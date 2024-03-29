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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 765-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
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07:16

Министерство обороны подтвердило, что силы ПВО сбили 15 снарядов над Белгородской областью. Ведомство заявило, что они были запущены из РСЗО Vampire.

06:46

Силы ПВО сбили 15 целей на подлете к Белгороду, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате атаки выбиты окна в 17 многоквартирных домах, повреждено остекление «Белгород Арены» и одной из гимназий города. Также есть повреждения в поселке Дубовое и селе Репное Белгородского района.

Вчера 20:45

Вчера 19:06

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. К 19:30 мск в большинстве областей ее отменили. 

Вчера 18:27

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о падении в море возле города военного самолета. «Гражданские объекты не пострадали. Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии двухсот метров от берега. Его жизни ничего не угрожает».

Вчера 17:44

Следственный комитет заявил об имеющихся доказательствах связи террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами.

Вчера 17:43

Спикер ТЦК Полтавской области Роман Истомин заявил, что полиция разыскивает в регионе 30 тысяч человек, которые проигнорировали полученные ими повестки. Ранее в Ивано-Франковской области заявили о розыске 40 тыс. уклонистов.

Вчера 17:40

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Яковлевском городском округе атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа подвергся инфраструктурный объект в районе поселка Томаровка. Пострадавших нет. Произошло возгорание сухой травы на площади 400 кв.м.

Также подверглось атаке со стороны ВСУ село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. В результате сброса взрывного устройства пострадал мирный житель - в момент атаки он был на улице. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица и верхних конечностей.

Вчера 17:20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в день истечения президентских полномочий Владимира Зеленского 21 мая его, возможно, не придется признавать действующим главой государства. «Что касается 20 мая и что будет 21 мая - давайте доживем до этого. Может, там и не потребуется ничего признавать», - сказал он.

Вчера 16:45

Издание «Страна ua» сообщило о взрывах в районе Харькова.

Вчера 16:00

Глава украинской компании ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что в результате российских ударов 22 марта были серьезно повреждены Бурштынская и Ладыжинская ТЭС. «У нас пострадали все блоки на Бурштынской ТЭС и все – на Ладыжинской ТЭС. Энергоблоки в разной степени разрушения: от полной до более 50%. В некоторых случаях нужно строить блоки почти с нуля», - сказал он. Сахарук добавил, что не работает и сильно поврежденная Кураховская ТЭС на контролируемой Украиной территории Донбасса.

Вчера 15:24

В результате обстрела со стороны Украины в поселке Теткино повреждены шесть домовладений: в них выбиты окна, повреждены фасады и заборы, разрушены дворовые постройки, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Никто из жителей не пострадал.

Вчера 14:42

Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 650 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе пять танков, САУ Krab, две САУ «Гвоздика», две гаубицы М777.

Вчера 14:39

Минобороны сообщило о том, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:

  • на купянском направлении нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах Синьковки и Строевки;
  • на донецком направлении заняты более выгодные позиции, нанесены удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Часов Яр, Клещеевка, Спорное;
  • на авдеевском направлении улучшено положение по переднему краю, отражены семь атак в районах населенных пунктов Тоненькое, Бердычи, Первомайское;
  • на южно-донецком направлении улучшено положение по переднему краю, нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского;
  • на херсонском направлении нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах Работино и Михайловки.
Вчера 14:13

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что в городе простились с гвардии старшиной Денисом Усольцевым. Уроженец Севастополя, он около 10 лет прослужил по контракту в соединении подводных лодок в Вилючинске. Осенью 2022 года был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации и после подготовки направлен в зону проведения военной операции. Был дважды ранен и дважды контужен, но возвращался в свое подразделение. Погиб в результате ракетной атаки в районе Еленовки (ДНР).

Вчера 13:48

Министр обороны Сергей Шойгу вручил медаль «Золотая звезда» командующему российской группировкой «Центр» генерал-полковнику Андрею Мордвичеву.

Вчера 13:19

Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Шебекино. «Часть снарядов легла на окраине города, пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, без света частично остаются абоненты двух микрорайонов города».

Вчера 12:51

Владимир Рогов заявил агентству ТАСС, что ночью удар был нанесен по железнодорожному составу, который разгружался в Запорожье. По его словам, в вагонах было вооружение и боеприпасы.

Вчера 12:46

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду системой ПВО сбиты два беспилотника самолетного типа. Пострадавших нет. В Таврово осколком поврежден сарай.

Вчера 12:40

Дмитрий Песков заявил, что в европейском политическом истэблишменте есть разные точки зрения на украинский конфликт, однако доминирующей остается позиция, что нужно провоцировать Киев на войну до последнего украинца. «Наиболее, наверное, радикальные позиции занимает Макрон, который является инициатором дискуссии о направлении контингентов», - сказал пресс-секретарь президента.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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