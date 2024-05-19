Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 816-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен.
На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он в телеграм-канале.
В ночь на 19 мая средства противовоздушной обороны сбили 61 беспилотник и 9 оперативно-тактических ракет ATACMS над территорией Россией, сообщило Минобороны.
Все ракеты сбиты над Крымом, там же уничтожили один беспилотник. Еще три дрона уничтожили наб Белгородской областью, остальные 57 — над Краснодарским краем.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки около 0:20 мск, позднее предупредив жителей об упавших осколках и суббоеприпасах. По его словам, атаку отразили, повреждений гражданской инфраструктуры нет.
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. «РИА Новости» сообщило о взрывах, которые были слышны в центре региональной столицы.
Сотрудники УФСБ по Белгородской области пресекли попытку местного жителя выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, по статье о госизмене суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на девять лет.
Жителя Ракитянского района 1995 года рождения задержали в конце октября 2023 года на территории Белгородского района. Как заявили в ФСБ, он пытался связаться с кураторами, заполнив анкету для вступления в запрещенное в России вооруженное формирование. При обыске у него обнаружили боевую гранату Ф-1, боеприпасы к огнестрельному оружию, «а также наркотические средства в значительном размере».
Мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы.
Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике над Белгородской областью.
В Шебекинском округе под обстрел ВСУ попал поселок Красное, пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, из-за чего частично без света остались другие населенные пункты, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
В городе Рубежное в ЛНР повреждена 62 пожарно-спасательная часть в результате украинского обстрела, сообщили в пресс-службе МЧС России.
По данным ведомства, повреждены остекление здания и автоцистерна. «Погибших и пострадавших нет», — добавили там.
Военные сбили украинский дрон над Белгородской областью, сообщило Минобороны.
В Кривом Роге Днепропетровской области прозвучал взрыв, сообщает «Суспiльне» и «Зеркало недели».
Глава областной администрации Сергей Лысак сообщил, что в Криворожском районе сработала система ПВО.
С 15:17 до 15:43 в регионе была объявлена воздушная тревога, пятый раз за текущие сутки.
Ситуация в районе Харькова на Украине «весьма драматична», в связи с этим Киеву нужны дальнобойные орудия, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, передает Tagesschau.
По ее словам, украинским силам нужны орудия средней и большой дальности, чтобы «прервать пути снабжения россиян». Министр отметила, что Берлин работает по вопросу поставок с партнерами.
В Белгородской области обстреляно село Тишанка, пострадавших нет.
Силы ПВО сбили четыре бомбы Hammer и две ракеты HARM над Белгородской областью.
В Харькове взрывы, сообщил мэр города Терехов.
Другое из сводки Минобороны:
- Северная группировка войск уничтожила полевой склад боеприпасов ВСУ.
- Войска группировки «Запад» заняли более выгодные рубежы в Харьковской области и ЛНР. Бойцы южной и центральной группировок также улучшили положение.
- Группировка «Днепр» вела боевые действия у Ивановке в Херсонской области и Работино в Запорожской.
- Авиация, беспилотники и ракетные войска уничтожили РЛС зенитного комплекса IRIS-T и склад безэкипажных катеров.
- В западной части Черного моря и на реке Днепр уничтожены два беспилотных катера ВСУ.
Войска взяли село Старица в Харьковской области, объявило Минобороны России.
Украина имеет лишь около 25% средств ПВО от необходимого числа для своей защиты, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Agence France-Presse.
«Сегодня у нас примерно 25% того, что нужно для защиты Украины. Я говорю о противовоздушной обороне», — сказал он.
Зеленский добавил, что для паритета с Москвой Киеву необходимы 120-130 современных истребителей. Он также раскритиковал ограничения на нанесение ударов по территории России западным оружием. «Мы ничего не можем сделать с их системами, которые расположены на территории России, западным оружием», — сказал он.
Несколько взрывов прозвучали в Белгороде, сообщили ТАСС и «РИА Новости».
Снова ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе.
Один человек погиб в Курской области от травм после нападения беспилотника, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. В деревне Городище Рыльского района дрон атаковал машину одного из коммунальных предприятий. Два человека получили ранения, один из них скончался.