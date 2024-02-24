Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 731-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Между странами Западной и Восточной Европы растет раскол из-за разногласий по вопросу поставок Украине артиллерийских снарядов и риска поражения ВСУ, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По оценкам собеседников агентства в дипломатических кругах, если Россия победит Украину, страны Восточной Европы «не простят» страны Западной, и весь проект европейской интеграции, начавшийся с падением Берлинской стены, окажется под угрозой из-за «неизгладимого шрама». Правительства Западной Европы не понимают, что многие в восточной части континента больше никогда не будут им доверять, пояснил высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности.
Один европейский чиновник рассказал, что в случае победы России на фоне неспособности Европы нарастить поставки боеприпасов его страна откажется от оборонных контрактов с Францией, а предпочтет закупаться у США (даже при победе Дональда Трампа), Великобритании и стран Северной Европы, посчитав их более надежными союзниками.
В Киев приехала глава Еврокомиссии Урсула фод дер Ляйен. Она отметила, что Брюссель поддерживает Киев «больше, чем когда-либо».
«Финансово, экономически в военном плане, морально. Пока страна наконец не станет свободной», — написала она в Twitter.
Ночью над территорией Липецкой области перехватили два дрона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Около 4:00 мск он сообщал о пожаре в одном из цехов НЛМК. По словам главы региона, пострадавших нет, огонь потушен. Он добавил, что спецслужбы проверяют версию о падении беспилотника.
Пожар произошел в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
«Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует», — написал он в телеграм-канале.
Позже он уточнил, что ночью силы ПВО перехватили два украинских дрона в небе над регионом.
Сейм Латвии запретил ввоз в страну российской и белорусской сельскохозяйственной продукции. Исключение составит та продукция, которая предназначена для транзита в третьи страны.
Власти Никополя (Днепропетровская область) сообщили о повреждении в городе промышленного предприятия и повреждении линии электропередач.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что высокомерие мешает Западу говорить о переговорах по Украине. При этом он отметил, что выступления министров иностранных дел Великобритании и Германии были антироссийскими. В качестве примера он привел их заявления о детях, которых Россия якобы похитила на Украине.
Белгородский губернатор Гладков сообщил, что беспилотник сбросил взрывное устройство рядом с продуктовым магазином в селе Козинка Грайворонского городского округа.
«Слава Богу, никто не пострадал! В магазине выбиты стекла, повреждена кровля, также посечен легковой автомобиль», — написал он в телеграм-канале.
Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил о новом пакете помощи Украине. В частности, Лондон поставит Киеву еще 200 самонаводящихся ракет типа Brimstone.
«Сегодня я объявляю о новом пакете помощи Украине. В него войдут 200 противотанковых ракет Brimstone. Эти ракеты ранее оказывали значительное влияние на поле боя», — сказал Шэппс.
Министр обороны добавил, что Британия вместе с союзниками продолжит обучать украинских военных. В первой половине 2024 года в Соединенном Королевстве пройдут подготовку 10 тыс. солдат ВСУ.
Гладков рассказал о том, что село Глотово Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов, которые сбросили взрывные устройства на 2 грузовых автомобиля. Пострадали водители: у одного мужчины осколочные ранения лица и руки, у второго — осколочное ранение руки. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что посетил в Москве Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова, где находятся пострадавшие в результате ракетного обстрела ВСУ 15 февраля. Состояние одной из женщин сейчас оценивается как стабильное. Второй пациентке сделали две операции, ее состояние по-прежнему оценивается как средней степени тяжести.
В ходе обыска у главы военно-лечебной комиссии Черниговской области сотрудники СБУ обнаружили почти миллион долларов наличными, сообщает «Страна ua». Получил он их благодаря разработанной схеме выдачи разрешения на выезд уклонистам от мобилизации. Задержали чиновника после получения очередной взятки.
Бундестаг поддержал предложение правящей коалиции призвать правительство Германии отправить Украине дальнобойные орудия с целью нанесения прицельных ударов по военным объектам в глубоком тылу.
Владимир Путин совершил полет на стратегическом бомбардировщике Ту-160М.
Самолет стартовал с площадки Казанского авиационного завода имени Горбунова, полет продолжался около 30 минут.
Это третий полет Путина на боевом самолете за годы президентства.
Издание «Страна ua» сообщило о 20-километровой пробке на границе Украины и Венгрии в Закарпатской области. Она образовалась из-за фур, которые пытаются таким образом попасть в ЕС, объезжая Польшу.
Великобритания ввела новые санкции против России. Под них попали председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, топ-менеджеры АЛРОСА. Также под ограничительные меры попали турецкие, китайские и белорусские предприятия, в том числе поставщики электроники, «224 лётный отряд» (авиаперевозчик, который является структурой Минобороны России), компании «Алмазный мир» и «АГД Даймондс», председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых, владельцы УГМК, Самарская металлургическая компания и Каменск-Уральский металлургический завод.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна сохранит запрет на ввоз части сельскохозяйственной продукции с Украины. Объяснил он это в том числе «слепотой и глухотой» Европейской комиссии, которая не прислушивается к интересам фермеров.
Бундестаг большинством голосов проголосовал против проекта резолюции с призывом канцлеру Олафу Шольцу начать поставки Украине крылатых ракет Taurus. Документ был предложен блоком ХДС/ХСС, но не был поддержан правящей коалицией. Последняя предложила свой вариант документа, в котором говорится о поставке дальнобойных систем, но без упоминания крылатых ракет.
Украинская компания ДТЭК сообщила об ударе по ТЭС, расположенной недалеко от линии противостояния. Указывается, что оборудование там серьезно повреждено.