Посол Украины сообщила о демарше от США после атак ВСУ в Черном море

Госдеп объявил послу Украины в США демарш из-за атак на объект КТК в конце 2025-го, заявила Стефанишина. По ее словам, в ноте говорилось, что Киеву следует воздерживаться от атак «на американские интересы»

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что получила демарш от Госдепартамента после атак ВСУ на нефтяной объект в Черном море в конце прошлого года. Об этом глава дипмиссии рассказала на брифинге, передает CNN.

«Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от Государственного департамента, что нам следует воздерживаться от, ну, вы знаете, от нападок на американские интересы», — сказала она.

Стефанишина добавила, что Киев «принял это к сведению». По ее словам, в ноте Госдепа отмечалось, что у США в настоящее время нет таких экономических интересов на Украине, как в Казахстане.

CNN обратился за комментарием в Госдепартамент.

В конце ноября прошлого года под атаку беспилотников попал морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2. Его дальнейшая эксплуатация невозможна, погрузка приостановлена, танкеры отведены за пределы акватории КТК. Пострадавших не было. В консорциуме отметили, что предварительно утечки нефти в акваторию Черного моря не произошло.

Каспийский трубопроводный консорциум — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Трубопровод протяженностью более 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске. Консорциум объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. В частности, в него входит американская Chevron.

После атаки экспорт нефти был экстренно перенаправлен на альтернативные маршруты. К концу января КТК ввел в эксплуатацию отремонтированное ВПУ-3 на замену ВПУ-2. Сроки и объемы ремонтных работ из-за повреждения последнего пришлось изменить.

Казахстан тогда недополучил около 480 тыс. т нефти. В Минэнерго республики заявили, что произошедшее является недопустимым инцидентом и представляет угрозу глобальной энергетической безопасности.

МИД Казахстана выразил протест после атаки на КТК и заявил, что она наносит ущерб двусторонним отношениям Астаны и Киева. МИД Украины ответил, что принимает во внимание обеспокоенность Казахстана, и подчеркнул, что действия Киева не направлены против республики. Ведомство заявило, что Украина действует в рамках 51 статьи Устава ООН, предусматривающей право членов организации на самооборону.

В Кремле сочли атаку «вопиющим случаем», поскольку речь шла об объекте с международным участием.