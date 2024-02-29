Центральный районный суд Сочи арестовал на 15 суток двукратного чемпиона России по лыжным гонкам на сверхмарафонских дистанциях Николая Зимирева. Как сообщается на сайте инстанции, решение вынес судья Сергей Мартыненко.

В постановлении суда отмечается, что Зимирев в одной из соцсетей «осуществил публичную демонстрацию» бело-сине-белого флага. Такой видоизмененный флаг России, на котором красная полоса заменена белой, является одним из символов противников российской военной операции.

При этом в протоколе указано, что такой флаг «является установленной атрибутикой военного подразделения, которое на основании решения Верховного суда признано экстремистским». Название подразделения из выложенного на сайте документа удалено. Но такие цвета использованы на флаге украинского военизированного объединения «Легион «Свобода России» (организация признана в России террористической и запрещена).

Зимирев вину не признал.

