Стрельба у здания ФСБ в Москве. Онлайн-трансляция

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 62,53 (-0,05) Quote, 13:27
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 69,59 (-0,1) Quote, 13:27
В Счетной палате заявили об отсутствии «экономики для людей» в России Общество, 20:17 При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ Общество, 20:12 ФСБ опровергла информацию о трех нападавших на Лубянке Общество, 20:09 Как сервировать новогодний стол и причем здесь знаки зодиака РБК и BoscoCasa, 20:03 Актрису Федосееву-Шукшину госпитализировали Общество, 19:55 Стрельба у здания ФСБ на Лубянке. Фоторепортаж Общество, 19:47  СК завел уголовное дело после стрельбы у здания ФСБ в Москве Общество, 19:47 СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину Общество, 19:45 Появилось видео с предполагаемым зачинщиком перестрелки у ФСБ в Москве Общество, 19:39 Яровинского назначили спортивным директором «Рубина» Спорт, 19:38 Стрельба у здания ФСБ в Москве. Онлайн-трансляция Общество, 19:36 Как машинное обучение увеличило продажи авиабилетов на 17% РБК и Microsoft, 19:33 «Сафмар» опроверг вызов Гуцериева на допрос Бизнес, 19:32 В центре Москвы возобновилась стрельба Общество, 19:28
Общество ,  
0 
Стрельба у здания ФСБ в Москве. Онлайн-трансляция
Неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы. После сообщения ФСБ о его нейтрализации, очевидцы сообщили о повторной стрельбе. 
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
20:11
ФСБ подтвердила сообщения об одном погибшем. По данным ведомства, это один из сотрудников.
20:08

В Центре общественных связей ФСБ России Агентству «Москва» сообщили:

  • Стрелявших было трое.
  • Двое из них были застрелены сотрудниками охраны здания.
  • Еще один забаррикадировался и был нейтрализован позднее.

ТАСС со ссылкой на ведомство сообщает, что стрелявший был один.

20:04

Представитель Mercury сообщил, что ЦУМ и бутики в Третьяковском проезде продолжают работу.

В Госдуме усилены меры безопасности в связи инцидентом на Лубянке, рассказал РБК собеседник, близкий к руководству Госдумы. Здание Госдумы в усиленном режиме охраняют в сотрудники ФСО с автоматами и в бронежилетах, на улице режим не снят, как это обычно бывает после окончания рабочего дня, пояснил он.

19:58

Московское метро работает в штатном режиме. На станции «Лубянка» Сокольнической линии возможны ограничения на вход-выход по требованию правоохранительных органов.

Перекрыто движение по Солянскому проезду в сторону Китай-Города. Объезд через ул. Забелина.

19:54
Место происшествия обследуют взрывотехники ФСБ на предмет установки взрывных устройств, сообщил РБК источник, близкий к ФСБ. В операции по нейтрализации преступника участвовали бойцы подразделения «Альфа».
19:51

Очевидец Артем рассказал РБК, что видел, как был убит сотрудник ГИБДД: «Выхожу с работы, иду в сторону метро Лубянка, вижу человека в черном с автоматом. Вдруг он начинает стрелять, убивает ДПС-ника и идет. Дальше перестрелка».

19:50
На ресепшене в отеле St. Regis Moscow Nikolskaya сообщили, что постояльцы отеля в безопасности. «Нас это никак не затронуло», — сообщили в отеле, добавив, что не могут комментировать меры по обеспечению безопасности в гостинице.
19:47

Минздрав сообщил о двух раненных.

19:47
Стрельба у здания ФСБ на Лубянке. Фоторепортаж
Фотогалерея 
19:47

СК возбудил уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

19:43

В пресс-службе компании «Галс-Девелопмент», которая управляет Центральным детским магазином (ЦДМ) на Лубянке, отказались от комментариев, не пояснив, каким образом обеспечивается безопасность посетителей магазина.

19:37

Данные о погибших и пострадавших разняться.

  • По данным Telegram-канала «112», погибли три сотрудника ФСО.
  • Mash писал о погибшем сотруднике ГИБДД. По данным издания его зовут Илья Фисенко. В пресс-службе ГУ МВД по Москве на вопрос РБК достоверна ли информации, что в результате перестрелки скончался сотрудник ГИБДД, заявили, что не обладают такой информацией.
  • Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщил РБК о двух раненных Александре Замчалине и Павле Анисимове и одном погибшем Илье Фисенко.


 

19:36
«Я вышла из Центрального детского магазина на Лубянке, села на автобусную остановку напротив Лубянской площади. Послышалась как будто бы автоматная очередь, выстрелы. Сначала казалось, что это просто фейерверк. Спустя минуты полторы послышалась вторая автоматная очередь, люди побежали в разные стороны. В этот момент подъехал автобус и я в него села», — рассказала РБК очевидец Софья.
19:35
Видео с предполагаемым зачинщиком перестрелки передал РБК источник в правоохранительных органах.

19:33
Президент России Владимир Путин находится на праздничном концерте в честь Дня работника органов безопасности России, который отмечается 20 декабря. Ему доложили о происходящем.
19:32

В Москве усилены меры безопасности. Движение по улице Большая Лубянка остановлено.

19:31
Как сообщил РБК источник в ФСБ, нападавший был один. Он открыл стрельбу в приемной ФСБ, а затем забаррикадировался в одном из помещений. Позднее ФСБ сообщила, что он нейтрализован. Однако скоро, по сообщениям очевидцев, стрельба возобновилась.
19:30
Первые сообщения о стрельбе у здания ФСБ на Лубянке появились вечером 19 декабря. По предварительным данным, есть погибшие и раненные. 
Автор: Юлия Сапронова
Теги: стрельба, ФСБ
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter