Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 415-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Советник президента России Владимир Мединский в интервью телеканалу РБК заявил, что считает необходимым изучение спецоперации на Украине в школах – для противодействия «историческому перепрограммированию». При этом, уверяет советник президента, негатива по отношению к украинцам он не испытывает.
«Я не испытываю ненависти к украинскому народу и к Украине. Мне глубоко симпатичен украинский народ. Там во мне много кровей намешано, поэтому я говорю, что я настоящий русский, чего только не намешано. И я испытываю огромную любовь к этой земле и к ее истории, и к ее героическому прошлому. Это часть русской земли. Украина — это неотъемлемая часть русского мира… У нас нет конфликта с Украиной. У нас есть, к сожалению, конфликт традиционных колониалистов, которые веками строили успешные колониальные империи, с территорией, которая не захотела быть колонией», — сказал Мединский.
Россиянам необходимо проявлять особую осторожность при планировании поездок в недружественные с Россией страны, говорится в заявлении официального представителя МИДа Марии Захаровой. «МИД России имеет все основания рекомендовать нашим гражданам проявлять повышенную осторожность при планировании поездок за рубеж, особенно в недружественные страны», — сказала она.
По словам Захаровой, призывы государственного секретаря США Энтони Блинкена и других официальных лиц к своим согражданам немедленно покинуть Россию «лицемерны и двусмысленны». «Именно Вашингтон развернул настоящую охоту за россиянами, проживающими в США и третьих странах или временно там находящимися, к которым американские спецслужбы и правоохранители имеют претензии», — утверждает Захарова.
Телеведущий Иван Ургант намерен вернуться к работе на «Первом канале». Об этом он сказал «РИА Новости» на премьере фильма «Вызов». Программа «Вечерний Ургант» не выходит с февраля прошлого года, канал опровергал ее закрытие.
24 февраля 2022 года, в день начала российской военной операции на Украине, Ургант выступил с антивоенным заявлением. Baza позже писала, что вместе с женой и дочерьми он эмигрировал. Ведущий сказал, что уехал в отпуск, и обещал вернуться. В сентябре Ургант сообщил, что находится в России.
Всемирный банк выделил грант в размере $200 млн на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Об этом говорится в заявлении организации. Средства для проекта предоставляет Трастовый фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины (URTF). Предполагается, что сумма будет увеличена до $300 млн за счет вкладов и взносов от партнеров по мере расширения проекта.
План восстановления украинской энергетической инфраструктуры включает в себя закупку критически важного оборудования: различных видов трансформаторов, электроустановок для приема и распределения электроэнергии, автоматических выключателей и устройств релейной защиты. В числе аварийного оборудования для теплоинфраструктуры — мобильные котлы отопления и детали для ремонта сетей централизованного теплоснабжения.
Самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии был замечен над акваторией Балтийского моря, он двигался к границе России, сообщило Минобороны. Был поднят российский истребитель Су-27.
Когда германский самолет развернулся в направлении от границы, истребитель вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы России не было.
Российские спецслужбы активизировали попытки вербовки украинских беженцев, направляющихся в Эстонию через Россию, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет департамента полиции безопасности (Kaitsepolitsei, спецслужба при МВД Эстонии).
В документе утверждается, что беженцы регулярно подвергаются допросам со стороны в том числе сотрудников ФСБ в приграничных пунктах. Эта деятельность, «вероятно, усилится в будущем», отмечается в отчете.
Минторг США в дополнение к санкциям американского Минфина ввел экспортные ограничения против юридических лиц из России, Китая, ОАЭ, Узбекистана, Армении, Сирии, Турции, Мальты и Испании. Санкции вступят в силу 17 апреля.
Среди российских компаний под новые ограничения подпали Art Logistics LLC, ETC Electronics, GFK Logistics LLC, Novastream Limited, OOO Vest-Ost, Promelektronika, SKS Elektron Broker LLC, TD Promelektronika LLC, Trust Logistics и Trust Logistics Group LLC «за попытки уклониться от экспортного контроля и приобрести товары американского происхождения для российской военной и/или оборонно-промышленной базы». Также за связи с Россией под санкции подпали армянское Tako LLC, шесть китайских и две узбекские компании.
Белоруссия выступает за перемирие на Украине и начало переговоров, заявил министр иностранных дел республики Сергей Алейник, находящийся с визитом в Венгрии.
«Позиция Минска однозначна: надо остановить гибель людей, незамедлительно объявить перемирие и начинать переговоры — чем раньше, тем лучше», — сказал он (цитата по ТАСС).
США, объявив о санкциях против структур Алишера Усманова, вывели из-под ограничений газету «Коммерсантъ». Минфин США опубликовал генеральную лицензию, которая позволяет проводить сделки с издательским домом, «необходимые для деятельности газеты», если такие транзакции отдельно не запрещены другими документами.
Усманов купил «Коммерсантъ» у Бадри Патаркацишвили в 2006 году.
Правительство Нидерландов работает над расторжением действующих контрактов на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, заявил министр энергетики страны Роб Джеттен.
«Мы должны сделать все возможное, чтобы в нашей системе не было российской ископаемой энергии, и мы добились успеха в отношении угля, трубопроводного газа и нефти», — отметил он.
Сейчас правительство ведет переговоры с компаниями, заключившими контракты на импорт российского СПГ, чтобы «поэтапно отказаться от ранее заключенных сделок».
Американская разведка составила четыре сценария развития конфликта на Украине с непредсказуемыми последствиями (4 wild card), они включают в себя смерть российского президента Владимира Путина, украинского президента Владимира Зеленского, удар украинской армии по Кремлю и смещение руководства Вооруженных сил России. Эти файлы содержатся в слитых секретных документах Пентагона, пишет The New York Times.
NYT отмечает, что перечень подобных сценариев — типичный для разведки документ, призванный помочь политикам, конгрессменам и военным взвесить вероятные риски при принятии решений.
Разведка, рассматривая сценарий удара Украины по Кремлю, прогнозирует широкий спектр потенциальных последствий. Россия может начать полномасштабную военную мобилизацию, рассмотреть применение тактического ядерного оружия, либо общественные настроения могут убедить Москву начать мирные переговоры.
При этом каждый описанный сценарий может привести как к эскалации конфликта России и Украины, так и его прекращению путем переговоров, либо вовсе не оказать существенного влияния на развитие кризиса, считает разведка.
США ввели новые санкции против российских компаний и физических лиц. Под ограничения подпали в том числе Международный инвестиционный банк и структуры, связанные с Алишером Усмановым.
Среди включенных в SDN-список организаций — патриотическое движение «Юнармия», компании «Металлинвест», «МегаФон» и USM.
В санкционный список Вашингтон также включил вице-премьера Марата Хуснуллина и бывшего министра транспорта Евгения Дитриха.
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что власти прорабатывают вопрос с «Алмаз-Антеем» по производству E-Neva на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге.