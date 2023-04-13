Советник президента России Владимир Мединский в интервью телеканалу РБК заявил, что считает необходимым изучение спецоперации на Украине в школах – для противодействия «историческому перепрограммированию». При этом, уверяет советник президента, негатива по отношению к украинцам он не испытывает.

«Я не испытываю ненависти к украинскому народу и к Украине. Мне глубоко симпатичен украинский народ. Там во мне много кровей намешано, поэтому я говорю, что я настоящий русский, чего только не намешано. И я испытываю огромную любовь к этой земле и к ее истории, и к ее героическому прошлому. Это часть русской земли. Украина — это неотъемлемая часть русского мира… У нас нет конфликта с Украиной. У нас есть, к сожалению, конфликт традиционных колониалистов, которые веками строили успешные колониальные империи, с территорией, которая не захотела быть колонией», — сказал Мединский.