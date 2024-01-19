Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 695-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
В Брянской области средства ПВО уничтожили украинский беспилотник, сообщило Минобороны. Это произошло около 06:40 мск.
Адвокат бизнесмена Евгения Швидлера заявил, что Грант Шэппс, возглавлявший министерство транспорта Великобритании, оказал давление на занимавшую пост главы МИД Лиз Трасс, чтобы та ввела санкции против предпринимателя. По его словам, это было сделано «в кратчайшие сроки и на основании ограниченной информации».
Швидлер – деловой партнер Романа Абрамовича. Он попал под санкции Великобритании весной 2022 года. Швидлер – британский гражданин и утверждает, что у него никогда не было российского гражданства.
В августе 2023 года он проиграл в Высоком суде Лондона, где пытался оспорить санкции. Теперь он добивается их отмены в Апелляционном суде. Бизнесмен настаивает, что они были введены по ошибке.
В боевых действиях на Украине не участвуют наемники из Франции, заявили во французском МИДе.
«У Франции нет «наемников» ни на Украине, ни где-либо еще, в отличие от некоторых людей», — сообщили в министерстве.
Вечером 17 января Минобороны России заявило о нанесении удара по пункту дислокации иностранных наемников, в основном французских, в Харькове.
Страны, получающие оружие американского происхождения, перед его передачей соглашаются использовать его, соблюдая международное гуманитарное право, следует из заявления представителя Госдепартамента США, поступившего в РБК.
Так в Госдепе прокомментировали слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что США «не выдвигают требования соблюдать международное гуманитарное право» при передаче оружия Украине.
Украине не хватает боеприпасов, поэтому ей нужна помощь, в том числе со стороны Германии, заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя решение бундестага не поставлять крылатые ракеты Taurus Украине.
Кличко заявил, что его разочаровало решение немецких депутатов. «Уже несколько месяцев наблюдается безумный, огромный дефицит боеприпасов», — сказал он.
Европарламент принял в четверг резолюцию, в которой осудил власти Венгрии и лично премьера Виктора Орбана за блокирование поправок в многолетний бюджет союза, которые предусматривают многомиллиардный пакет помощи Украине.
За документ проголосовали 345 евродепутатов, против 104, еще 29 воздержались.
Резолюция не имеет обязывающей силы. Но она усиливает давление на Орбана в преддверии саммита ЕС, который состоится 1 февраля.
На главу узбекского землячества Усмана Баратова завели уголовное дело после оскорбительного поста в адрес участников военной операции, он задержан.
Речь идет о публикации, касающейся цен на яйца, где говорилось о «петухах», которых надо вернуть с фронта. Баратов заявил, что сожалеет, что его помощник целый месяц не убирал «сатирическое фото куриц, которое никакое отношение не имеет к инкриминируемым якобы оскорблениям участников СВО».
Он указал, что «курицы и петухи являются полезной и очень хорошей домашней птицей, не имеющей никакого отношения к СВО», а фронты «бывают разные, например, трудовые».
Дело заведено по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Баратова доставили в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.
Под антироссийские санкции США попала компания из ОАЭ и 17 танкеров, сообщили в управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.
Мария Захарова сообщила о вызове в МИД России посла Франции Пьера Леви. Как рассказала она агентству ТАСС, это связано «с уничтожением пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов».
Суд в Крыму приговорил к 12 годам колонии жителя полуострова по делу о подготовке взрыва на электрической подстанции в Крыму. Было установлено, что в 2023 году мужчина начал сотрудничать с разведкой Украины и выполнять ее задания. Так, через мессенджер ему были переданы координаты тайника со взрывным устройством, которое он забрал и спрятал у себя в шкафу, где оно и было найдено сотрудниками правоохранительных органов, указывает Верховный суд Крыма.
Представительство ДНР в СЦКК сообщило о сбросе взрывного устройства с беспилотника в Кировском районе Донецка. Информации о том, есть ли пострадавшие, не поступало.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 850 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе четыре танка, четыре САУ «Гвоздика», САУ Paladin, САУ Krab, восемь артиллерийских систем М777.
Минобороны сообщило о том, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на Купянском направлении отражены шесть атак трех бригад ВСУ в районах населенных Синьковка и Терны;
- на Краснолиманском направлении отражены три атаки в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Ямполовка, Григоровка;
- на Донецком направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка;
- на Южно-Донецком направлении отражена атака ВСУ в районе Новомихайловки;
- на Запорожском направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Малая Токмачка, Жеребянки.
Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Веселое на Донецком направлении. Последние несколько месяцев бои шли в районе Веселого, расположенного к северо-востоку от Соледара.
Украинских мужчин призывного возраста отказываются лечить без справки из территориального центра комплектования (аналог военкомата в России). Об этом пишет «Страна.ua».
Речь идет, в частности, о плановых госпитализациях в государственные больницы. В перечне документов, которые должен собрать пациент, перед тем как лечь в клинику, все чаще фигурирует справка из военкомата о воинском учете. А если такой справки нет, врачи под любым предлогом отказывают в госпитализации.
Как отмечает «Страна.ua», такие случаи фиксировались в Ивано-Франковской, Харьковской, Тернопольской, Киевской и Сумской областях.
«У мужчин в возрасте от 18 до 60 лет действительно могут потребовать справку из ТЦК, так как есть соответствующие письма территориальных центров комплектации, которые начали приходить в лечебные учреждения еще несколько месяцев назад», — рассказала нам работница одного из центров оказания административных услуг Харькова Алина.
Первый скандал разразился еще летом прошлого года, когда глава Коломыйской райадминистрации (Ивано-Франковская область) Любомир Глушков заявил, что военнообязанным мужчинам, которые не стоят на учете в ТЦК будут отказывать в госпитализации в местные больницы. Кроме того, он заявил, что лечебные учреждения должны информировать ТЦК о госпитализации мужчин от 18 до 59 лет даже в случае оказания им неотложной помощи.
Владимир Путин ни разу не угрожал ядерной бомбой, как говорят на Западе, заявил Сергей Лавров. При этом сами западные политики делали подобные заявления.
«Те же немцы говорили: «Путин должен знать, что у нас, у НАТО есть ядерное оружие». Многократно. Англичане, бывшая премьерша, которая говорила: «Нажму, не колеблясь, на кнопочку», — отметил министр.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Давосе заявил, что в российских ракетах много западных запчастей. «Некоторые даже говорят, что 95% современного российского оружия приходит с Запада. У Запада лучшая бизнес-разведка в мире. Я не верю, что у Запада нет возможности отследить эти схемы и перекрыть», - цитирует его «Страна ua».
Сергей Лавров заявил, что Россия избавилась от иллюзий по поводу Запада после начала спецоперации. «Какие-то иллюзии, если они еще оставались с 1990-х годов, что Запад теперь нам распахнул свои объятия, демократия нас всех объединит, - все эти иллюзии улетучились окончательно. Верить Западу нельзя», - заявил он на пресс-конференции в Москве.
Сергей Лавров считает, что Запад пытается вернуть Киев в русло своих интересов и сделать президента Владимира Зеленского более «покладистым». «Мы слышали о том, что Запад настоятельно рекомендует Зеленскому такие выборы провести, видимо, рассчитывая, что избирательная кампания и само голосование позволят немножко ввести Зеленского в русло интересов Запада, потому что он все чаще отбивается от рук», — сказал министр.