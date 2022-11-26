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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 276-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
09:03

Главное за ночь:

  • Польша призывает к европейским санкциям против северной нитки нефтепровода «Дружба», чтобы получить юридические основания для расторжения действующих контрактов с Россией без штрафных санкций, пишет Bloomberg.
  • Внеочередной совет министров энергетики стран Евросоюза, на котором планируется обсуждение предложений по ограничению цен на российский газ, пройдет 13 декабря, сообщил глава минпромторга Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС, Йозеф Сикела.
  • На фоне «бума» грузоперевозок нефти стоимость доставки сырья растет, а вслед за ней повышаются счета для простаивающих танкеров, сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров и судовых брокеров.
  • Украинские военные широко применяют поставленные западными странами артиллерийские орудия, за несколько месяцев они изнашиваются или получают повреждения, из-за чего их необходимо ремонтировать. Сейчас это делают в Польше, однако Киев хотел бы переместить ремонтные базы ближе к месту боев, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
  • Беженцы с Украины останутся в европейских странах «на долгие годы» после завершения конфликта из-за разрушения домов и утраты рабочих мест, заявила вице-президент Еврокомиссии Дубравка Шуйца.
  • На территории Польши обнаружены обломки одной упавшей 15 ноября ракеты, по данным Варшавы, следственные действия на месте инцидента завершились, ведутся лабораторные исследования. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда.
  • Делегация Верховной рады Украины будет бойкотировать работу Парламентской ассамблеи ОБСЕ из-за нежелания организации исключить представителей России. Об этом заявила член делегации Евгения Кравчук.


 

Вчера 22:31

Рамзан Кадыров рассказал о встрече с Владимиром Путиным.

«Владимир Владимирович в ходе диалога отметил большой вклад региона в проведение СВО, в частности, достижения наших бойцов на передовой, их боевой настрой и опыт, комплектование военных подразделений и подготовку добровольческих отрядов», — написал Кадыров.

Он также рассказал, что президент «поблагодарил наших ребят за самоотверженность, патриотизм и высокие результаты на передовой».

Вчера 22:01
Киев не против переговоров с Москвой, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, для того, чтобы они начались, Россия «должна перестать путать переговоры и ультиматум». «Справедливый мир начинается с полного восстановления территориальной целостности Украины», — добавил он.
Вчера 21:16

Минюст пополнил список иностранных агентов. В реестре ведомства указывается, что финансирование с Украины получали Илья Новиков, Анна Монгайт, Евгений Ройзман, Александра Гармажапова, Виталий Ковин, Федор Телин.

Вчера 21:10
Владимир Путин вечером в пятницу провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Как сообщил журналистам Дмитрий Песков, на встрече обсуждались в том числе вопросы, связанные с работой чеченских подразделений в ходе специальной военной операции.
Вчера 20:45
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещала ускорить предоставление экстренной помощи Киеву. Речь идет о поставке в страну генераторов и трансформаторов.
Вчера 20:03
МАГАТЭ сообщила, что все украинские АЭС подключены к национальной энергетической системе. Речь идет о Южноукраинской, Хмельницкой и Ровненской АЭС, работу которых пришлось приостанавливать после российских ударов в среду по критической инфраструктуре Украины.
Вчера 19:36

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов назвал «недружественным шагом» резолюцию Европарламента о признании России «государством-спонсором терроризма». «Этот шаг является частью заказной информационно-политической кампании, проводимой Западом в отношении нашей страны, и не имеет ничего общего с реальной ситуацией в борьбе с международным терроризмом», - заявил он.

Вчера 19:22

Правительство Украины запретило экспорт дров. Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил это атаками на энергосистему и «стратегическим значением древесины».

Вчера 18:57
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире украинского телевидения заявил о том. Что в городе восстановлено водоснабжение. При этом он признал, что лишь 70% домов обеспечены отоплением, а веерные отключения электроэнергии продолжаются.
Вчера 18:44
Владимир Путин на встрече с матерями участников СВО подтвердил окончание частичной мобилизации. «Не надо, не надо, хватит».
Вчера 18:25
Издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Харьковской области и в городе Чугуев в частности.
Вчера 18:20

Владимир Путин заявил, что прорабатывается вопрос о том, что воевавшие с 2014 года в Донбассе ополченцы получат такие же льготы как и российские военные.

Вчера 18:12
Владимир Путин на встрече с матерями участников СВО заявил, что в 2014 году российское руководство исходило из того, что Донбасс может воссоединиться с Украиной. «Мы не чувствовали до конца настроение людей. До конца невозможно было понять, что там происходит. Но вот теперь, наверное, стало очевидным, что это воссоединение (с Россией - РБК) должно было бы произойти раньше, может быть, и не было бы столько потерь среди мирных граждан, не было бы столько погибших детей», - сказал президент.
Вчера 18:00

Городская рада Винницы переименовала улицу Льва Толстого в центре города в улицу Степана Бандеры, сообщается на сайте городского заксобрания. Всего депутаты переименовали в городе более 25 улиц, названия которых связаны с Россией или СССР.

Бандера — один из лидеров Организации украинских националистов (ОУН, признана в России экстремистской и запрещена), а также один из инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА, также признана экстремистской и запрещена).

Вчера 17:37

Дипломаты стран-членов ЕС встретятся в пятницу вечером для обсуждения возможности достижения консенсуса по потолку цен на российскую нефть, сообщает со ссылкой на источники Bloomberg. Ранее большинство стран согласились с ограничением в $65 за баррель нефти, однако против этого возразила, в частности, Польша, представители которой назвали данную цену слишком высокой.

В начале октября страны ЕС ввели восьмой пакет санкций против России, который в том числе включает введение потолка цен на российскую нефть, перевозимую морем в третьи страны. Планируется, что лимит введут с 5 декабря нынешнего года для нефти и 5 февраля 2023-го — для нефтепродуктов. Введение потолка цен на газ также обсуждается.

Вчера 17:28

Эксперты МАГАТЭ посетят Южно-Украинскую атомную электростанцию в Николаевской области на следующей неделе. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

Вчера 17:19

Вооруженные силы Украины вечером 25 ноября пять раз обстреливали населенные пункты Донецкой народной республики, сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Три удара пришлись по Донецку, по одному — по Горловке и Майорску. ВСУ выпустили по ним 11 снарядов и 11 мин.

Вчера 16:56
Служба безопасности Украины сообщила о задержании «агента ФСБ». В сообщении на сайте ведомства утверждается, что мужчина приехал в Киев за месяц до начала спецоперации и «выполнял задачи российской спецслужбы по сбору разведданных в местах дислокации и перемещения сил обороны в столичном регионе».
Вчера 16:23

Администрация Новой Каховки сообщила, что за последние сутки в результате минометных обстрелов с украинской стороны (на правой стороне Днепра) в городе и находящемся рядом селе Корсунка погибли шесть мирных жителей. Два частных дома в старой части города разрушены, две многоэтажки повреждены.

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Украина Россия Донбасс спецоперация
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