Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что от секретаря Совета национальной безопасности Алексея Данилова нет никакой пользы. «И если Вы считаете, что ваша жизнь не имеет смысла и Вы занимаетесь непонятно чем, то, вспомните, что кроме ООН, есть еще секретарь СНБО Украины», - заявил он.

Ранее Данилов обвинил ряд экспертов (их имена он не назвал), что они занимают пророссийскую позицию, заявляя о провале контрнаступления, обвиняя руководство Украины в просчетах и призывая к смене власти.