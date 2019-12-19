Стрельба у здания ФСБ в Москве. Онлайн-трансляция

Представитель Mercury сообщил, что ЦУМ и бутики в Третьяковском проезде продолжают работу.
В Госдуме усилены меры безопасности в связи инцидентом на Лубянке, рассказал РБК собеседник, близкий к руководству Госдумы. Здание Госдумы в усиленном режиме охраняют в сотрудники ФСО с автоматами и в бронежилетах, на улице режим не снят, как это обычно бывает после окончания рабочего дня, пояснил он.
Московское метро работает в штатном режиме. На станции «Лубянка» Сокольнической линии возможны ограничения на вход-выход по требованию правоохранительных органов.
Перекрыто движение по Солянскому проезду в сторону Китай-Города. Объезд через ул. Забелина.
Очевидец Артем рассказал РБК, что видел, как был убит сотрудник ГИБДД: «Выхожу с работы, иду в сторону метро Лубянка, вижу человека в черном с автоматом. Вдруг он начинает стрелять, убивает ДПС-ника и идет. Дальше перестрелка».
Минздрав сообщил о двух раненных.
СК возбудил уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».
В пресс-службе компании «Галс-Девелопмент», которая управляет Центральным детским магазином (ЦДМ) на Лубянке, отказались от комментариев, не пояснив, каким образом обеспечивается безопасность посетителей магазина.
Данные о погибших и пострадавших разняться.
- По данным Telegram-канала «112», погибли три сотрудника ФСО.
- Mash писал о погибшем сотруднике ГИБДД. По данным издания его зовут Илья Фисенко. В пресс-службе ГУ МВД по Москве на вопрос РБК достоверна ли информации, что в результате перестрелки скончался сотрудник ГИБДД, заявили, что не обладают такой информацией.
- Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщил РБК о двух раненных Александре Замчалине и Павле Анисимове и одном погибшем Илье Фисенко.
В Москве усилены меры безопасности. Движение по улице Большая Лубянка остановлено.