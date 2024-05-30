ФСБ предотвратила серию терактов на объектах железной дороги в Крыму, которые готовили пять местных жителей, завербованных украинской разведкой, сообщили в центре общественных связей спецслужбы.

По ее информации, задержанные передавали информацию о местах нахождения и передвижениях войск, расположении объектов ПВО и ТЭКа, данные об организации охраны и обороны Крымского моста, подготовке схронов и перевозке взрывных устройств. Они собирались совершить теракты на железной дороге в разных районах Крыма и парализовать движение поездов, в том числе военного назначения.

Руководил группой россиянин 1970 года рождения, «который получил травмы, несовместимые с жизнью, из-за детонации самодельного взрывного устройства при его извлечении из схрона». Другие четверо арестованы и дают признательные показания. В отношении них заведены уголовные дела по ст. о подготовке к теракту и по ч. 3 ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

В местах проживания задержанных нашли четыре самодельных взрывных устройства, автомат АК-74, пистолет ТТ, пулемет Дегтярева, патроны различного калибра и составные части оружия, а также средства связи, говорится в сообщении ФСБ.