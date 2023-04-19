В Херсонской области, где действует военное положение, на нужды армии изъяли несколько десятков лодок, их вернут владельцам позднее или выплатят компенсацию. Об этом сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо.

«Во время военного положения власти могут привлекать для нужд армии любые технические средства, которые им необходимы. И поэтому для обеспечения армии дополнительными средствами малого флота, то есть лодками, были изъяты несколько лодок, количество их около 30», — рассказал Сальдо.

Он пообещал, что владельцам лодок, которые подтвердят свои права, их позднее вернут или выплатят компенсацию.