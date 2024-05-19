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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 816-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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10:02

Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен.

09:52

На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он в телеграм-канале.

08:59

В ночь на 19 мая средства противовоздушной обороны сбили 61 беспилотник и 9 оперативно-тактических ракет ATACMS над территорией Россией, сообщило Минобороны.

Все ракеты сбиты над Крымом, там же уничтожили один беспилотник. Еще три дрона уничтожили наб Белгородской областью, остальные 57 — над Краснодарским краем.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки около 0:20 мск, позднее предупредив жителей об упавших осколках и суббоеприпасах. По его словам, атаку отразили, повреждений гражданской инфраструктуры нет.

Вчера 21:15

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. «РИА Новости» сообщило о взрывах, которые были слышны в центре региональной столицы.

Вчера 19:05

Сотрудники УФСБ по Белгородской области пресекли попытку местного жителя выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, по статье о госизмене суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на девять лет.

Жителя Ракитянского района 1995 года рождения задержали в конце октября 2023 года на территории Белгородского района. Как заявили в ФСБ, он пытался связаться с кураторами, заполнив анкету для вступления в запрещенное в России вооруженное формирование. При обыске у него обнаружили боевую гранату Ф-1, боеприпасы к огнестрельному оружию, «а также наркотические средства в значительном размере».

Мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы.

Вчера 18:13

Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике над Белгородской областью.

Вчера 16:32

В Шебекинском округе под обстрел ВСУ попал поселок Красное, пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, из-за чего частично без света остались другие населенные пункты, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Вчера 16:29

В городе Рубежное в ЛНР повреждена 62 пожарно-спасательная часть в результате украинского обстрела, сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, повреждены остекление здания и автоцистерна. «Погибших и пострадавших нет», — добавили там.

Вчера 16:14

Военные сбили украинский дрон над Белгородской областью, сообщило Минобороны.

Вчера 15:58

В Кривом Роге Днепропетровской области прозвучал взрыв, сообщает «Суспiльне» и «Зеркало недели».

Глава областной администрации Сергей Лысак сообщил, что в Криворожском районе сработала система ПВО.

С 15:17 до 15:43 в регионе была объявлена воздушная тревога, пятый раз за текущие сутки.

Вчера 15:55

Ситуация в районе Харькова на Украине «весьма драматична», в связи с этим Киеву нужны дальнобойные орудия, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, передает Tagesschau.

По ее словам, украинским силам нужны орудия средней и большой дальности, чтобы «прервать пути снабжения россиян». Министр отметила, что Берлин работает по вопросу поставок с партнерами.

Вчера 15:27

В Белгородской области обстреляно село Тишанка, пострадавших нет.

Вчера 15:00

Силы ПВО сбили четыре бомбы Hammer и две ракеты HARM над Белгородской областью.

Вчера 14:55

В Харькове взрывы, сообщил мэр города Терехов.

Вчера 13:28

Другое из сводки Минобороны:

  • Северная группировка войск уничтожила полевой склад боеприпасов ВСУ.
  • Войска группировки «Запад» заняли более выгодные рубежы в Харьковской области и ЛНР. Бойцы южной и центральной группировок также улучшили положение.
  • Группировка «Днепр» вела боевые действия у Ивановке в Херсонской области и Работино в Запорожской.
  • Авиация, беспилотники и ракетные войска уничтожили РЛС зенитного комплекса IRIS-T и склад безэкипажных катеров.
  • В западной части Черного моря и на реке Днепр уничтожены два беспилотных катера ВСУ.
Вчера 13:26

Войска взяли село Старица в Харьковской области, объявило Минобороны России.

Вчера 13:02

Украина имеет лишь около 25% средств ПВО от необходимого числа для своей защиты, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Agence France-Presse.

«Сегодня у нас примерно 25% того, что нужно для защиты Украины. Я говорю о противовоздушной обороне», — сказал он.

Зеленский добавил, что для паритета с Москвой Киеву необходимы 120-130 современных истребителей. Он также раскритиковал ограничения на нанесение ударов по территории России западным оружием. «Мы ничего не можем сделать с их системами, которые расположены на территории России, западным оружием», — сказал он.

Вчера 12:33

Несколько взрывов прозвучали в Белгороде, сообщили ТАСС и «РИА Новости».

Вчера 12:20

Снова ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе.

Вчера 11:41

Один человек погиб в Курской области от травм после нападения беспилотника, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. В деревне Городище Рыльского района дрон атаковал машину одного из коммунальных предприятий. Два человека получили ранения, один из них скончался.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине

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