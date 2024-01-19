Адвокат бизнесмена Евгения Швидлера заявил, что Грант Шэппс, возглавлявший министерство транспорта Великобритании, оказал давление на занимавшую пост главы МИД Лиз Трасс, чтобы та ввела санкции против предпринимателя. По его словам, это было сделано «в кратчайшие сроки и на основании ограниченной информации».

Швидлер – деловой партнер Романа Абрамовича. Он попал под санкции Великобритании весной 2022 года. Швидлер – британский гражданин и утверждает, что у него никогда не было российского гражданства.

В августе 2023 года он проиграл в Высоком суде Лондона, где пытался оспорить санкции. Теперь он добивается их отмены в Апелляционном суде. Бизнесмен настаивает, что они были введены по ошибке.