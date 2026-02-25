 Перейти к основному контенту
Посол Украины сообщила о демарше от США после атак ВСУ в Черном море

Посол Украины в США Стефанишина рассказал о демарше после атак в Черном море
Сюжет
Военная операция на Украине
Госдеп объявил послу Украины в США демарш из-за атак на объект КТК в конце 2025-го, заявила Стефанишина. По ее словам, в ноте говорилось, что Киеву следует воздерживаться от атак «на американские интересы»
Ольга Стефанишина
Ольга Стефанишина (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что получила демарш от Госдепартамента после атак ВСУ на нефтяной объект в Черном море в конце прошлого года. Об этом глава дипмиссии рассказала на брифинге, передает CNN.

«Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от Государственного департамента, что нам следует воздерживаться от, ну, вы знаете, от нападок на американские интересы», — сказала она.

Стефанишина добавила, что Киев «принял это к сведению». По ее словам, в ноте Госдепа отмечалось, что у США в настоящее время нет таких экономических интересов на Украине, как в Казахстане.  

CNN обратился за комментарием в Госдепартамент.

В конце ноября прошлого года под атаку беспилотников попал морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2. Его дальнейшая эксплуатация невозможна, погрузка приостановлена, танкеры отведены за пределы акватории КТК. Пострадавших не было. В консорциуме отметили, что предварительно утечки нефти в акваторию Черного моря не произошло.

Каспийский трубопроводный консорциум — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Трубопровод протяженностью более 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске.

Консорциум объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. В частности, в него входит американская Chevron.

Казахстан сообщил, что у Украины «позиции нет» по атакам ВСУ на КТК
Политика
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

После атаки экспорт нефти был экстренно перенаправлен на альтернативные маршруты. К концу января КТК ввел в эксплуатацию отремонтированное ВПУ-3 на замену ВПУ-2. Сроки и объемы ремонтных работ из-за повреждения последнего пришлось изменить.

Казахстан тогда недополучил около 480 тыс. т нефти. В Минэнерго республики заявили, что произошедшее является недопустимым инцидентом и представляет угрозу глобальной энергетической безопасности.

МИД Казахстана выразил протест после атаки на КТК и заявил, что она наносит ущерб двусторонним отношениям Астаны и Киева. МИД Украины ответил, что принимает во внимание обеспокоенность Казахстана, и подчеркнул, что действия Киева не направлены против республики. Ведомство заявило, что Украина действует в рамках 51 статьи Устава ООН, предусматривающей право членов организации на самооборону.

В Кремле сочли атаку «вопиющим случаем», поскольку речь шла об объекте с международным участием.

Читайте РБК в Telegram.

