В ночь на 19 мая средства противовоздушной обороны сбили 61 беспилотник и 9 оперативно-тактических ракет ATACMS над территорией Россией, сообщило Минобороны.

Все ракеты сбиты над Крымом, там же уничтожили один беспилотник. Еще три дрона уничтожили наб Белгородской областью, остальные 57 — над Краснодарским краем.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки около 0:20 мск, позднее предупредив жителей об упавших осколках и суббоеприпасах. По его словам, атаку отразили, повреждений гражданской инфраструктуры нет.