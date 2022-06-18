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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 114-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
09:31
В результате обстрела в Донецке обесточена шахта им. Засядько, под землей находятся 77 горняков, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.
Шахту  ввели в эксплуатацию в 1958 году, это одно из крупнейших предприятий угольной отрасли в регионе. За годы конфликта в Донбассе она не раз подвергалась обстрелам и разрушениям.
 
09:31
Процесс продажи Украине американских беспилотников MQ-1 °C Grey Eagle приостановлен из-за опасений Пентагона, что дроны могут попасть в распоряжение противостоящим ВСУ силам, сообщает Reuters со ссылкой на двух информированных источников.
Возражение против сделки выдвинуло Управление по безопасности оборонных технологий американского военного ведомства, пишет агентство, это подразделение занимается обеспечением безопасности дорогостоящих технологий, чтобы они не оказались у нежелательной стороны.
 
09:30
Ряд стран Африки, Азии и Ближнего востока предлагали властям Украины перестать оказывать сопротивление российским силам из-за стремления к деблокаде портов и продолжения экспорта Киевом зерна, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. 
Министр указал, что во время бесед с «людьми, принимающими решения» из этих стран, они начинали разговор с заверений в поддержки Киева, а затем меняли риторику, вежливо предлагая «просто прекратить сопротивление». Кулеба назвал эту инициативу «немыслимым предложением».
09:29
Меркель допустила связь между своей отставкой и событиями на Украине. Экс-канцлер Германии не исключила, что может стать посредником в конфликте, однако, по ее словам, сейчас такой вопрос не стоит. 
09:28

Дональд Трамп предупредил о риске Третьей мировой войны из-за решений Белого дома. Нынешним властям США стоит быть «аккуратнее», поскольку принимаемые ими решения грозят привести к началу следующей мировой войны, уверен экс-президент. Он также указал на небольшой объем помощи со стороны ЕС в адрес Украины.
 

Вчера 21:57

Телеканал RT и «Известия» показали видеозаписи, на которых, как утверждают издания, показаны американские военные Александр Дрюке и Энди Хьюн, взятые в плен во время боевых действий на Украине.

На этих кадрах пленные обращаются к родственникам, а также рассказывают о «некомпетентности украинской армии» и «пропаганде» в американских СМИ.

Вчера 21:17

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что марокканские власти не обращались в Донецк по поводу своего гражданина Саадуна Брагима. Последний воевал на стороне украинской армии, попал в плен, а на прошлой неделе был приговорен судом к расстрелу.

Вчера 21:00
Дания готова поддержать предоставление Украине статуса страны-кандидата в Евросоюз. Об этом министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод написал после переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Вчера 20:42

Российский телеканал RT и «Известия» показали видеозаписи, на которых, как утверждают издания, показаны американские военные Александр Дрюке и Энди Хьюн, взятые в плен во время боевых действий на Украине.

На этих кадрах пленные обращаются к родственникам, а также рассказывают о «некомпетентности украинской армии» и «пропаганде» в американских СМИ.

Вчера 20:10

Финляндия из-за санкций ЕС запретила автомобилистам ввозить из России бензин в канистрах – ранее можно было провозить до 10 литров топлива вне автомобильного бака.

«Бензиновый туризм» из Финляндии в Россию и раньше был распространен, но в последнее время его масштабы еще увеличились. Ведь в Финляндии один литр бензина сейчас стоит в пересчете на рубли порядка ₽150. При этом в России бензин стоит в среднем, по данным Росстата, ₽51,27.
 

Вчера 19:58

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал вбросом сообщения об исходе ИТ-специалистов из России. Как он заявил телеканалу РБК, в новых условиях российская ИТ-отрасль превращается в «гигантский рынок», который будет привлекать специалистов не только из самой России, но и из других стран.

«По поводу массового исхода ИТ-специалистов, это был скорее вброс. Некоторые команды действительно некоторые компании переносили. Но сейчас, учитывая тот гигантский объем спроса, который есть внутренний, и денег, которые даются со стороны государства, с одной стороны, как на разработку субсидирование, так и на внедрение, оно обеспечивает огромный заказ для большого числа специалистов. Это гигантский рынок для наших программистов, и не только наших. Я уверен, что и многие иностранные программисты сейчас будут сюда приходить, потому что мы очень быстро подготовить кадры не можем», — отметил Чернышенко.

Вчера 19:25

Владимир Путин об исторических территориях Украины:

«Вот это все Причерноморье — мы на самом деле не претендуем на все это. Но, тем не менее, это же факт. Новороссия — откуда она взялась? В результате нескольких войн с турецкой империей. Какая Украина? Причем здесь Украина? Вообще никакого отношения не имеет к этому. Западные части Украины достались в результате Второй мировой войны. Сталин отобрал эту территорию у Венгрии, Румынии и Польши и отдал в Украину, наградив ту же самую Польшу восточными землями Германии. Вся Левобережная Украина известно, как складывалась. Украина пришла в Российскую Империю с тремя территориями фактически. Киев, Киевская область, Житомир, Чернигов — вот и все <…> Все, что досталось потом — в результате формирования Советского Союза в 1922 году — было подарено туда Владимиром Ильичем Лениным».

Video

Вчера 19:03

Путин об отношении к вступлению Украины в ЕС: «Пускай присоединяются. Пускай только нам никаких угроз не создают».

Вчера 18:52

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на ПМЭФ отказался признать республики Донбасса и назвал их «квазигосударственными территориями».

Токаев прокомментировал ситуацию вокруг Украины словами о том, что международное право держится на Уставе ООН. Но два основополагающих принципа этого документа вошли в противоречие: право наций на самоопределение и территориальная целостность государств.

Но если право наций на определение будет реализовано, на Земле возникнет более 500 государств — это хаос, отметил он.

«По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. По всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Донецк и Луганск», — сказал Токаев.

Вчера 18:41
Путин заявил, что нецелесообразно штурмовать укрепленные районы, с которых ведутся обстрелы Донецка. Поэтому неизбежен выход в тыл этих районов, чтобы избежать больших потерь воюющих там жителей Донбасса.
Вчера 18:34

Владимир Путин заявил, что Россия помогает ДНР и ЛНР в соответствии с уставом ООН, поскольку в свое время Международный суд ООН создал прецедент, позволив Косово отделиться от Сербии без разрешения Белграда.

Вчера 18:28
«Боевые действия всегда трагедия. Но нас подтащили к этой черте. Начали на Украине создавать антироссийский плацдарм. Конечно мы будем защищать интересы людей, ради которых наши ребята воюют, получают ранения и гибнут. Но в конечном итоге только от людей, которые там живут, зависит их будущее. И мы будем с уважением относиться к их выбору», - заверил Путин.
Вчера 18:23

«Стыдно за происходящее тем, кто не связывает свою судьбу с Россией. Они не хотят проблем в тех регионах, где хотят, чтобы жили их дети», - заявил Путин.

Вчера 18:09

Президент Джо Байден заявил, что у него нет информации об американцах, которые пропали без вести на Украине, сообщает агентство Reuters. По его словам, гражданам США не стоит ездить в эту страну.

Вчера 17:55

Владимир Путин заявил, что дружба с лидером КНР Си Цзиньпинем создает возможности для выстраивания отношений с Пекином. «Но это не значит, что Китай нам подыгрывает», - сказал он.

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