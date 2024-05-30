Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 827-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
ПВО около 8:20 мск уничтожила украинский беспилотник над Краснодарским краем. Это вторая атака за утро. Ранее Минобороны сообщало, что около 7:00 над регионом были сбиты пять дронов.
ФСБ предотвратила серию терактов на объектах железной дороги в Крыму, которые готовили пять местных жителей, завербованных украинской разведкой, сообщили в центре общественных связей спецслужбы.
По ее информации, задержанные передавали информацию о местах нахождения и передвижениях войск, расположении объектов ПВО и ТЭКа, данные об организации охраны и обороны Крымского моста, подготовке схронов и перевозке взрывных устройств. Они собирались совершить теракты на железной дороге в разных районах Крыма и парализовать движение поездов, в том числе военного назначения.
Руководил группой россиянин 1970 года рождения, «который получил травмы, несовместимые с жизнью, из-за детонации самодельного взрывного устройства при его извлечении из схрона». Другие четверо арестованы и дают признательные показания. В отношении них заведены уголовные дела по ст. о подготовке к теракту и по ч. 3 ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
В местах проживания задержанных нашли четыре самодельных взрывных устройства, автомат АК-74, пистолет ТТ, пулемет Дегтярева, патроны различного калибра и составные части оружия, а также средства связи, говорится в сообщении ФСБ.
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, что беспокоится о ситуации на Золочевском направлении (к западу от трассы Москва – Харьков). «Россияне могут активизировать свои действия и в том направлении, следим за их поведением. Будем принимать все меры по, в частности, эвакуации населения», — цитирует Синегубова «Страна ua».
Минобороны сообщило, что около 18:30 морской авиацией Черноморского флота в северо-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен и уничтожен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины.
Государственный секретарь США в ходе совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что Вашингтон не поощряет удары ВСУ западным оружием за пределами Украины. «Но мы много раз говорили, что оставляют за Киевом решение, как вести боевые действия».
Врио губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что сегодня украинские дроны атаковали сёла Гордеевка и Успеновка Кореневского района. Никто из жителей не пострадал. После сбросов взрывных устройств возник пожар в одном домовладении в Гордеевке и одном в Успеновке. Также взрывом повреждена линия электропередачи.
Вячеслав Гладков рассказал, что несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа подверглись атакам со стороны ВСУ. В хуторе Стадников в результате миномётного обстрела пострадала мирная жительница - у женщины осколочное ранение височной области. В момент обстрела она находилась в доме. В Новой Таволжанке в результате атаки с помощью БПЛА самолётного типа различные повреждения выявлены в четырех частных домовладениях: выбиты окна и посечены кровли.
Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Байцуры Борисовского района. Пострадавших нет. На территории сельскохозяйственного предприятия осколками посечены кровля здания, ограждение и две единицы спецтехники.
Отттава не ограничивает Киев в использовании передаваемых ему вооружений, заявила глава МИД Канады Мелани Джоли. По ее словам, западные страны должны занять «прогрессивную позицию» в этом вопросе, поскольку Россия «красных линий не придерживается».
В Кремле называли такую позицию «оголтелым запалом западников».
Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу Игоря Стрелкова (Гиркина) на приговор по делу о призывах к экстремизму.
В январе бывшего министра обороны ДНР приговорили к четырем годам. Претензии у следствия возникли из-за публикаций в телеграм-канале Стрелкова, связанных с Крымом и довольствием военных.
Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в результате обстрела поселка Александровка на западе Донецка ранение получил мужчина 1955 года рождения.
Актера Алексея Панина включили в реестр экстремистов и террористов. В России он заочно арестован и объявлен в розыск по делу об оправдании терроризма.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что утром в результате обстрела со стороны украинских боевиков повреждён распределительный газопровод в посёлке Любимовка Каховского округа. Пострадавших нет.
Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских беспилотников над Белгородской областью.
Общие потери ВСУ за сутки Минобороны оценило более чем в 1300 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе три танка, САУ Paladin, САУ Krab. Средства ПВО сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Вильча, Нескучное, Малая Даниловка, отражены четыре контратаки трех бригад ВСУ;
- подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Новоселовское, Григоровка, Серебрянка, отражены две контратаки;
- подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Елизаветовка, Константиновка, Часов Яр, отражена одна контратака;
- подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Евгеновка, Новоалександровка, Селидово, отражены контратаки пяти бригад ВСУ;
- подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ в районах Урожайного и Сторожевого;
- подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Каменское. Тягинка, Червоный Маяк.
Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотника на хутор Мухин Шебекинского городского округа. В результате сброса боеприпаса загорелось частное домовладение. Никто из мирных жителей не пострадал. Также есть повреждения на линии электропередачи. Без света остаются абоненты трех хуторов и трех поселков.
Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что хотя к инициативе Праги о сборе средств на боеприпасы для Украины присоединились 18 стран, реально деньги прислали только четыре страны – Канада, Дания, Нидерланды и Португалия. По словам Черноховой, закупленные снаряды должны прибыть на Украину в июне.
Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле со стороны ВСУ и атаке дронов села Грузское Борисовского района. Никто из мирных жителей не пострадал. Есть повреждения в селе на линиях газо- и электроснабжения и в двух корпусах сельскохозяйственного предприятия. Также загорелся легковой автомобиль на площадке предприятия.
Памятник Евгению Пригожину в полный рост установили на его могиле на Пороховском кладбище в Петербурге. Официальное открытие запланировано на 1 июня, сообщает 47news.