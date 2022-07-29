Утверждение о том, что РПЦ существует только для русских людей, не соответствует действительности, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече в храме Христа Спасителя с детьми из ДНР, ЛНР и Харьковской области.

Встречу с детьми патриарх назвал «большой радостью», «потому что все, что касается Донбасса, Луганской области, Харьковской области — тех мест, где сегодня страдают люди, — меня очень тревожит и ранит мое сердце, ведь весь народ православный, который там живет, — это чада Московского патриархата».

«Если посмотреть на карту мира, то мы видим, что Русская церковь присутствует более чем в 60 странах мира, почти на всех континентах. Люди злонамеренные, в том числе на Украине, иногда утверждают, что это Церковь только для русских, для «москалей», но это совсем не так», — подчеркнул патриарх Кирилл.

Ранее Православная церковь Украины (ПЦУ, Московский патриархат считает ее раскольнической и не признает) обратилась к Вселенскому патриарху Варфоломею с требованием лишить предстоятеля РПЦ права занимать патриарший престол. В РПЦ назвали это «попыткой раскольнической структуры выслужиться».