Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 667-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Россия сорвала закупку истребителей для ВСУ за границей, заявил глава компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас.
«В одной стране, на другом конце планеты, мы нашли истребители и начали договариваться о покупке. Продавец был готов, Минобороны [Украины] подтвердило, что они нужны. Вдруг одно из писем об этой сделке попало в руки российской стороне», — рассказал Бельбас.
После этого представитель российского посольства начал «угрожать местным чиновникам», что Россия «прекратит какие-то проекты для этой страны». В итоге сделка сорвалась: страна-поставщик отказалась от продажи, заявил Бельбас.
Российские власти неоднократно осуждали поставки вооружений Украине со стороны других стран и подчеркивали, что цели военной операции все равно будут достигнуты.
Владимир Рогов сообщил, что над Бердянском сработала ПВО. По его словам, две ракеты уничтожены на подлете к городу, в районе села Осипенко.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Куйбышевского района города погиб мужчина 1948 года рождения.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал в своем Telegram канале, что сегодня ПВО сбила ракету ATACMS, которая была выпущена украинскими военными в сторону Крымского моста. «Военнослужащие ПВО сработали оперативно и точно», - сообщил он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не согласовывать финансовую помощь Украине на пять лет. Объяснил он это тем, что невозможно сейчас представить, что будет с этой страной через 2-3 месяца.
Мужчины призывного возраста на Украине стали чаще заключать фиктивные браки с женщинами с инвалидностью и многодетными для выезда за границу. Об этом сообщил представитель Западного регионального управления Государственной пограничной службы страны Игорь Матвийчук.
Также наблюдается рост числа случаев, когда такие мужчины выезжают из страны в качестве сопровождающих с людьми, имеющими инвалидность, сказал Матвийчук.
По его словам, каждый день западную границу Украины пересекают около 6 тыс. мужчин призывного возраста. Из них около 45% — это водители грузовиков. Вторая по численности категория — это сопровождающие инвалидов, они составляют входят около 15% таких мужчин, сказал он.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что прошло время, когда считалось, что воевать должны военные, а страна может жить своей жизнью. По его словам, ситуация, когда «кто-то воюет, а кто-то фишками в казино кидается», не работет.
Минобороны сообщило об уничтожении украинской ракеты над Азовским морем.
Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили в 600 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе один танк, САУ AS-90, три САУ «Акация», две САУ «Гвоздика», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
Минобороны России сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на Купянском направлении отражены девять атак ВСУ в районах Синьковки и Ямполовки;
- на Краснолиманском направлении отражена атака в районе Червоной Дибровы;
- на Донецком направлении отражены 17 атак в районах населенных пунктов Богдановка, Белая гора, Артемово, Георгиевка;
- на Южно-Донецком направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка и Новомихайловка;
- на Запорожском направлении отражена атака в районе Работино.
Минобороны Украины сообщило, что западные СМИ неправильно трактовали интервью министра обороны Рустема Умерова. Там заявили, что глава ведомства говорил не о планах призывать на уехавших за рубеж, а о намерении убеждать граждан в важности службы.
В Токмаке два человека пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Запорожской области. Там добавили, что есть повреждение объекта гражданской инфраструктуры.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Петровского района города ранения получили трое мирных жителей.
Еще одно село обстреляно в Брянской области. По словам Александра Богомаза, речь идет о Чаусах Погарского района, где пострадали двое мирных жителей. Они доставлены в больницу. «Также в результате атаки ВСУ погибли и ранены животные стада сельхозпредприятия».
Издание «Страна ua» сообщило о взрывах в Одессе.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Сопычи в Погарском районе. «Ранения получил мирный житель. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. В результате обстрела повреждено производственное помещение», - написал он в Telegram.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС перечислил последний в этом году транш финансовой помощи Украине на сумму 1,5 млрд евро.
Герасимов заявил, что российские войска ведут активную оборону, удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов в ходе брифинга для иностранных военных атташе заявил, что главной задачей этого года было отражение украинского контрнаступления, целью которого был разгром российской группировки и ликвидация сухопутного коридора в Крым. По словам Герасимова, ВСУ рассчитывали на 15-е сутки наступления блокировать Мелитополь, а затем наступать на Мариуполь и к границе с Крымом. «Начав свое наступление 4 июня, ВСУ ценой колоссальных потерь смогли продвинуться на Запорожском направлении, не сумев преодолеть даже тактическую зону обороны наших войск. Широко разрекламированное наступление провапилось».