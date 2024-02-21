Польские фермеры заблокировали железную дорогу на границе с Украиной. Они высыпали на рельсы мусор, а также украинское зерно. Последнее, как заявили в Киеве, доставлялось транзитом в Германию.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов обвинил польских фермеров в оправдании голодомора. По его словам, надругательство над хлебом является «проявлением ксенофобии и оправдания геноцида».