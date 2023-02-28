Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 370-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Япония ввела санкции против 48 физических лиц и 94 организаций из России. В черном списке оказались президент концерна «Калашников» Алан Лушников и замминистра обороны России Виктор Горемыкин.
Санкции введены против высокопоставленных сотрудников администрации президента России: начальника управления по обеспечению деятельности Государственного совета Александра Харичева и его заместителя Бориса Рапопорта.
В санкционный список японцы также включили ряд сотрудников Генштаба.
Ускорить поставки военной помощи Украине необходимо, чтобы предотвратить затяжной конфликт, заявил советник по национальной безопасности премьера Великобритании Тим Барроу, выступая перед объединенным комитетом по стратегии национальной безопасности.
По его словам, Лондон рассматривает возможность отправки дальнобойных орудий и высокоточных боеприпасов Киеву, несмотря на уменьшение запасов вооружений Великобритании.
«Нам нужно ускорить нашу поддержку. Украина должна иметь средства для самозащиты и должна быть в состоянии добиться успеха на поле боя», — сказал Барроу.
Тим Барроу был послом Британии на Украине в течение двух лет и послом в России с 2011 по 2016 год.
Дождь и раннее весеннее тепло превратили поля на востоке Украины в сплошную грязь, а это может помешать обеим сторонам перехватить инициативу, пишет Reuters.
Весенняя «rasputitsa» (распутица — время, когда дороги становятся непроезжими из-за грязи), может сорвать планы армий по наступлению на территории Украины, превратив дороги в реки, а поля — в непроходимые болота, отмечают эксперты агентства.
По его словам, многополярный мир предусматривает систему взаимоотношений, где все страны равны, где учитываются обеспокоенности друг друга, где все в равной степени имеют право голоса и где не приемлем новый колониализм. Однако до этого «еще нужно дойти».
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию для украинских войск ситуация на артемовском направлении сложной.
«Конечно, постоянно остаюсь на связи с командованием <...> На бахмутском направлении ситуация становится постоянно сложной», — сказал он.
Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что для украинской армии тяжелая ситуация складывается по всей линии фронта, самой сложной обстановка остается на артемовском направлении.
«Силы обороны Украины ведут активные оборонительные действия в условиях количественного превосходства противника», — оценила Маляр.
Главком ВСУ Валерий Залужный поговорил с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, сообщает «Униан».
В частности, обсуждалась тема поставки военной техники, в том числе самолетов F-16.
Бельгия заморозила российские активы на €58 млрд — это наибольшая сумма среди всех европейских государств, говорится в сообщении на сайте министра финансов Винсента Ван Петегема.
«Казначейство заморозило российские активы на €58 млрд. Это самый высокий показатель среди всех европейских государств-членов», — сказано в сообщении. В августе прошлого года сумма составляла €50,5 млрд.
Также были заблокированы финансовые транзакции на €191 млрд. В сообщении указано, что «меры затрагивают 1789 российских компаний или граждан, внесенных в черный список».
Владимир Зеленский принял в Киеве главу Минфина США Джанет Йеллен. Он поблагодарил ее за санкции против России, но высказал уверенность, что их нужно ужесточить.
Россия готовит ответные меры на санкции США и Канады, говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой.
Она отметила, что в Москве готовят ответ «для более сфокусированного воздействия» на Вашингтон и Оттаву. «В условиях, когда Запад во главе с США действует предельно агрессивно, не стесняясь в средствах, российские контрсанкции будут и далее выстраиваться на основе принципов строгой взаимности и неотвратимости наказания», — подчеркнула Захарова.
Иностранцы, поступающие на военную службу по контракту в Вооруженные силы России, смогут заключать первый контракт на один год вместо пяти лет. Соответствующий указ президента опубликован на интернет-портале правовой информации.
Это касается иностранцев, которые идут на должность, для которой предусмотрено воинское звание солдата, матроса, сержанта или старшины.
Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров поручил возобновить работу Луганского авиационного ремонтного завода.
«Будет решен вопрос задолженности по заработной плате перед сотрудниками предприятия, при необходимости обеспечено их дополнительное обучение, проведена инвентаризация всех возможностей и проблем предприятия, и примерно через полтора года оно должно выйти на показатели, которые были до остановки его работы [в 2014 году]», — подчеркнул Мантуров.
Премьер Украины Денис Шмыгаль провел в Киеве переговоры с министром финансов США Джанет Йеллен, они обсудили финансовую помощь Киеву.
«Среди других важных тем нашей встречи: финансовое и санкционное давление на Россию, конфискация замороженных российских активов, страхование военных рисков», — написал Шмыгаль в телеграм-канале.
Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что его страна «не может позволить себе повторения 2014 года», потому что в этом случае Украина исчезнет как государство уже через несколько лет.
По мнению Подоляка, Украине необходима победа и возвращение к границам 1991 года. В противном случае, как он считает, «люди не вернутся, денег не будет, никто не будет нас поддерживать». Поэтому, считает Подоляк, нужно «зафиксировать» поражение России и ее юридическую ответственность.
Евросоюз нарушил собственное «табу» на поставки оружия в связи с началом спецоперации на Украине, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель газете Financial Times.
Он рассказал, что после начала боевых действий начал обращаться к государствам-членам ЕС с идеей о закупке оружия для Украины.
«Послушайте, вы согласились бы использовать Европейский фонд мира для вооружения Украины? И молчание», — вспоминает он свои разговоры с представителями стран союза. Однако в этот момент, по словам Борреля, он знал, что «табу было нарушено».
Продажи автомобилей в России с середины февраля начали падать, заявил на заседании Совфеда президент АвтоВАЗа Максим Соколов и назвал это одним из стратегических вызовов для отечественного автопрома. По его оценке, из-за ограниченности средств, выделенных на льготные программы, есть риск увеличения доли китайских автомобилей на рынке до 40%.
Согласно данным агентства «Автостат», в октябре, после ухода ряда иностранных автопроизводителей из России, доля китайских брендов на рынке превысила 30,3%. Доля отечественных машин составляла 40%, 12,7% рынка занимали корейские автомобили. А уже в декабре китайские автомобильные компании впервые стали лидерами продаж, завоевав 34,8% рынка против 34,5% у отечественных брендов.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram, что аварийные бригады восстановили электроснабжение в приграничных районах Курской области. Ранее он написал о том, что в результате украинских обстрелов обесточены были 10 населенных пунктов.