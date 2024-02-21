Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 728-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Глава Генштаба Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки «Центр» в зоне военной операции и вручил награды отличившимся при взятии Авдеевки, сообщило Минобороны. Военнослужащие получили ордена Мужества и медали «За отвагу».
Герасимов отметил, что Авдеевку удалось взять за короткие сроки, но этому предшествовала длительная подготовка. Он также заслушал доклад командующего генерал-полковника Андрея Мордвичева по поводу дальнейших действий на авдеевском направлении.
На лечении в Москве еще остаются 13 жителей Белгорода, которые получили ранения в результате обстрела 30 декабря прошлого года, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Четверо тяжелораненых находятся в обычных палатах, еще девять человек (включая троих детей) — в реабилитационных центрах.
МИД России считает деструктивным включение в повестку G20 с подачи Запада непрофильных проблем, в том числе украинского сюжета, говорится в заявлении ведомства. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро на заседание Совета глав МИД стран «двадцатки».
При отступлении из Авдеевки могли попасть в плен до 1 тыс. украинских военнослужащих, пишет New York Times со ссылкой на источники.
По оценке солдат и чиновников, прямой причиной попадания столь значительного числа служащих в плен стали неорганизованный вывод войск и хаос, происходивший 16 и 17 февраля, когда ВСУ оставили город. По мнению собеседников NYT, отступление было плохо спланировано и началось слишком поздно.
Если конгресс США не согласует выделение Украине военной поддержки, Киеву придется решать, какие города и поселения он сможет удерживать собственными силами и с помощью других партнеров, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. В случае же, если конгресс одобрит помощь, американское военное ведомство сможет быстро отправить новую поставку ВСУ.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военнослужащие вывезли из Авдеевки большое количество мирных жителей, которые остались в городе после отступления украинской армии. «Но часть людей находится в Авдеевке», - сказал он в эфире «Первого канала».
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что сегодня со стороны Украины обстрелян Суджанский район. Никто из жителей не пострадал. В селе Гоголевка один из снарядов попал в ангар частного предприятия. Повреждены тракторы и личный автомобиль. Три прилёта зафиксировано на хуторе Олешня, повреждено одно домовладение, перебита линия электропередачи. Также обстреляны сёла Троицкое и Гордеевка в Кореневском районе.
Издание «Страна ua» сообщило о взрывах в Краматорске.
Владимир Путин заявил, что Россия выступает категорически против размещения ядерного оружия в космосе. «Наоборот, призываем не только соблюдать все договоренности, которые имеются в этой сфере, но и предлагали многократно усилить эту совместную работу», - сказал глава государства.
Сергей Шойгу рассказал Путину, что ВСУ использовали беспилотники для доставки на плацдарм в Крынках боеприпасов, продовольствия и медикаментов. По его словам, для этого применялись октокоптеры, «которые кто-то называет «Баба Яга».
Владимир Путин на встрече с Сергеем Шойгу сообщил, что генерал-полковник Михаил Теплинский доложил о контроле над селом Крынки в Херсонской области (там несколько месяцев находился украинский плацдарм на левом берегу Днепра). По словам президента, из украинцев там прячутся четыре-пять человек, им предлагают сдаться. В свою очередь Шойгу заявил, что некоторые солдаты ВСУ прячутся в подвалах, однако зачистка завершается.
Сергей Шойгу доложил Путину, что операцию по взятию Авдеевки удалось провести при минимальных потерях.
Наступательные действия после освобождения города продолжаются на запад, заняты 72 квадратных километра, добавил министр.
Владимир Путин заявил, что командование ВСУ отдало приказ об отходе из Авдеевки, уже когда «шло бегство украинских войск» оттуда.
Украина за два года боевых действий потеряла треть своей экономики, заявил премьер страны Денис Шмыгаль.
«Мы потеряли 30% нашей экономики, около 20% наших территорий и потеряли 3,5 млн рабочих мест», - сказал глава правительства.
По его оценке, страну покинули 10 млн человек. Шмыгаль выразил мнение, что они не вернутся из Европы и других регионов мира «из-за проблем с безопасностью».
Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает запрет для работодателей на увольнение вдов погибших участников военной операции в течение года после смерти их супруга.
Мера не коснется женщин, которые неоднократно допускали грубые нарушения трудовой дисциплины.
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Верховная рада не рассматривает идею наказывать уклонистов от мобилизации запретом их детям поступать в вузы. По его словам, такого не будет, и не нужно это воспринимать всерьез. Ранее, как сообщает «Страна ua», с таким предложением выступил депутат от «Батькивщины» Вадим Ивченко. Но позже он сказал, что не это имел в виду.
Польские фермеры заблокировали железную дорогу на границе с Украиной. Они высыпали на рельсы мусор, а также украинское зерно. Последнее, как заявили в Киеве, доставлялось транзитом в Германию.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов обвинил польских фермеров в оправдании голодомора. По его словам, надругательство над хлебом является «проявлением ксенофобии и оправдания геноцида».
Глава парламента ДНР Артем Жога заявил, что по его данным зачистка занятой российскими войсками Авдеевки завершилась, сообщает ТАСС.
Росфинмониторинг внес американского сенатора Линдси Грэма в список террористов и экстремистов. МВД России в прошлом году объявило его в розыск после появления видеозаписи, на которой он говорит о «смертях русских». При этом на ролике была монтажная склейка, отмечал Reuters.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Ворошиловского района Донецка ранена женщина 1951 года рождения.