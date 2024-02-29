Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 736-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
ЕС не обладает правовой базой для конфискации российских активов, замороженных в странах союза, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Он также отметил, что «для принятия столь важного решения, как использование государственной собственности, нужна очень сильная правовая база». По его мнению, Западу не следует создавать раскол между странами G20 в то время, когда нужно больше единства для поддержки Украины.
Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против России из-за конфликта на Украине.
Страна присоединилась к потолку цен на российскую нефть, который установили страны G7, запретила экспорт отдельных категорий товаров в Россию и Белоруссию через третьи страны, а также включила в санкционный список 45 физических и 16 юридических лиц.
Ограничение на применение Украиной оружия установили в основном государства, которые передали ей дальнобойное ракетное вооружение, Финляндия его не передавала и, соответственно, ограничений не устанавливала, заявил финский министр обороны Антти Хакканен.
Киеву каждый месяц нужно до $3 млрд финансовой помощи со стороны западных стран, заявил глава украинского Минфина Сергей Марченко.
Дальнейшая бюджетная поддержка жизненно необходима для обеспечения социальных расходов, отметил он.
Франция могла бы отправить на Украину военнослужащих для противовоздушной обороны, обучения украинской армии или защиты границ, заявил премьер-министр страны Габриэль Атталь.
Он выразил уверенность, что никто из сенаторов не может смириться с перспективой победы России, и отметил, что позиция Москвы ужесточилась, в том числе — в отношении Парижа. Речь идет о «распространении ложной информации» и кибератаках, пояснил Атталь.
Средства ПВО в ночь на 29 февраля уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области, заявили в Минобороны.
Пентагон в обход решения конгресса планирует отправить военную помощь на Украину, закупив собственную военную технику на оставшиеся $4 млрд, выделенные на эти цели президентом США Джо Байденом, передает CNN со ссылкой на источники.
Российские штурмовые подразделения зашли в село Работино в Запорожской области и закрепились в нем, сообщили в Минобороны.
В Миргороде Полтавской области Украины прогремели взрывы, сообщает «Суспільне» со ссылкой на местных жителей.
Как свидетельствует карта оповещений, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Киевской областях Украины.
Центральный районный суд Сочи арестовал на 15 суток двукратного чемпиона России по лыжным гонкам на сверхмарафонских дистанциях Николая Зимирева. Как сообщается на сайте инстанции, решение вынес судья Сергей Мартыненко.
В постановлении суда отмечается, что Зимирев в одной из соцсетей «осуществил публичную демонстрацию» бело-сине-белого флага. Такой видоизмененный флаг России, на котором красная полоса заменена белой, является одним из символов противников российской военной операции.
При этом в протоколе указано, что такой флаг «является установленной атрибутикой военного подразделения, которое на основании решения Верховного суда признано экстремистским». Название подразделения из выложенного на сайте документа удалено. Но такие цвета использованы на флаге украинского военизированного объединения «Легион «Свобода России» (организация признана в России террористической и запрещена).
Зимирев вину не признал.
Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии зачитал телеграмму Иосифа Сталина от 23 декабря 1941 года, адресованную директорам двух авиазаводов.
«Прошу вас не выводить правительство из терпения и требую, чтобы выпускали побольше Илов. Предупреждаю последний раз. Сталин», — процитировал он.
Медведев не впервые зачитывает на заседании комиссии телеграммы Сталина времен Великой Отечественной войны. Он делал это и в марте 2023 года. Телеграмма касалась заказов по поставкам корпусов для танков с челябинского завода.
Турция готова вновь принять переговоры по мирному урегулированию на Украине, заявил Реджеп Тайип Эрдоган.
«Я считаю, что необходимо начать совместную работу по определению общих параметров мира. В этой связи мы в принципе поддерживаем мирный план Зеленского, состоящий из десяти пунктов», — заявил он. Москва указывала, что планы урегулирования должны включать сегодняшние территориальные реалии.
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине проходили в Стамбуле в феврале — марте 2022 года.
МВД попросил заочно арестовать бывшего футболиста и телеведущего, блогера Евгения Савина, свидетельствует картотека Тверского суда. В феврале 2023 года он был оштрафован по статье о дискредитации российской армии. Поводом стал вышедший в апреле 2022-го на YouTube-канале «КраСава» ролик с украинскими футболистами, которые высказались о российской военной операции на Украине.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на переговорах с Украиной обсуждается закрытие границы. Он назвал это временным решением.
Минобороны сообщило, что около 16:00 дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.
Министр обороны Сергей Шойгу в ходе посещения предприятий ОПК в Тульской области заявил о выделении средств для изготовления ракет к РСЗО, снарядов, самих машин, а также транспортно-заряжающих и пусковых установок.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела в одном частном жилом домовладении выбиты окна и поврежден забор. Есть повреждение линии электропередачи.
Спецпредставитель Китая Ли Хуэй, который в ближайшие дни едет в Европу в рамках второго раунда челночной дипломатии по урегулированию украинского, проведет 3 марта в Москве переговоры с замглавы МИД России Михаилом Галузиным, сообщила Мария Захарова.
Во дворе ростовской школы № 54 в среду был найден квадрокоптер, в учебном заведении были прерваны занятия и проведена эвакуация, сообщил губернатор Василий Голубев.
Прибывшие на место минеры взрывоопасных предметов на беспилотнике не нашли, добавил он.