Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Яковлевском городском округе атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа подвергся инфраструктурный объект в районе поселка Томаровка. Пострадавших нет. Произошло возгорание сухой травы на площади 400 кв.м.

Также подверглось атаке со стороны ВСУ село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. В результате сброса взрывного устройства пострадал мирный житель - в момент атаки он был на улице. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица и верхних конечностей.