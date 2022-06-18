Телеканал RT и «Известия» показали видеозаписи, на которых, как утверждают издания, показаны американские военные Александр Дрюке и Энди Хьюн, взятые в плен во время боевых действий на Украине.

На этих кадрах пленные обращаются к родственникам, а также рассказывают о «некомпетентности украинской армии» и «пропаганде» в американских СМИ.