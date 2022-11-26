Рамзан Кадыров рассказал о встрече с Владимиром Путиным.

«Владимир Владимирович в ходе диалога отметил большой вклад региона в проведение СВО, в частности, достижения наших бойцов на передовой, их боевой настрой и опыт, комплектование военных подразделений и подготовку добровольческих отрядов», — написал Кадыров.

Он также рассказал, что президент «поблагодарил наших ребят за самоотверженность, патриотизм и высокие результаты на передовой».