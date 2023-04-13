Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 89,76 (+0,03) Инвестиции, 12 апр, 16:39 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 82,09 (-0,09) Инвестиции, 12 апр, 16:39
Как школьные олимпиады работают социальными лифтами в образовании Специальный проект, 09:43
В шести странах Европы «заморозили» работу Русских домов Политика, 09:38
Товарооборот России и Китая с начала года вырос почти на 40% Экономика, 09:35
Чем эксперимент в регулировании рыбной отрасли похож на приватизацию 90-х Pro, 09:31
«Сколтех» сообщил о создании первой отечественной базовой станции 5G Технологии и медиа, 09:30
Мединский пообещал историю «в комплексе» в новом школьном учебнике Общество, 09:30
Машинист в Москве одновременно вел два поезда. Видео Технологии и медиа, 09:21
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 09:20
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:12
Хабиб не отдал Емельяненко абсолютное лидерство в рейтинге лучших бойцов Спорт, 09:11
В Россию прекратят поставлять препарат для диабетиков «Ребелсас» Общество, 09:10
Эффективны ли санкции против России: что говорят западные аналитики Pro, 09:03
Wildberries утвердила новые предложения инициативной группы партнеров ПВЗ Бизнес, 09:00
Меценат Наталия Опалева — о нонконформистах и чувстве сопричастности Стиль, 09:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 415-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
09:04
Группировка российских сил «Запад» сообщила об уничтожении двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Харьковской области, сообщает «РИА Новости».Как рассказал начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский, военные сорвали также три ротации украинских сил.«На купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили две ДРГ противника <...>, а также артиллерией группировки сорвали три ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Ивановка, Стельмаховка и Артемовка», — сообщил Зыбинский. 
08:05

Советник президента России Владимир Мединский в интервью телеканалу РБК заявил, что считает необходимым изучение спецоперации на Украине в школах – для противодействия «историческому перепрограммированию». При этом, уверяет советник президента, негатива по отношению к украинцам он не испытывает.

«Я не испытываю ненависти к украинскому народу и к Украине. Мне глубоко симпатичен украинский народ. Там во мне много кровей намешано, поэтому я говорю, что я настоящий русский, чего только не намешано. И я испытываю огромную любовь к этой земле и к ее истории, и к ее героическому прошлому. Это часть русской земли. Украина — это неотъемлемая часть русского мира… У нас нет конфликта с Украиной. У нас есть, к сожалению, конфликт традиционных колониалистов, которые веками строили успешные колониальные империи, с территорией, которая не захотела быть колонией», — сказал Мединский.

07:21
Российские силы с помощью беспилотников обнаружили украинские штурмовые группы в районе поселка Червоная Диброва на краснолиманском направлении, экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили их ракетным ударом, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
07:11
Разведка США не видит возможностей для мирных переговоров между Россией и Украиной в 2023 году, пишет The Washington Post со ссылкой на американские секретные документы, опубликованные при утечке. Одновременно разведка США считает, что боевые действия до 2024 года не принесут победу ни одной из сторон.
Вчера 22:04

Россиянам необходимо проявлять особую осторожность при планировании поездок в недружественные с Россией страны, говорится в заявлении официального представителя МИДа Марии Захаровой. «МИД России имеет все основания рекомендовать нашим гражданам проявлять повышенную осторожность при планировании поездок за рубеж, особенно в недружественные страны», — сказала она.

По словам Захаровой, призывы государственного секретаря США Энтони Блинкена и других официальных лиц к своим согражданам немедленно покинуть Россию «лицемерны и двусмысленны». «Именно Вашингтон развернул настоящую охоту за россиянами, проживающими в США и третьих странах или временно там находящимися, к которым американские спецслужбы и правоохранители имеют претензии», — утверждает Захарова.

Вчера 21:58

Телеведущий Иван Ургант намерен вернуться к работе на «Первом канале». Об этом он сказал «РИА Новости» на премьере фильма «Вызов». Программа «Вечерний Ургант» не выходит с февраля прошлого года, канал опровергал ее закрытие.

24 февраля 2022 года, в день начала российской военной операции на Украине, Ургант выступил с антивоенным заявлением. Baza позже писала, что вместе с женой и дочерьми он эмигрировал. Ведущий сказал, что уехал в отпуск, и обещал вернуться. В сентябре Ургант сообщил, что находится в России.

Вчера 21:37

Всемирный банк выделил грант в размере $200 млн на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Об этом говорится в заявлении организации. Средства для проекта предоставляет Трастовый фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины (URTF). Предполагается, что сумма будет увеличена до $300 млн за счет вкладов и взносов от партнеров по мере расширения проекта.

План восстановления украинской энергетической инфраструктуры включает в себя закупку критически важного оборудования: различных видов трансформаторов, электроустановок для приема и распределения электроэнергии, автоматических выключателей и устройств релейной защиты. В числе аварийного оборудования для теплоинфраструктуры — мобильные котлы отопления и детали для ремонта сетей централизованного теплоснабжения.

Вчера 20:54
Массовые мероприятия по случаю 9 мая в Херсонской области 9 мая в целях безопасности проводиться не будут, сообщает ТАСС со ссылкой на врио губернатора Владимира Сальдо.
Вчера 20:36
Улицы имени Дарьи Дугиной, Александра Захарченко и Екатерины Великой появились в Мелитополе. Соответствующий указ подписала мэр города Галина Данильченко, передает ТАСС.
Вчера 20:08

Самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии был замечен над акваторией Балтийского моря, он двигался к границе России, сообщило Минобороны. Был поднят российский истребитель Су-27.

Когда германский самолет развернулся в направлении от границы, истребитель вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы России не было.

Вчера 19:46

Российские спецслужбы активизировали попытки вербовки украинских беженцев, направляющихся в Эстонию через Россию, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет департамента полиции безопасности (Kaitsepolitsei, спецслужба при МВД Эстонии).

В документе утверждается, что беженцы регулярно подвергаются допросам со стороны в том числе сотрудников ФСБ в приграничных пунктах. Эта деятельность, «вероятно, усилится в будущем», отмечается в отчете.

Вчера 19:20

Минторг США в дополнение к санкциям американского Минфина ввел экспортные ограничения против юридических лиц из России, Китая, ОАЭ, Узбекистана, Армении, Сирии, Турции, Мальты и Испании. Санкции вступят в силу 17 апреля.

Среди российских компаний под новые ограничения подпали Art Logistics LLC, ETC Electronics, GFK Logistics LLC, Novastream Limited, OOO Vest-Ost, Promelektronika, SKS Elektron Broker LLC, TD Promelektronika LLC, Trust Logistics и Trust Logistics Group LLC «за попытки уклониться от экспортного контроля и приобрести товары американского происхождения для российской военной и/или оборонно-промышленной базы». Также за связи с Россией под санкции подпали армянское Tako LLC, шесть китайских и две узбекские компании.

Вчера 19:09

Белоруссия выступает за перемирие на Украине и начало переговоров, заявил министр иностранных дел республики Сергей Алейник, находящийся с визитом в Венгрии.

«Позиция Минска однозначна: надо остановить гибель людей, незамедлительно объявить перемирие и начинать переговоры — чем раньше, тем лучше», — сказал он (цитата по ТАСС).

Вчера 18:59

США, объявив о санкциях против структур Алишера Усманова, вывели из-под ограничений газету «Коммерсантъ». Минфин США опубликовал генеральную лицензию, которая позволяет проводить сделки с издательским домом, «необходимые для деятельности газеты», если такие транзакции отдельно не запрещены другими документами.

Усманов купил «Коммерсантъ» у Бадри Патаркацишвили в 2006 году.

Вчера 18:27

Правительство Нидерландов работает над расторжением действующих контрактов на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, заявил министр энергетики страны Роб Джеттен.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы в нашей системе не было российской ископаемой энергии, и мы добились успеха в отношении угля, трубопроводного газа и нефти», — отметил он.

Сейчас правительство ведет переговоры с компаниями, заключившими контракты на импорт российского СПГ, чтобы «поэтапно отказаться от ранее заключенных сделок».

Вчера 18:11

Американская разведка составила четыре сценария развития конфликта на Украине с непредсказуемыми последствиями (4 wild card), они включают в себя смерть российского президента Владимира Путина, украинского президента Владимира Зеленского, удар украинской армии по Кремлю и смещение руководства Вооруженных сил России. Эти файлы содержатся в слитых секретных документах Пентагона, пишет The New York Times.

NYT отмечает, что перечень подобных сценариев — типичный для разведки документ, призванный помочь политикам, конгрессменам и военным взвесить вероятные риски при принятии решений.

Разведка, рассматривая сценарий удара Украины по Кремлю, прогнозирует широкий спектр потенциальных последствий. Россия может начать полномасштабную военную мобилизацию, рассмотреть применение тактического ядерного оружия, либо общественные настроения могут убедить Москву начать мирные переговоры.

При этом каждый описанный сценарий может привести как к эскалации конфликта России и Украины, так и его прекращению путем переговоров, либо вовсе не оказать существенного влияния на развитие кризиса, считает разведка.

Вчера 17:59
Вчера 17:40

США ввели новые санкции против российских компаний и физических лиц. Под ограничения подпали в том числе Международный инвестиционный банк и структуры, связанные с Алишером Усмановым.

Среди включенных в SDN-список организаций — патриотическое движение «Юнармия», компании «Металлинвест», «МегаФон» и USM.

В санкционный список Вашингтон также включил вице-премьера Марата Хуснуллина и бывшего министра транспорта Евгения Дитриха.

Вчера 17:27
Премьер-министр Украины Шмыгаль прибыл в США с официальным визитом. На самолете главы правительства изобразили картинку с военным самолетом и эмодзи, показывающим, что Киев очень его просит.
Вчера 16:58

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что власти прорабатывают вопрос с «Алмаз-Антеем» по производству E-Neva на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter