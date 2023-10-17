Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 601-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
США определенно могут позволить и должны предоставлять помощь одновременно Украине и Израилю, американская экономика и финансы находятся в хорошем состоянии для обеспечения интересов за рубежом. Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен в интервью Sky.
Она призвала палату представителей как можно скорее выбрать следующего спикера, чтобы рассмотреть законопроект о выделении помощи. Министр также отметила, что пока слишком рано оценивать влияние войны на Ближнем Востоке на мировую экономику.
«Америка ясно дала понять Израилю, что мы очень тесно сотрудничаем с израильтянами, что у них есть право защищать себя. Но важно постараться максимально сохранить жизни ни в чем не повинных гражданских лиц», — добавила Йеллен.
В Белгородской области сбили три беспилотника. Предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Военная администрация Херсона (город находится под контролем Киева) переименовала ряд городских топонимов, сообщил в телеграм-канале глава администрации Роман Мрочко.
Вот некоторые из изменений:
- улица Воронцовская переименована в улицу Ратушную;
- улица Чернышевского - в улицу Юрия Керпатенко ;
- улица Ломоносова - в Святониколаевскую;
- улица Карбышева - в Каштановую;
- улица Пушкинская - в Арнаутскую;
- улица Гагарина - в Старомлину;
- парк Маргелова - в Приднепровский;
- переулок Чкалова переименован в Разницкий.
Глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российским подразделениям удалось продвинуться в сторону Синьковки и занять более выгодные позиции. «Противник вынужденно покинул ряд своих опорных пунктов», - написал он в Telegram.
Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что от секретаря Совета национальной безопасности Алексея Данилова нет никакой пользы. «И если Вы считаете, что ваша жизнь не имеет смысла и Вы занимаетесь непонятно чем, то, вспомните, что кроме ООН, есть еще секретарь СНБО Украины», - заявил он.
Ранее Данилов обвинил ряд экспертов (их имена он не назвал), что они занимают пророссийскую позицию, заявляя о провале контрнаступления, обвиняя руководство Украины в просчетах и призывая к смене власти.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели в зоне специальной военной операции рядового Александра Егорова и добровольца отряда «Шторм Z» Евгения Дроголенко. Егоров – уроженец Севастополя. Работал сварщиком, в армию был призван в октябре 2022 года. «Александр Александрович геройски погиб в районе Новомихайловки ДНР, где сейчас наши войска ведут активное наступление», - написал Развожаев.
Дроголенко также уроженец Севастополя. За кражу он попал в исправительное учреждение, решил искупить свою вину и заключил контракт с Минобороны. Погиб во время боевых действий в районе Макеевки.
Начальник пресс-центра российской группировки «Днепр» сообщил, что в районе Херсона и населенного пункта Никольское (Херсонская область) уничтожены два склада боеприпасов. Кроме того, пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы на острове Корабелка.
Министр обороны Сергей Шойгу на совещании президента с членами совета безопасности назвал устойчивой ситуацию в зоне специальной военной операции. По его словам, украинские войска продолжают попытки наступать, но сталкиваются с российской активной обороной. Шойгу также отметил, что российские войска не только сдерживают противника, но на ряде участков улучшили положение и готовятся к реализации намеченных планов.
Владимир Зеленский хотел посетить Израиль одновременно с госсекретарем США Энтони Блинкеном на прошлой неделе. Но власти этой страны дали понять Киеву, что для такого визита «не время», пишет Ynet.
При этом издание не исключает, что визит Зеленского в Израиль состоится позже — в рамках его следующего турне по странам Запада.
Общие потери ВСУ за последние сутки в Минобороны оценили в 800 человек убитыми и ранеными. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе пять танков, три САУ «Гвоздика», САУ «Акация», две САУ Krab, три артиллерийские системы М777. Средствами противовоздушной обороны сбиты два истребителя Миг-29 и один штурмовик Су-25 воздушных сил Украины в районах Архангельского Херсонской области, Дмитровки и Звонецкого Днепропетровской области.
За последние сутки, по данным военного ведомства, на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на Купянском направлении отражены 10 атак ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Новоегоровка, Макеевка;
- на Краснолиманском направлении отражены две атаки в районе Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества;
- на Донецком направлении отряжены 10 атак в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Марьинка;
- на Южно-Донецком направлении нанесены удары по позициям ВСУ районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Урожайное;
- на Запорожском направлении отражена атака в районе Вербового.
Минобороны сообщило, что в районе города Хмельницкий и на аэродроме Константинов были поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и хранилища авиационного топлива. Кроме того, на аэродроме Миргород Полтавской области уничтожен узел связи.
В Херсоне переименовали несколько улиц и площадей. Среди них улицы Московская и Волгоградская, а также сквер Пушкина.
На Украине за последний год в два раза выросло число людей, которые верят в раскол власти, усталость Запада от Украины и готовность страны идти на уступки России. В опросе КМИС, результаты которого приводит «Страна ua», сообщается, что в сентябре 2022 года людей, которые верят в уступки России, было 5%. Теперь их 12%. В усталость Запада от Украины теперь верят 30%.
Начальник пресс-центра российской группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что за минувшие сутки сорваны шесть попыток ротации подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное, Макаровка и Старомайорское. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены места сосредоточения живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад и 127-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Водяное, Угледар и Приютное.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки несколько районов были обстреляны со стороны Украины. Пострадавших и разрушений нет. В Краснояружском районе в результате обстрела была повреждена линия электропередачи.
МВД объявило в розыск Марка Фейгина. Он подозревается в распространении фейков о российской армии.
Начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолетов оперативно-тактической авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы, вооружения и военной техники, 14-й, 32-й механизированных бригад и подразделений территориальной обороны Украины в районах Синьковки, Ивановки, Леоновки.
Обломки беспилотника нашли в Балаковском районе Саратовской области.
Их обнаружили на сельскохозяйственных полях, никто не пострадал, разрушений нет, сообщил глава района Сергей Грачев.