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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 728-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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08:09

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Глава Генштаба Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки «Центр» в зоне военной операции и вручил награды отличившимся при взятии Авдеевки, сообщило Минобороны. Военнослужащие получили ордена Мужества и медали «За отвагу».

Герасимов отметил, что Авдеевку удалось взять за короткие сроки, но этому предшествовала длительная подготовка. Он также заслушал доклад командующего генерал-полковника Андрея Мордвичева по поводу дальнейших действий на авдеевском направлении.

07:38

На лечении в Москве еще остаются 13 жителей Белгорода, которые получили ранения в результате обстрела 30 декабря прошлого года, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Четверо тяжелораненых находятся в обычных палатах, еще девять человек (включая троих детей) — в реабилитационных центрах.

07:34

МИД России считает деструктивным включение в повестку G20 с подачи Запада непрофильных проблем, в том числе украинского сюжета, говорится в заявлении ведомства. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро на заседание Совета глав МИД стран «двадцатки».
 

02:37

При отступлении из Авдеевки могли попасть в плен до 1 тыс. украинских военнослужащих, пишет New York Times со ссылкой на источники.

По оценке солдат и чиновников, прямой причиной попадания столь значительного числа служащих в плен стали неорганизованный вывод войск и хаос, происходивший 16 и 17 февраля, когда ВСУ оставили город. По мнению собеседников NYT, отступление было плохо спланировано и началось слишком поздно.

01:32

Если конгресс США не согласует выделение Украине военной поддержки, Киеву придется решать, какие города и поселения он сможет удерживать собственными силами и с помощью других партнеров, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. В случае же, если конгресс одобрит помощь, американское военное ведомство сможет быстро отправить новую поставку ВСУ.

Вчера 21:52

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военнослужащие вывезли из Авдеевки большое количество мирных жителей, которые остались в городе после отступления украинской армии. «Но часть людей находится в Авдеевке», - сказал он в эфире «Первого канала».

Вчера 21:48

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что сегодня со стороны Украины обстрелян Суджанский район. Никто из жителей не пострадал. В селе Гоголевка один из снарядов попал в ангар частного предприятия. Повреждены тракторы и личный автомобиль. Три прилёта зафиксировано на хуторе Олешня, повреждено одно домовладение, перебита линия электропередачи. Также обстреляны сёла Троицкое и Гордеевка в Кореневском районе.

Вчера 21:38

Издание «Страна ua» сообщило о взрывах в Краматорске.

Вчера 19:42

Владимир Путин заявил, что Россия выступает категорически против размещения ядерного оружия в космосе. «Наоборот, призываем не только соблюдать все договоренности, которые имеются в этой сфере, но и предлагали многократно усилить эту совместную работу», - сказал глава государства.

Вчера 19:30

Сергей Шойгу рассказал Путину, что ВСУ использовали беспилотники для доставки на плацдарм в Крынках боеприпасов, продовольствия и медикаментов. По его словам, для этого применялись октокоптеры, «которые кто-то называет «Баба Яга».

Вчера 19:13

Владимир Путин на встрече с Сергеем Шойгу сообщил, что генерал-полковник Михаил Теплинский доложил о контроле над селом Крынки в Херсонской области (там несколько месяцев находился украинский плацдарм на левом берегу Днепра). По словам президента, из украинцев там прячутся четыре-пять человек, им предлагают сдаться. В свою очередь Шойгу заявил, что некоторые солдаты ВСУ прячутся в подвалах, однако зачистка завершается.

Вчера 18:54

Сергей Шойгу доложил Путину, что операцию по взятию Авдеевки удалось провести при минимальных потерях.

Наступательные действия после освобождения города продолжаются на запад, заняты 72 квадратных километра, добавил министр.

Вчера 18:50

Владимир Путин заявил, что командование ВСУ отдало приказ об отходе из Авдеевки, уже когда «шло бегство украинских войск» оттуда.

Вчера 18:34

Украина за два года боевых действий потеряла треть своей экономики, заявил премьер страны Денис Шмыгаль.

«Мы потеряли 30% нашей экономики, около 20% наших территорий и потеряли 3,5 млн рабочих мест», - сказал глава правительства.

По его оценке, страну покинули 10 млн человек. Шмыгаль выразил мнение, что они не вернутся из Европы и других регионов мира «из-за проблем с безопасностью».

Вчера 18:21

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает запрет для работодателей на увольнение вдов погибших участников военной операции в течение года после смерти их супруга.

Мера не коснется женщин, которые неоднократно допускали грубые нарушения трудовой дисциплины.

Вчера 18:03

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Верховная рада не рассматривает идею наказывать уклонистов от мобилизации запретом их детям поступать в вузы. По его словам, такого не будет, и не нужно это воспринимать всерьез. Ранее, как сообщает «Страна ua», с таким предложением выступил депутат от «Батькивщины» Вадим Ивченко. Но позже он сказал, что не это имел в виду.

Вчера 17:24

Польские фермеры заблокировали железную дорогу на границе с Украиной. Они высыпали на рельсы мусор, а также украинское зерно. Последнее, как заявили в Киеве, доставлялось транзитом в Германию.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов обвинил польских фермеров в оправдании голодомора. По его словам, надругательство над хлебом является «проявлением ксенофобии и оправдания геноцида».

Вчера 17:08

Глава парламента ДНР Артем Жога заявил, что по его данным зачистка занятой российскими войсками Авдеевки завершилась, сообщает ТАСС.

Вчера 16:20

Росфинмониторинг внес американского сенатора Линдси Грэма в список террористов и экстремистов. МВД России в прошлом году объявило его в розыск после появления видеозаписи, на которой он говорит о «смертях русских». При этом на ролике была монтажная склейка, отмечал Reuters.

Вчера 16:11

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Ворошиловского района Донецка ранена женщина 1951 года рождения.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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