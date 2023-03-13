лова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россия не стремится начать переговоры с Киевом — это «грандиозное вранье», заявила глава МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале. Заявление, о котором говорит Захарова, Кулеба сделал в интервью итальянской газетам La Stampa и La Repubblica 8 марта.



«Он вроде бы согласен с тем, что для переговоров «всегда есть место», но только не видит никакого стремления к ним со стороны России. Грандиозное вранье, учитывая, что именно представляемый им режим на законодательном уровне запретил вести эти самые переговоры с Россией», — заявила в ответ Захарова.

