Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 419-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Инспекции судов в рамках «зернового коридора» возобновляются, «несмотря на попытки России сорвать соглашение», сообщил в Twitter министр инфрастуктуры Украины Александр Кубраков. По его словам, Украина продолжает «консультации о способах обеспечения полной реализации зерновой сделки в соответствии с обязательствами всех сторон и процедурами».
Вопрос о взятии Артемовска (Бахмута) будет решен в ближайшее время, заявил советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, сейчас российские войска контролируют «около 90% территории самого города». «Все дороги сейчас под контролем нашей артиллерии», — добавил Гагин.
На встрече контактной группы по обороне Украины представители Киева попросят западных партнеров срочно передать ракеты для зенитно-ракетных комплексов, пишет Financial Times со ссылкой на три источника. Встреча запланирована на пятницу, 21 апреля.
Власти Украины все чаще поднимают тему противовоздушной обороны малой дальности. Если ВСУ израсходуют все запасы, это «откроет пространство» для авиации России, рассказал изданию европейский чиновник. Остальные собеседники предрекли Украине проблемы, если Россия сможет атаковать с помощью неуправляемых авиабомб.
Украинского посла в Белоруссии Игоря Кизима отозвали в Киев для консультаций после встречи белорусского президента Александра Лукашенко с врио главы ДНР Дениса Пушилина. В Киеве эту встречу назвали «очередным и вопиющим недружественным актом» со стороны Белоруссии и призвали Минск воздержаться от подобных действий.
Китай поддержал намерение президента Франции Эмманюэля Макрона представить мирный план по Украине. «Китай поддерживает европейскую сторону в ее стремлении, исходя из собственных фундаментальных и долгосрочных интересов, содействовать скорейшему возобновлению переговоров, учитывая разумные опасения всех сторон, создавать сбалансированную, устойчивую систему безопасности в Европе», — сказал на брифинге представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, комментируя информацию о том, что Макрон намерен ознакомить со своим планом председателя КНР.
Новая Каховка попала под минометный обстрел, сообщил в телеграм-канале врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, центр города был обстрелян из 120-мм минометов. «В результате одного из попаданий в многоквартирный дом есть раненые», — рассказал он.
Конфликт на Украине, скорее всего, продолжится и в 2024 году, несмотря на оптимистичные ожидания планируемого наступления ВСУ, заявил министр британского Минобороны Бен Уоллес, пишет The New York Times. «Я также думаю, что мы должны быть реалистами: не будет ни одного момента, когда Россия рухнет по мановению волшебной палочки», — добавил Уоллес, выразив уверенность, что Киев «сохранит импульс и сильную позицию».
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали здание военкомата городского округа Новозыбков. Пострадавших нет, здание частично повреждено.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью CNN заявил, что в появившихся в сети секретных документах Пентагона были неверные данные. Он не уточнил, о чем идет речь.
В Запорожье вечером во вторник прогремел взрыв. Власти подконтрольной Украине части региона пока не объяснили, что случилось.
В Херсонской области, где действует военное положение, на нужды армии изъяли несколько десятков лодок, их вернут владельцам позднее или выплатят компенсацию. Об этом сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо.
«Во время военного положения власти могут привлекать для нужд армии любые технические средства, которые им необходимы. И поэтому для обеспечения армии дополнительными средствами малого флота, то есть лодками, были изъяты несколько лодок, количество их около 30», — рассказал Сальдо.
Он пообещал, что владельцам лодок, которые подтвердят свои права, их позднее вернут или выплатят компенсацию.
Германия уже поставила Украине зенитный ракетный комплекс Patriot и ракеты к нему. Информация об этом содержится на сайте кабмина ФРГ. Это первая из обещанным систем Patriot, которую привезли на Украину.
Также правительство Германии сообщило об увеличении за последнюю неделю числа поставленных Киеву армейских грузовиков Zetros с 60 до 76.
В Белгороде при взрыве гранаты во дворе частного жилого дома погиб человек, еще двое пострадали, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«По предварительным данным, жители этого дома вели асоциальный образ жизни. В причинах произошедшего разбираются правоохранительные органы», — сообщил глава региона.
Украина и Польша договорились о транзите украинского зерна по польской территории, его разблокируют в ночь на пятницу. Об этом сообщила первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко по итогам переговоров в Варшаве.
«Мы относимся к проблемам, возникшим у польских коллег, с таким же вниманием, как и Польша относится к нашим проблемам. Поэтому мы должны оперативно и конструктивно реагировать на эту кризисную ситуацию. По результатам переговоров было решено, что транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга, 20 апреля, на пятницу, 21 апреля», — приводит слова Свириденко сайт украинского кабмина.
Об ограничениях на ввоз продуктов c Украины на территорию Польши Варшава объявила на прошлой неделе. Под запрет попали, в частности, зерно, сахар, фрукты, овощи, вино, мясо, молоко и молочные продукты. Власти объясняли эти меры защитой польского сельскохозяйственного сектора.
Разговоров о «второй волне» мобилизации в Кремле не ведется, заявил Дмитрий Песков.
Так он ответил на просьбу прокомментировать недавнее заявление депутата Госдумы Александра Бородая, который ранее не исключил второй волны мобилизации «для отражения контрнаступления ВСУ».
Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об обстреле села Курковичи Стародубского муниципального округа.
«Пострадавших нет. В результате обстрела поврежден жилой дом, хозяйственная постройка, легковой автомобиль», — написал Богомаз в телеграм-канале.
Пропавшими без вести числятся более 7 тыс. украинских солдат. Об этом сообщил уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко, слова которого приводит «Страна.ua».
«Цифра такая действительно есть, она чуть-чуть больше 7 тыс., и мы рассчитываем на то, что те люди, которых мы ищем как пропавших без вести, они все же в плену», — сказал украинский уполномоченный.
По его словам, примерно 60–65% пропавших без вести в итоге удается найти живыми в плену. «Остальные, к сожалению, погибшие», — отметил Котенко.
Исполком Международной федерации баскетбола (FIBA) не допустил мужскую сборную России к отборочному турниру Олимпиады 2024 года в Париже.
«В соответствии с рекомендациями МОК об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, опубликованными 28 марта, исполнительный комитет FIBA принял решение не разрешать регистрацию мужской сборной России в предквалификационных турнирах FIBA к Олимпийским играм 2024 года», — говорится в сообщении FIBA.