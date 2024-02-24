Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил о новом пакете помощи Украине. В частности, Лондон поставит Киеву еще 200 самонаводящихся ракет типа Brimstone.

«Сегодня я объявляю о новом пакете помощи Украине. В него войдут 200 противотанковых ракет Brimstone. Эти ракеты ранее оказывали значительное влияние на поле боя», — сказал Шэппс.

Министр обороны добавил, что Британия вместе с союзниками продолжит обучать украинских военных. В первой половине 2024 года в Соединенном Королевстве пройдут подготовку 10 тыс. солдат ВСУ.