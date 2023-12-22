Россия сорвала закупку истребителей для ВСУ за границей, заявил глава компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас.



«В одной стране, на другом конце планеты, мы нашли истребители и начали договариваться о покупке. Продавец был готов, Минобороны [Украины] подтвердило, что они нужны. Вдруг одно из писем об этой сделке попало в руки российской стороне», — рассказал Бельбас.

После этого представитель российского посольства начал «угрожать местным чиновникам», что Россия «прекратит какие-то проекты для этой страны». В итоге сделка сорвалась: страна-поставщик отказалась от продажи, заявил Бельбас.

Российские власти неоднократно осуждали поставки вооружений Украине со стороны других стран и подчеркивали, что цели военной операции все равно будут достигнуты.