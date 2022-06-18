Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 114-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Шахту ввели в эксплуатацию в 1958 году, это одно из крупнейших предприятий угольной отрасли в регионе. За годы конфликта в Донбассе она не раз подвергалась обстрелам и разрушениям.
Возражение против сделки выдвинуло Управление по безопасности оборонных технологий американского военного ведомства, пишет агентство, это подразделение занимается обеспечением безопасности дорогостоящих технологий, чтобы они не оказались у нежелательной стороны.
Министр указал, что во время бесед с «людьми, принимающими решения» из этих стран, они начинали разговор с заверений в поддержки Киева, а затем меняли риторику, вежливо предлагая «просто прекратить сопротивление». Кулеба назвал эту инициативу «немыслимым предложением».
Дональд Трамп предупредил о риске Третьей мировой войны из-за решений Белого дома. Нынешним властям США стоит быть «аккуратнее», поскольку принимаемые ими решения грозят привести к началу следующей мировой войны, уверен экс-президент. Он также указал на небольшой объем помощи со стороны ЕС в адрес Украины.
Телеканал RT и «Известия» показали видеозаписи, на которых, как утверждают издания, показаны американские военные Александр Дрюке и Энди Хьюн, взятые в плен во время боевых действий на Украине.
На этих кадрах пленные обращаются к родственникам, а также рассказывают о «некомпетентности украинской армии» и «пропаганде» в американских СМИ.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что марокканские власти не обращались в Донецк по поводу своего гражданина Саадуна Брагима. Последний воевал на стороне украинской армии, попал в плен, а на прошлой неделе был приговорен судом к расстрелу.
Российский телеканал RT и «Известия» показали видеозаписи, на которых, как утверждают издания, показаны американские военные Александр Дрюке и Энди Хьюн, взятые в плен во время боевых действий на Украине.
На этих кадрах пленные обращаются к родственникам, а также рассказывают о «некомпетентности украинской армии» и «пропаганде» в американских СМИ.
Финляндия из-за санкций ЕС запретила автомобилистам ввозить из России бензин в канистрах – ранее можно было провозить до 10 литров топлива вне автомобильного бака.
«Бензиновый туризм» из Финляндии в Россию и раньше был распространен, но в последнее время его масштабы еще увеличились. Ведь в Финляндии один литр бензина сейчас стоит в пересчете на рубли порядка ₽150. При этом в России бензин стоит в среднем, по данным Росстата, ₽51,27.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал вбросом сообщения об исходе ИТ-специалистов из России. Как он заявил телеканалу РБК, в новых условиях российская ИТ-отрасль превращается в «гигантский рынок», который будет привлекать специалистов не только из самой России, но и из других стран.
«По поводу массового исхода ИТ-специалистов, это был скорее вброс. Некоторые команды действительно некоторые компании переносили. Но сейчас, учитывая тот гигантский объем спроса, который есть внутренний, и денег, которые даются со стороны государства, с одной стороны, как на разработку субсидирование, так и на внедрение, оно обеспечивает огромный заказ для большого числа специалистов. Это гигантский рынок для наших программистов, и не только наших. Я уверен, что и многие иностранные программисты сейчас будут сюда приходить, потому что мы очень быстро подготовить кадры не можем», — отметил Чернышенко.
Владимир Путин об исторических территориях Украины:
«Вот это все Причерноморье — мы на самом деле не претендуем на все это. Но, тем не менее, это же факт. Новороссия — откуда она взялась? В результате нескольких войн с турецкой империей. Какая Украина? Причем здесь Украина? Вообще никакого отношения не имеет к этому. Западные части Украины достались в результате Второй мировой войны. Сталин отобрал эту территорию у Венгрии, Румынии и Польши и отдал в Украину, наградив ту же самую Польшу восточными землями Германии. Вся Левобережная Украина известно, как складывалась. Украина пришла в Российскую Империю с тремя территориями фактически. Киев, Киевская область, Житомир, Чернигов — вот и все <…> Все, что досталось потом — в результате формирования Советского Союза в 1922 году — было подарено туда Владимиром Ильичем Лениным».
Путин об отношении к вступлению Украины в ЕС: «Пускай присоединяются. Пускай только нам никаких угроз не создают».
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на ПМЭФ отказался признать республики Донбасса и назвал их «квазигосударственными территориями».
Токаев прокомментировал ситуацию вокруг Украины словами о том, что международное право держится на Уставе ООН. Но два основополагающих принципа этого документа вошли в противоречие: право наций на самоопределение и территориальная целостность государств.
Но если право наций на определение будет реализовано, на Земле возникнет более 500 государств — это хаос, отметил он.
«По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. По всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Донецк и Луганск», — сказал Токаев.
Владимир Путин заявил, что Россия помогает ДНР и ЛНР в соответствии с уставом ООН, поскольку в свое время Международный суд ООН создал прецедент, позволив Косово отделиться от Сербии без разрешения Белграда.
«Стыдно за происходящее тем, кто не связывает свою судьбу с Россией. Они не хотят проблем в тех регионах, где хотят, чтобы жили их дети», - заявил Путин.
Президент Джо Байден заявил, что у него нет информации об американцах, которые пропали без вести на Украине, сообщает агентство Reuters. По его словам, гражданам США не стоит ездить в эту страну.
Владимир Путин заявил, что дружба с лидером КНР Си Цзиньпинем создает возможности для выстраивания отношений с Пекином. «Но это не значит, что Китай нам подыгрывает», - сказал он.