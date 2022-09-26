Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 56,48 (-2,46) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 58,1 (-1,73) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Пригожин рассказал об истоках группы «Вагнер» Политика, 10:58
Климатическая азбука: запуск рынка углеродных единиц в России РБК и Газпромбанк, 10:52
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:50
Росгвардия заявила, что в иркутского военкома стреляли из обреза Общество, 10:48
Хакер украл почти $1 млн в криптовалюте с созданных в Profanity адресов Крипто, 10:48
Усик выступил в защиту русского языка на Украине Спорт, 10:48
Британский фунт рухнул до исторического минимума Инвестиции, 10:38
В Ижевске открыли стрельбу в школе Общество, 10:33
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Производители микроэлектроники попросили об отсрочке от мобилизации Политика, 10:31
Хватит ли IT-специалистов для развития бизнеса в России РБК и S+Консалтинг, 10:29
Что сегодня нужно знать о русской модели управления, чтобы выжить Pro, 10:26
Интерпол объявил сооснователя Terra До Квона в международный розыск Крипто, 10:22
Как банк может помочь клиенту увеличить интернет-продажи РБК+, 10:18
Индекс Мосбиржи потерял 5% и впервые с 24 февраля упал ниже 2000 пунктов Инвестиции, 10:18
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 214-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
10:51

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга России до 4 октября. Как сообщил РБК представитель Росавиации, принимать и отправлять самолеты по-прежнему не будут аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Это 34-й раз, когда Росавиация продлевает действующие ограничения. Запрет должен был действовать до 28 сентября.

Вчера 20:39

Украинские военные предприняли попытку прорыва на Марьинском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, она была пресечена.

Вчера 20:08

Запад должен не уступать перед «угрозами» со стороны России, а отвечать на них новыми санкциями, заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью CNN.

«Мы не должны слушать бряцание оружием и уже ставшие известными угрозы. Вместо этого мы должны продолжать наращивать санкции в отношении России и поддерживать украинцев», — сказала она.

Вчера 19:39
Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ страны поставлять на Украину танки, заявил, что ФРГ не желает доводить конфликт до войны между Россией и НАТО. Об этом он сказал в интервью газете The New York Times.

«Мы поддерживаем Украину. Мы делаем это таким образом, чтобы не обострять ситуацию до войны между Россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой», — отметил Шольц.
Вчера 19:38
Погранслужба Казахстана задержала скрывающихся от призыва россиян.
Трое россиян нарушили границу Казахстана в обход пункта пропуска, после чего были задержаны. Свои действия они объяснили желанием уклониться от частичной мобилизации в России. Позднее их передадут российской стороне. 
Вчера 18:05

В начале частичной мобилизации происходили ошибки, призывали на службу не подлежащих призыву, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Он объяснил ошибки тем, что некоторые граждане несвоевременно уведомили военкоматы о дающих отсрочку обстоятельствах.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что жители села Эндирей перекрыли трассу Хасавюрт — Махачкала, протестуя против частичной мобилизации. На видео, опубликованном телеграм-каналом «Тут Дагестан», видно, что полицейские стреляют в воздух. В администрации Хасавюртовского района РБК уточнили, что из села мобилизовали двух человек, и рассказали, что возле поворота на Эндирей состоялась встреча жителей и представителей власти, которые ответили на вопросы протестующих. После этого жители «поблагодарили прибывших руководителей» и разошлись по домам, сообщили в администрации.

Кроме того, в телеграм-каналах также распространили видео с недовольными мобилизацией женщинами в Махачкале.

«Там несколько женщин вышли на проспект Гамзатова, но на данный момент они все разошлись. Там правоохранительные органы разъяснительную беседу с ними проводят», — сообщили РБК в пресс-службе мэрии Махачкалы.

Вчера 18:05

В Мелитополе взорван автомобиль, информация о пострадавших уточняется, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Сила взрыва была столь велика, что автомобиль разорвало на две части. На месте происшествия работают сотрудники силовых структур и МЧС», — написал он в своем телеграм-канале.

Вчера 17:14

Чехия должна принять россиян, которые уезжают из России из-за мобилизации, заявил президент Милош Земан. Он не согласился с министром иностранных дел Яном Липавски, который ранее сказал, что граждане России, которые уезжают из страны по этой причине, не соответствуют условиям для выдачи гуманитарной визы в Чехию.

Вчера 16:14

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в воскресенье, предположительно, запустили не менее 10 ракет в небо над Херсоном, передает корреспондент ТАСС. В небе над городом видны следы от ракет систем ПВО, при этом слышны звуки взрывов. По данным корреспондента «РИА Новости», Около 20 мощных взрывов прогремели в Херсоне. В небе над городом видны следы работы ПВО.

Вчера 15:41
Сербия отказалась признать итоги референдумов в Донбассе, заявил министр иностранных дел республики Никола Селакович. 
Белград не может признать результаты референдумов в соответствии с Уставом ООН и международным правом, а также приверженностью принципу нерушимости границ.
Вчера 14:07

Брифинг Минобороны России:

- истребители ВКС в Николаевской области сбили два самолета МиГ-29 Украины, переоборудованные под применение ракет США HARM

- потери ВСУ на николаево-криворожском направлении составили свыше 110 человек убитыми и ранеными за сутки

- российские системы ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотников, а также перехватили 18 снарядов HIMARS; Российские средства ПВО в Херсонской области и ЛНР сбили три противорадиолокационные ракеты HARM

- российские военные предотвратили попытки ВСУ нанести удары по Запорожской АЭС восемью дронами-камикадзе

- артиллеристы сорвали попытки наступления ВСУ в направлении Марьинки в ДНР, потери противника составили свыше 50 боевиков; ВС России уничтожили около 100 наемников ракетным ударом в районе города Запорожье; ВКС России уничтожили до 50 боевиков ударом по пункту ремонта и восстановления техники ВСУ в районе Анновки.

Вчера 13:31
В Дарвиновском музее в Москве не станут организовывать временный пункт мобилизации граждан, сообщили РБК в пресс-службе музея. Об открытии таких пунктов в Дарвиновском музее, Музее Москвы, театре Виктюка и музее Героев России и Советского Союза ранее сообщило агентство городских новостей «Москва». В Дарвиновском музее тогда говорили, что временный пункт мобилизации начнет работать в понедельник, 26 сентября.

 
Вчера 13:31

Информация о призыве в рамках частичной мобилизации всех мужчин в деревне Тюменево (Кемеровская область) является фейком, сообщили РБК в правительстве региона. Там указали, что уведомления о прибытии в военкомат получили десять человек и это не значит, что их всех призовут.

По словам начальника департамента военно-мобилизационной подготовки администрации правительства Кузбасса Ерема Арутюняна, в СМИ появилась информация, что в деревне Тюменево призвали всех мужчин — 59 человек, и это не соответствует действительности. Он сообщил, что в Тюменево уведомление о необходимости явиться в военкомат получили десять человек. По его словам, это не значит, что их всех призовут.

Вчера 12:57
Председатель Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил рассмотреть возможность увеличения призывного возраста трудовых мигрантов и других граждан, прибывших в Россию и получивших гражданство, до 45 или 50 лет.
Вчера 10:51
ВСУ провели учения по форсированию реки Днепр, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Они состоялись на водохранилище за Днепровской ГЭС, утверждает он.

Рогов ранее заявлял, что украинские власти разработают несколько сценариев наступления в Запорожской области, в том числе планируют форсирование Днепр. ВСУ обстреливают левый берег реки, в том числе береговую линию села Ивановка, что, по словам Рогова, подтверждает эти планы.
Вчера 10:27
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что к четырем депутатам Госдумы от партии, ранее подавшим заявление на отправку в зону спецоперации, присоединились еще два. «К Дмитрию Хубезову, Дмитрию Саблину, Виталию Милонову и Сергею Соколу присоединились коллеги по фракции в ГД — депутаты Олег Колесников и Александр Бородай. Оба готовы отправиться в зону проведения СВО», — написал Турчак в своём Telegram-канале. Он отметил, что депутаты из регионов разных уровней тоже подают заявления на участие в частичной мобилизации.
Вчера 10:06

В Мелитополе прогремел взрыв, сообщил в своем телеграм-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «В Мелитополе громко! В городе прозвучал взрыв», — написал он, сообщив, что подробности будут позже.

Вчера 09:49

Ракетный удар по гостинице в центре Херсона является терактом, ответственность за него несет руководство Украины, заявили в администрации региона. 

Вчера 09:14

Два человека, по предварительным данным, погибли в результате ракетного удара в Херсоне. Один из них — бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко. Удар нанесен ВСУ из РСЗО HIMARS по гостинице в центре города.

Вчера 08:47
Украинские власти разрабатывают несколько сценариев наступления ВСУ в Запорожской области, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. В планах Киева — форсирование реки Днепр, утверждает он.
Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter