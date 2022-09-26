Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 214-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга России до 4 октября. Как сообщил РБК представитель Росавиации, принимать и отправлять самолеты по-прежнему не будут аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Это 34-й раз, когда Росавиация продлевает действующие ограничения. Запрет должен был действовать до 28 сентября.
Украинские военные предприняли попытку прорыва на Марьинском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, она была пресечена.
Запад должен не уступать перед «угрозами» со стороны России, а отвечать на них новыми санкциями, заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью CNN.
«Мы не должны слушать бряцание оружием и уже ставшие известными угрозы. Вместо этого мы должны продолжать наращивать санкции в отношении России и поддерживать украинцев», — сказала она.
«Мы поддерживаем Украину. Мы делаем это таким образом, чтобы не обострять ситуацию до войны между Россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой», — отметил Шольц.
Трое россиян нарушили границу Казахстана в обход пункта пропуска, после чего были задержаны. Свои действия они объяснили желанием уклониться от частичной мобилизации в России. Позднее их передадут российской стороне.
В начале частичной мобилизации происходили ошибки, призывали на службу не подлежащих призыву, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Он объяснил ошибки тем, что некоторые граждане несвоевременно уведомили военкоматы о дающих отсрочку обстоятельствах.
Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что жители села Эндирей перекрыли трассу Хасавюрт — Махачкала, протестуя против частичной мобилизации. На видео, опубликованном телеграм-каналом «Тут Дагестан», видно, что полицейские стреляют в воздух. В администрации Хасавюртовского района РБК уточнили, что из села мобилизовали двух человек, и рассказали, что возле поворота на Эндирей состоялась встреча жителей и представителей власти, которые ответили на вопросы протестующих. После этого жители «поблагодарили прибывших руководителей» и разошлись по домам, сообщили в администрации.
Кроме того, в телеграм-каналах также распространили видео с недовольными мобилизацией женщинами в Махачкале.
«Там несколько женщин вышли на проспект Гамзатова, но на данный момент они все разошлись. Там правоохранительные органы разъяснительную беседу с ними проводят», — сообщили РБК в пресс-службе мэрии Махачкалы.
В Мелитополе взорван автомобиль, информация о пострадавших уточняется, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Сила взрыва была столь велика, что автомобиль разорвало на две части. На месте происшествия работают сотрудники силовых структур и МЧС», — написал он в своем телеграм-канале.
Чехия должна принять россиян, которые уезжают из России из-за мобилизации, заявил президент Милош Земан. Он не согласился с министром иностранных дел Яном Липавски, который ранее сказал, что граждане России, которые уезжают из страны по этой причине, не соответствуют условиям для выдачи гуманитарной визы в Чехию.
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в воскресенье, предположительно, запустили не менее 10 ракет в небо над Херсоном, передает корреспондент ТАСС. В небе над городом видны следы от ракет систем ПВО, при этом слышны звуки взрывов. По данным корреспондента «РИА Новости», Около 20 мощных взрывов прогремели в Херсоне. В небе над городом видны следы работы ПВО.
Белград не может признать результаты референдумов в соответствии с Уставом ООН и международным правом, а также приверженностью принципу нерушимости границ.
Брифинг Минобороны России:
- истребители ВКС в Николаевской области сбили два самолета МиГ-29 Украины, переоборудованные под применение ракет США HARM
- потери ВСУ на николаево-криворожском направлении составили свыше 110 человек убитыми и ранеными за сутки
- российские системы ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотников, а также перехватили 18 снарядов HIMARS; Российские средства ПВО в Херсонской области и ЛНР сбили три противорадиолокационные ракеты HARM
- российские военные предотвратили попытки ВСУ нанести удары по Запорожской АЭС восемью дронами-камикадзе
- артиллеристы сорвали попытки наступления ВСУ в направлении Марьинки в ДНР, потери противника составили свыше 50 боевиков; ВС России уничтожили около 100 наемников ракетным ударом в районе города Запорожье; ВКС России уничтожили до 50 боевиков ударом по пункту ремонта и восстановления техники ВСУ в районе Анновки.
Информация о призыве в рамках частичной мобилизации всех мужчин в деревне Тюменево (Кемеровская область) является фейком, сообщили РБК в правительстве региона. Там указали, что уведомления о прибытии в военкомат получили десять человек и это не значит, что их всех призовут.
По словам начальника департамента военно-мобилизационной подготовки администрации правительства Кузбасса Ерема Арутюняна, в СМИ появилась информация, что в деревне Тюменево призвали всех мужчин — 59 человек, и это не соответствует действительности. Он сообщил, что в Тюменево уведомление о необходимости явиться в военкомат получили десять человек. По его словам, это не значит, что их всех призовут.
Рогов ранее заявлял, что украинские власти разработают несколько сценариев наступления в Запорожской области, в том числе планируют форсирование Днепр. ВСУ обстреливают левый берег реки, в том числе береговую линию села Ивановка, что, по словам Рогова, подтверждает эти планы.
В Мелитополе прогремел взрыв, сообщил в своем телеграм-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «В Мелитополе громко! В городе прозвучал взрыв», — написал он, сообщив, что подробности будут позже.
Ракетный удар по гостинице в центре Херсона является терактом, ответственность за него несет руководство Украины, заявили в администрации региона.
Два человека, по предварительным данным, погибли в результате ракетного удара в Херсоне. Один из них — бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко. Удар нанесен ВСУ из РСЗО HIMARS по гостинице в центре города.