Ускорить поставки военной помощи Украине необходимо, чтобы предотвратить затяжной конфликт, заявил советник по национальной безопасности премьера Великобритании Тим Барроу, выступая перед объединенным комитетом по стратегии национальной безопасности.

По его словам, Лондон рассматривает возможность отправки дальнобойных орудий и высокоточных боеприпасов Киеву, несмотря на уменьшение запасов вооружений Великобритании.

«Нам нужно ускорить нашу поддержку. Украина должна иметь средства для самозащиты и должна быть в состоянии добиться успеха на поле боя», — сказал Барроу.

Тим Барроу был послом Британии на Украине в течение двух лет и послом в России с 2011 по 2016 год.