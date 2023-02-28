Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 79,62 (+0,05) Инвестиции, 27 фев, 16:05 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 75,43 (+0,72) Инвестиции, 27 фев, 16:05
Китай отверг версию США о лабораторном происхождении COVID Общество, 07:43
Где найти небольшой фургон для бизнеса без проблем с запчастями РБК и Газ, 07:33
WSJ узнал о переговорах Pfizer по покупке разработчика лекарства от рака Бизнес, 07:31
Reuters рассказал об угрозе «rasputitsa» для воюющих сторон на Украине Политика, 07:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:10
Аналитики спрогнозировали стоимость букета цветов к 8 Марта Бизнес, 07:00
Посол в США счел единственно верным решением приостановку участия в ДСНВ Политика, 06:51
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Жители штата в США пожаловались на рак из-за «грибка Jack Daniel’s» Общество, 06:20
В МИДе заявили, что Россия не покинет ВТО и МВФ Политика, 05:32
«РИА Новости» узнало о применении спецназом новой системы дронов Технологии и медиа, 05:21
Поджигателя военкомата в Волгограде осудили на четыре года колонии Общество, 05:03
Каждый третий россиянин заявил, что делает накопления на «черный» день Общество, 05:00
Япония ввела санкции против главы концерна «Калашников» Лушникова Политика, 04:50
В Британии призвали предотвратить затяжной конфликт на Украине Политика, 04:28
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 370-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:42

Япония ввела санкции против 48 физических лиц и 94 организаций из России. В черном списке оказались президент концерна «Калашников» Алан Лушников и замминистра обороны России Виктор Горемыкин.

Санкции введены против высокопоставленных сотрудников администрации президента России: начальника управления по обеспечению деятельности Государственного совета Александра Харичева и его заместителя Бориса Рапопорта.

В санкционный список японцы также включили ряд сотрудников Генштаба.

07:38

Ускорить поставки военной помощи Украине необходимо, чтобы предотвратить затяжной конфликт, заявил советник по национальной безопасности премьера Великобритании Тим Барроу, выступая перед объединенным комитетом по стратегии национальной безопасности.

По его словам, Лондон рассматривает возможность отправки дальнобойных орудий и высокоточных боеприпасов Киеву, несмотря на уменьшение запасов вооружений Великобритании.

«Нам нужно ускорить нашу поддержку. Украина должна иметь средства для самозащиты и должна быть в состоянии добиться успеха на поле боя», — сказал Барроу.

Тим Барроу был послом Британии на Украине в течение двух лет и послом в России с 2011 по 2016 год.

07:27

Дождь и раннее весеннее тепло превратили поля на востоке Украины в сплошную грязь, а это может помешать обеим сторонам перехватить инициативу, пишет Reuters.

Весенняя «rasputitsa» (распутица — время, когда дороги становятся непроезжими из-за грязи), может сорвать планы армий по наступлению на территории Украины, превратив дороги в реки, а поля — в непроходимые болота, отмечают эксперты агентства.

07:11
Мир движется в сторону многополярности, где нет деления стран на касты цивилизованных и всех остальных, но пока он только в начале пути, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, многополярный мир предусматривает систему взаимоотношений, где все страны равны, где учитываются обеспокоенности друг друга, где все в равной степени имеют право голоса и где не приемлем новый колониализм. Однако до этого «еще нужно дойти».
07:08

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию для украинских войск ситуация на артемовском направлении сложной.

«Конечно, постоянно остаюсь на связи с командованием <...> На бахмутском направлении ситуация становится постоянно сложной», — сказал он.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что для украинской армии тяжелая ситуация складывается по всей линии фронта, самой сложной обстановка остается на артемовском направлении.

«Силы обороны Украины ведут активные оборонительные действия в условиях количественного превосходства противника», — оценила Маляр.

Вчера 21:32
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления в парламенте допустил, что газопроводы на юге Европы могут быть взорваны так же, как и «Северные потоки». По его словам, если кто-то взорвал газопроводы на севере, чтобы топливо из России не поступало в Европу, то это могут сделать и на юге.
Вчера 20:49

Главком ВСУ Валерий Залужный поговорил с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, сообщает «Униан».

В частности, обсуждалась тема поставки военной техники, в том числе самолетов F-16.

Вчера 20:40

Бельгия заморозила российские активы на €58 млрд — это наибольшая сумма среди всех европейских государств, говорится в сообщении на сайте министра финансов Винсента Ван Петегема.

«Казначейство заморозило российские активы на €58 млрд. Это самый высокий показатель среди всех европейских государств-членов», — сказано в сообщении. В августе прошлого года сумма составляла €50,5 млрд.

Также были заблокированы финансовые транзакции на €191 млрд. В сообщении указано, что «меры затрагивают 1789 российских компаний или граждан, внесенных в черный список».
 

Вчера 20:25
Авиакомпания Wizz Air сообщила, что по соображениям безопасности с 14 марта приостановит все рейсы в Кишинев.
Вчера 20:20

Владимир Зеленский принял в Киеве главу Минфина США Джанет Йеллен. Он поблагодарил ее за санкции против России, но высказал уверенность, что их нужно ужесточить.

Вчера 20:12

Россия готовит ответные меры на санкции США и Канады, говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой.

Она отметила, что в Москве готовят ответ «для более сфокусированного воздействия» на Вашингтон и Оттаву. «В условиях, когда Запад во главе с США действует предельно агрессивно, не стесняясь в средствах, российские контрсанкции будут и далее выстраиваться на основе принципов строгой взаимности и неотвратимости наказания», — подчеркнула Захарова.
 

Вчера 19:56

Иностранцы, поступающие на военную службу по контракту в Вооруженные силы России, смогут заключать первый контракт на один год вместо пяти лет. Соответствующий указ президента опубликован на интернет-портале правовой информации.

Это касается иностранцев, которые идут на должность, для которой предусмотрено воинское звание солдата, матроса, сержанта или старшины.

Вчера 19:48

Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров поручил возобновить работу Луганского авиационного ремонтного завода.

«Будет решен вопрос задолженности по заработной плате перед сотрудниками предприятия, при необходимости обеспечено их дополнительное обучение, проведена инвентаризация всех возможностей и проблем предприятия, и примерно через полтора года оно должно выйти на показатели, которые были до остановки его работы [в 2014 году]», — подчеркнул Мантуров.

Вчера 19:36
Вчера 19:20

Премьер Украины Денис Шмыгаль провел в Киеве переговоры с министром финансов США Джанет Йеллен, они обсудили финансовую помощь Киеву.

«Среди других важных тем нашей встречи: финансовое и санкционное давление на Россию, конфискация замороженных российских активов, страхование военных рисков», — написал Шмыгаль в телеграм-канале.

Вчера 19:13

Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что его страна «не может позволить себе повторения 2014 года», потому что в этом случае Украина исчезнет как государство уже через несколько лет.

По мнению Подоляка, Украине необходима победа и возвращение к границам 1991 года. В противном случае, как он считает, «люди не вернутся, денег не будет, никто не будет нас поддерживать». Поэтому, считает Подоляк, нужно «зафиксировать» поражение России и ее юридическую ответственность.

Вчера 18:49
Украинские войска сосредоточили силы у границы с Приднестровьем, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк. По ее словам, украинские силы у границы Приднестровья «адекватны той угрозе, которая гипотетически возможна» со стороны России.
Вчера 18:24

Евросоюз нарушил собственное «табу» на поставки оружия в связи с началом спецоперации на Украине, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель газете Financial Times.

Он рассказал, что после начала боевых действий начал обращаться к государствам-членам ЕС с идеей о закупке оружия для Украины.

«Послушайте, вы согласились бы использовать Европейский фонд мира для вооружения Украины? И молчание», — вспоминает он свои разговоры с представителями стран союза. Однако в этот момент, по словам Борреля, он знал, что «табу было нарушено».
 

Вчера 18:09

Продажи автомобилей в России с середины февраля начали падать, заявил на заседании Совфеда президент АвтоВАЗа Максим Соколов и назвал это одним из стратегических вызовов для отечественного автопрома. По его оценке, из-за ограниченности средств, выделенных на льготные программы, есть риск увеличения доли китайских автомобилей на рынке до 40%.

Согласно данным агентства «Автостат», в октябре, после ухода ряда иностранных автопроизводителей из России, доля китайских брендов на рынке превысила 30,3%. Доля отечественных машин составляла 40%, 12,7% рынка занимали корейские автомобили. А уже в декабре китайские автомобильные компании впервые стали лидерами продаж, завоевав 34,8% рынка против 34,5% у отечественных брендов.

Вчера 17:48

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram, что аварийные бригады восстановили электроснабжение в приграничных районах Курской области. Ранее он написал о том, что в результате украинских обстрелов обесточены были 10 населенных пунктов.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter