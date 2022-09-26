В начале частичной мобилизации происходили ошибки, призывали на службу не подлежащих призыву, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Он объяснил ошибки тем, что некоторые граждане несвоевременно уведомили военкоматы о дающих отсрочку обстоятельствах.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что жители села Эндирей перекрыли трассу Хасавюрт — Махачкала, протестуя против частичной мобилизации. На видео, опубликованном телеграм-каналом «Тут Дагестан», видно, что полицейские стреляют в воздух. В администрации Хасавюртовского района РБК уточнили, что из села мобилизовали двух человек, и рассказали, что возле поворота на Эндирей состоялась встреча жителей и представителей власти, которые ответили на вопросы протестующих. После этого жители «поблагодарили прибывших руководителей» и разошлись по домам, сообщили в администрации.

Кроме того, в телеграм-каналах также распространили видео с недовольными мобилизацией женщинами в Махачкале.

«Там несколько женщин вышли на проспект Гамзатова, но на данный момент они все разошлись. Там правоохранительные органы разъяснительную беседу с ними проводят», — сообщили РБК в пресс-службе мэрии Махачкалы.