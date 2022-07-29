Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 156-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Он рассказал, что ряд западных партнеров стали активно предлагать Киеву начать мирные переговоры с российской стороной.
«Мы продолжаем очень спокойно объяснять им, почему их надежда на конструктивную позицию России не соответствует действительности», — добавил Кулеба.
В Евросоюзе не идет обсуждение вопроса о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам, сообщили РБК в представительстве ЕС в России.
Ранее с призывами прекратить предоставление виз российским гражданам выступили сразу несколько стран ЕС, а некоторые из них приостановили выдачу виз россиянам.
«Нет, в настоящее время такого решения нет и не обсуждается на уровне ЕС», — ответили дипломаты на соответствующий вопрос РБК.
С 28 июля «Нафтогаз Украины» впервые с марта начал физический реверс газа в страну из Словакии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.
Объем ожидаемых поставок составляет 0,53 млн куб. м в сутки. Ранее Украина прибегала к виртуальному реверсу российского газа из Словакии и Венгрии. Как отмечает газета, из-за сокращения поставок российского газа по трубопроводу «Северный поток» из-за проблем с ремонтом турбин сама Европа получает недостаточно газа, поэтому Украина потеряла возможность использовать виртуальный реверс в необходимых объемах. Из Словакии он прекратился полностью, из Венгрии сократился, уточняет «Ъ».
Москва готова восстановить поставки газа в Болгарию при желании Софии, контракт «Газпрома» действителен. Об этом заявила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.
«Договор действует до конца этого года. Поэтому в любой момент, когда болгарская сторона решит платить по той схеме, по которой требует «Газпром», поставки возобновятся... Я думаю, все возможно, все только зависит от политической воли и от серьезной доли прагматизма», — сказала она.
Утверждение о том, что РПЦ существует только для русских людей, не соответствует действительности, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече в храме Христа Спасителя с детьми из ДНР, ЛНР и Харьковской области.
Встречу с детьми патриарх назвал «большой радостью», «потому что все, что касается Донбасса, Луганской области, Харьковской области — тех мест, где сегодня страдают люди, — меня очень тревожит и ранит мое сердце, ведь весь народ православный, который там живет, — это чада Московского патриархата».
«Если посмотреть на карту мира, то мы видим, что Русская церковь присутствует более чем в 60 странах мира, почти на всех континентах. Люди злонамеренные, в том числе на Украине, иногда утверждают, что это Церковь только для русских, для «москалей», но это совсем не так», — подчеркнул патриарх Кирилл.
Ранее Православная церковь Украины (ПЦУ, Московский патриархат считает ее раскольнической и не признает) обратилась к Вселенскому патриарху Варфоломею с требованием лишить предстоятеля РПЦ права занимать патриарший престол. В РПЦ назвали это «попыткой раскольнической структуры выслужиться».
Убыток Mastercard из-за приостановки деятельности в России во втором квартале до налогообложения составил $26 млн, говорится в отчете компании за второй квартал.
Общие расходы составили $33 млн, в основном они были связаны с дополнительными тратами на сотрудников. Часть этих расходов компенсировала прибыль в размере $6 млн.
Чистая прибыль Mastercard за второй квартал составила $2,3 млрд.
Петиция с призывом снять ограничения на выезд из Украины для мужчин 18-60 лет без военного опыта, размещенная на официальном портале электронных обращений, набрала необходимые 25 тыс. голосов.
Теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский.
24 февраля на Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Тогда же на период действия военного положения власти запретили выезжать из страны мужчинам от 18 до 60 лет.
В течение недели в управление государства были переданы активы 19 компаний на сумму более 7,7 млрд грн (более $210 млн), которые контролировались российскими корпорациями и банками. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
В сообщении, в частности, упомянуты «Росатом», «Газпром», «Русал» и «Татнефть».
В начале марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий правоохранительным органам принудительно изымать всю собственность России и ее граждан на территории страны.
Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что его страна в скором времени передаст Украине 10 бронемашин, а также военную амуницию.
«Мы скоро покажем антидроны, производимые в Литве. Мы знаем, что они вам очень нужны», — добавил Науседа на брифинге с Владимиром Зеленским в Киеве (цитата по УНН).
Нормы ЕС не позволяют полностью прекратить выдачу виз гражданам той или иной страны. Так в Еврокомиссии ответили на вопрос финской газеты Helsingin Sanomat о возможности прекращения выдачи россиянам туристических виз.
«Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семьи [граждан стран ЕС], журналисты и диссиденты», — цитирует издание ответ ЕК.
Санкции Брюсселя направлены «в первую очередь и главным образом» против российского правительства и экономических элит страны, а не против рядовых россиян, добавили в Еврокомиссии.
Первое судно с зерном, согласно подписанному ранее соглашению между Турцией, ООН, Украиной и Россией, может выйти из украинского порта в пятницу, 29 июля, сообщил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
По его словам, между сторонами продолжаются переговоры по поводу включения удобрений в список продукции, которую можно будет перевозить в рамках сделки.
Великобритания приняла 104 тыс. беженцев с Украины. Такие данные приводит МВД Соединенного Королевства.
Основной поток вынужденных переселенцев с Украины приняла Польша. По данным ООН, в республике находятся более 2 млн беженцев.
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что на сегодняшний день разминировано уже более 50% территории Северодонецка. По его словам, в первую очередь от мин освобождают водоводы, водонапорные башни, скважины, ЛЭП, газоводы и газораспределители.
На территории Херсонской и Запорожской областей созданы временные управления МВД России, сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».
«В кратчайшие сроки силами командированного личного состава развернуты пункты временной дислокации российских полицейских. Обеспечены устойчивая связь, работа дежурной части, контрольно-пропускной режим, подготовлен автотранспорт для патрулирования», — говорится в сообщении.
Дмитрий Медведев заявил, что реакция России на вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет симметричной.
«Они могут выбрать разный путь движения внутри североатлантического альянса — или умеренный или, что называется, полностью распахнуть калитку и принять решение о создании баз на своей территории, размещении ударных вооружений. Это зависит от самих стран. И симметрично этому будут предприниматься наши ответные шаги», — сказал Медведев.
Верховная рада приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши. "За" проголосовали 283 депутатов, передает УНН.
Закон дает гражданам Польши, а также их супругам и детям, возможность находиться на Украине до 18 месяцев.
Также им гарантируется:
- право на трудоустройство и ведение хозяйственной деятельности;
- обучение в учебных заведениях Украины;
- медицинское обслуживание на тех же условиях, что и для граждан Украины.
Эмбарго ЕС на газ из России невозможно, Австрия всегда выступала за то, чтобы санкции больше вредили тому, против кого они вводятся, а не тем, кто их вводит. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
По его словам, Австрия, как и другие страны ЕС, во многом зависима от российского газа, а при введении эмбарго австрийская и немецкая промышленность «потеряют устойчивость». Он отметил, что «наклон» экономики Германии приведет к массовой безработице в Австрии.
«Санкции должны больше бить по тем, против кого они направлены, а не наносить вред тем, кто их принимает», — подчеркнул Нехаммер.
В финском МИДе назвали шесть вариантов возможного ограничения на поездки россиян, пишет Yle со ссылкой на главу консульского департамента Юсси Таннера.
- Полное прекращение оформления виз, что запрещено законодательством о шенгенской зоне.
- Ограничение количества принимаемых заявлений, эффект от которого будет заметен только через несколько лет, поскольку, по оценке ведомства, около 100 тыс. россиян имеют действующие визы.
- Разрешение въезда только по очень веской причине, что может противоречить закону.
- Аннулирование выданных виз, что также является жесткой мерой и может не пройти правовую проверку.
- Закрытие границы для пассажирских перевозок.
- Принятие соответствующего решения на уровне ЕС.