Украинским спортсменам поручили докладывать о нарушениях россиян на Играх
Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) опубликовал разработанные совместно с министерством молодежи и спорта рекомендации по поведению своих спортсменов и членов делегации на Олимпиаде в Париже по отношению к россиянам и белорусам, которые выступят в нейтральном статусе.
В начале апреля глава НОК Украины Вадим Гутцайт анонсировал разработку рекомендаций, среди которых отказ от приветствий, рукопожатий, совместных фотографий и интервью.
В опубликованном документе также указано, что украинские спортсмены должны сообщать руководству о «любых попытках провокационных действий», не участвовать в общении с нейтральными спортсменами в соцсетях и не реагировать на их контент, «насколько это возможно» держаться на расстоянии во время церемоний награждения.
Кроме того, спортсменам рекомендовано фиксировать факты нарушения нейтрального статуса и сообщать о них руководству делегации, оргкомитету Игр и международным федерациям.
В начале апреля стало известно, что глава МОК Томас Бах признался российским пранкерам в просьбе к украинцам следить за политическими высказываниями российских спортсменов в интернете в преддверии Игр.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это «политико-административным и, очевидно, преступным сговором» против россиян.
МОК 19 марта сообщил, что в нейтральном статусе в Париже смогут выступить не более 55 российских спортсменов.
Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.
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