понять, сколько люди смогут жить в каких домах, как мы эту зиму переживем. Вот это у нас задача номер один. И параллельно раскручиваем все эти вопросы. И таким же путем мы идем сейчас по Северодонецку, по Лисичанску», — рассказал Хуснуллин. Ранее Путин поручил сделать так, чтобы жители Донбасса провели зиму «в человеческих условиях.
Полное интервью с Маратом Хуснуллиным смотрите на телеканале РБК в понедельник.
Национальный банк Украины прогнозирует, что на фоне боевых действий реальные зарплаты украинцев в 2022 году сократятся на 27% и не восстановятся до прежнего уровня даже к концу 2024 года. Об этом сообщает УНН.
«В среднем номинальные зарплаты в 2022 году сократятся на 12%, а в реальном измерении — на 27%», — отметили в Нацбанке.