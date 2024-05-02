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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Украинским спортсменам поручили докладывать о нарушениях россиян на Играх

Украинским олимпийцам поручили сообщать о нарушивших условия МОК россиянах
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Олимпийский комитет и Минспорта Украины рекомендовали своим спортсменам на Олимпиаде держаться на расстоянии от россиян и белорусов, а также сообщать, если кто-то из них нарушил условия допуска на Игры
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) опубликовал разработанные совместно с министерством молодежи и спорта рекомендации по поведению своих спортсменов и членов делегации на Олимпиаде в Париже по отношению к россиянам и белорусам, которые выступят в нейтральном статусе.

В начале апреля глава НОК Украины Вадим Гутцайт анонсировал разработку рекомендаций, среди которых отказ от приветствий, рукопожатий, совместных фотографий и интервью.

В опубликованном документе также указано, что украинские спортсмены должны сообщать руководству о «любых попытках провокационных действий», не участвовать в общении с нейтральными спортсменами в соцсетях и не реагировать на их контент, «насколько это возможно» держаться на расстоянии во время церемоний награждения.

Кроме того, спортсменам рекомендовано фиксировать факты нарушения нейтрального статуса и сообщать о них руководству делегации, оргкомитету Игр и международным федерациям.

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В начале апреля стало известно, что глава МОК Томас Бах признался российским пранкерам в просьбе к украинцам следить за политическими высказываниями российских спортсменов в интернете в преддверии Игр.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это «политико-административным и, очевидно, преступным сговором» против россиян.

МОК 19 марта сообщил, что в нейтральном статусе в Париже смогут выступить не более 55 российских спортсменов.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

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Анна Сатдинова
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