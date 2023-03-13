Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 383-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Губернатор рассказал о состоянии раненой при обстреле Белгорода и работе ПВО
«Женщину с сотрясением головного мозга бригада скорой помощи доставляет в больницу. Открытой раны нет. Состояние средней степени тяжести», — написал Вячеслав Гладков.
Необходимо создать контактную группу для разработки решения по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
Эта группа будет аналогична контактной группе министров обороны стран, поставляющих Украине оружие, заседания которой проходят на немецкой базе Рамштайн.
По его мнению, ядро этой группы должны составить США, Германия, Франция и Великобритания, к ним могут присоединиться другие страны, как европейские, так и государства «Глобального Юга», например, Китай и Индия. Также к процессу следует подключить международные организации, в частности, ООН и ОБСЕ, считает Ишингер.
«Дроны были произведены в Китае для американского рынка. И первая их активация была как раз таки на территории Украины», — утверждает он.
По словам Копишева, гражданину Украины Николаю Швецу, которого Минск обвиняет в попытке атаки, помогали более 20 человек. Те, кто находился в Белоруссии, задержаны.
13 марта кабмин планирует опубликовать обновленную версию комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании, где будет отражен этот пункт. Как заявили в канцелярии, увеличение расходов на оборону нужно для развития ядерных сил сдерживания, а также восполнение запасов вооружений, переданных Украине.
Утро понедельника началось в Белгороде с работы ПВО, сбито 4 ракеты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Было сбито 4 ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одной пострадавшей», — написал он.
По данным аналитиков, в 2018-2022 годах экспорт вооружений из Соединенных Штатов вырос на 14% по сравнению с 2013-2017 годами, а их доля в глобальном объеме составила 40%. Продажи российского оружия за тот же период упали на 31%; страна занимает 16% мирового рынка по сравнению с 22% годом ранее.
«Он вроде бы согласен с тем, что для переговоров «всегда есть место», но только не видит никакого стремления к ним со стороны России. Грандиозное вранье, учитывая, что именно представляемый им режим на законодательном уровне запретил вести эти самые переговоры с Россией», — заявила в ответ Захарова.
ВСУ в воскресенье обстреляли Перевальск в ЛНР из реактивной системы залпового огня HIMARS, выпущена одна ракета, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля
«Это самое большое увеличение бюджета в истории Украины. Изменения планируются уже в этом месяце», — отметил он.
«Я не ожидаю, что истребители будут поставлены в ближайшее время, так как это очень сложная задача с логистической и технической точек зрения», — заявил Кулеба. При этом он заявил о необходимости обучения украинских пилотов полетам на западных самолетах. Это необходимо, чтобы в случае поставок украинским пилотам не пришлось тратить на это время.
ВСУ обстреляли из артиллерии микрорайон Сокол в Новой Каховке. В результате обстрела погибла женщина, повреждены дома, квартиры и магазины, сообщается в Telegram-канале администрации городского округа.
Журналист напомнил Шульцу, что он всегда был эмоциональным политиком и выступал за создание «Соединенных штатов Европы» к 2025 году — эта концепция предполагала изменение структуры Евросоюза в конфедерацию из всех европейских государств и усиление центральной роли общеевропейских институтов. Политик в ответ отметил, что подобное расширение должно быть связано с реформами, например, отменой принципа единогласного принятия решений в Евросовете.
«Я готов поехать в Киев. Я хочу поехать в Киев. Но с условием поехать и в Москву. Я поеду в оба города или ни в один», — сказал он.
«Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами», — сказал он.