Стрельба у здания ФСБ в Москве. Онлайн-трансляция

Представитель Mercury сообщил, что ЦУМ и бутики в Третьяковском проезде продолжают работу.

В Госдуме усилены меры безопасности в связи инцидентом на Лубянке, рассказал РБК собеседник, близкий к руководству Госдумы. Здание Госдумы в усиленном режиме охраняют в сотрудники ФСО с автоматами и в бронежилетах, на улице режим не снят, как это обычно бывает после окончания рабочего дня, пояснил он.