Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 276-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Главное за ночь:
- Польша призывает к европейским санкциям против северной нитки нефтепровода «Дружба», чтобы получить юридические основания для расторжения действующих контрактов с Россией без штрафных санкций, пишет Bloomberg.
- Внеочередной совет министров энергетики стран Евросоюза, на котором планируется обсуждение предложений по ограничению цен на российский газ, пройдет 13 декабря, сообщил глава минпромторга Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС, Йозеф Сикела.
- На фоне «бума» грузоперевозок нефти стоимость доставки сырья растет, а вслед за ней повышаются счета для простаивающих танкеров, сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров и судовых брокеров.
- Украинские военные широко применяют поставленные западными странами артиллерийские орудия, за несколько месяцев они изнашиваются или получают повреждения, из-за чего их необходимо ремонтировать. Сейчас это делают в Польше, однако Киев хотел бы переместить ремонтные базы ближе к месту боев, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
- Беженцы с Украины останутся в европейских странах «на долгие годы» после завершения конфликта из-за разрушения домов и утраты рабочих мест, заявила вице-президент Еврокомиссии Дубравка Шуйца.
- На территории Польши обнаружены обломки одной упавшей 15 ноября ракеты, по данным Варшавы, следственные действия на месте инцидента завершились, ведутся лабораторные исследования. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда.
- Делегация Верховной рады Украины будет бойкотировать работу Парламентской ассамблеи ОБСЕ из-за нежелания организации исключить представителей России. Об этом заявила член делегации Евгения Кравчук.
Рамзан Кадыров рассказал о встрече с Владимиром Путиным.
«Владимир Владимирович в ходе диалога отметил большой вклад региона в проведение СВО, в частности, достижения наших бойцов на передовой, их боевой настрой и опыт, комплектование военных подразделений и подготовку добровольческих отрядов», — написал Кадыров.
Он также рассказал, что президент «поблагодарил наших ребят за самоотверженность, патриотизм и высокие результаты на передовой».
Минюст пополнил список иностранных агентов. В реестре ведомства указывается, что финансирование с Украины получали Илья Новиков, Анна Монгайт, Евгений Ройзман, Александра Гармажапова, Виталий Ковин, Федор Телин.
Замглавы МИД России Олег Сыромолотов назвал «недружественным шагом» резолюцию Европарламента о признании России «государством-спонсором терроризма». «Этот шаг является частью заказной информационно-политической кампании, проводимой Западом в отношении нашей страны, и не имеет ничего общего с реальной ситуацией в борьбе с международным терроризмом», - заявил он.
Правительство Украины запретило экспорт дров. Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил это атаками на энергосистему и «стратегическим значением древесины».
Владимир Путин заявил, что прорабатывается вопрос о том, что воевавшие с 2014 года в Донбассе ополченцы получат такие же льготы как и российские военные.
Городская рада Винницы переименовала улицу Льва Толстого в центре города в улицу Степана Бандеры, сообщается на сайте городского заксобрания. Всего депутаты переименовали в городе более 25 улиц, названия которых связаны с Россией или СССР.
Бандера — один из лидеров Организации украинских националистов (ОУН, признана в России экстремистской и запрещена), а также один из инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА, также признана экстремистской и запрещена).
Дипломаты стран-членов ЕС встретятся в пятницу вечером для обсуждения возможности достижения консенсуса по потолку цен на российскую нефть, сообщает со ссылкой на источники Bloomberg. Ранее большинство стран согласились с ограничением в $65 за баррель нефти, однако против этого возразила, в частности, Польша, представители которой назвали данную цену слишком высокой.
В начале октября страны ЕС ввели восьмой пакет санкций против России, который в том числе включает введение потолка цен на российскую нефть, перевозимую морем в третьи страны. Планируется, что лимит введут с 5 декабря нынешнего года для нефти и 5 февраля 2023-го — для нефтепродуктов. Введение потолка цен на газ также обсуждается.
Эксперты МАГАТЭ посетят Южно-Украинскую атомную электростанцию в Николаевской области на следующей неделе. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.
Вооруженные силы Украины вечером 25 ноября пять раз обстреливали населенные пункты Донецкой народной республики, сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Три удара пришлись по Донецку, по одному — по Горловке и Майорску. ВСУ выпустили по ним 11 снарядов и 11 мин.
Администрация Новой Каховки сообщила, что за последние сутки в результате минометных обстрелов с украинской стороны (на правой стороне Днепра) в городе и находящемся рядом селе Корсунка погибли шесть мирных жителей. Два частных дома в старой части города разрушены, две многоэтажки повреждены.