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Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:23
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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 383-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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07:51

Губернатор рассказал о состоянии раненой при обстреле Белгорода и работе ПВО

«Женщину с сотрясением головного мозга бригада скорой помощи доставляет в больницу. Открытой раны нет. Состояние средней степени тяжести», — написал Вячеслав Гладков.

07:41

Необходимо создать контактную группу для разработки решения по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Эта группа будет аналогична контактной группе министров обороны стран, поставляющих Украине оружие, заседания которой проходят на немецкой базе Рамштайн.

По его мнению, ядро этой группы должны составить США, Германия, Франция и Великобритания, к ним могут присоединиться другие страны, как европейские, так и государства «Глобального Юга», например, Китай и Индия. Также к процессу следует подключить международные организации, в частности, ООН и ОБСЕ, считает Ишингер.

07:39
Беспилотники, при помощи которых пытались атаковать российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50 на аэродроме Мачулищи, были произведены в Китае. Об этом заявил начальник главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Белоруссии Александр Копишев.

«Дроны были произведены в Китае для американского рынка. И первая их активация была как раз таки на территории Украины», — утверждает он.

По словам Копишева, гражданину Украины Николаю Швецу, которого Минск обвиняет в попытке атаки, помогали более 20 человек. Те, кто находился в Белоруссии, задержаны.
07:38
Правительство Великобритании в ближайшие два года увеличат оборонный бюджет страны на £5 млрд ($6 млрд), говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Риши Сунака.

13 марта кабмин планирует опубликовать обновленную версию комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании, где будет отражен этот пункт. Как заявили в канцелярии, увеличение расходов на оборону нужно для развития ядерных сил сдерживания, а также восполнение запасов вооружений, переданных Украине.
07:30

Утро понедельника началось в Белгороде с работы ПВО, сбито 4 ракеты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Было сбито 4 ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одной пострадавшей», — написал он.

07:22
США и Россия продолжают лидировать на мировом рынке поставщиков вооружений, однако за последние пять лет разрыв между ними значительно вырос, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

По данным аналитиков, в 2018-2022 годах экспорт вооружений из Соединенных Штатов вырос на 14% по сравнению с 2013-2017 годами, а их доля в глобальном объеме составила 40%. Продажи российского оружия за тот же период упали на 31%; страна занимает 16% мирового рынка по сравнению с 22% годом ранее.
Вчера 21:01
лова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россия не стремится начать переговоры с Киевом — это «грандиозное вранье», заявила глава МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале. Заявление, о котором говорит Захарова, Кулеба сделал в интервью итальянской газетам La Stampa и La Repubblica 8 марта.

«Он вроде бы согласен с тем, что для переговоров «всегда есть место», но только не видит никакого стремления к ним со стороны России. Грандиозное вранье, учитывая, что именно представляемый им режим на законодательном уровне запретил вести эти самые переговоры с Россией», — заявила в ответ Захарова.
 
Вчера 20:17

ВСУ в воскресенье обстреляли Перевальск в ЛНР из реактивной системы залпового огня HIMARS, выпущена одна ракета, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля  

Вчера 18:21
США и Украина в значительном степени до сих пор двигались в одном направлении, но спустя более года после начала военной операции России между ними растут закулисные разногласия по поводу целей боевых действий и вырисовываются точки напряженности относительно того, как и когда закончится конфликт, пишет Politico. Некоторые чиновники выражали недовольство постоянными просьбами об оружии и тем, что Киев не проявляет должной благодарности за военную помощь. 
Вчера 16:45
Западные союзники Киева никогда не обсуждали отправку военного контингента на Украину, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни. Ранее премьера Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Запада очень близки к тому, чтобы обсудить перспективу отправки войск союзников на территорию Украины.
Вчера 15:11
Верховная рада рассмотрит предложение увеличить военный бюджет для этого года на 500 млрд грн — больше $13,5 млрд, сообщил народный депутат от фракции «Голос», первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

«Это самое большое увеличение бюджета в истории Украины. Изменения планируются уже в этом месяце», — отметил он.
Вчера 13:51
Украина вряд ли в ближайшее время получит от западных стран истребители. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью газете Bild am Sonntag.

«Я не ожидаю, что истребители будут поставлены в ближайшее время, так как это очень сложная задача с логистической и технической точек зрения», — заявил Кулеба. При этом он заявил о необходимости обучения украинских пилотов полетам на западных самолетах. Это необходимо, чтобы в случае поставок украинским пилотам не пришлось тратить на это время.
 
Вчера 10:37

ВСУ обстреляли из артиллерии микрорайон Сокол в Новой Каховке. В результате обстрела погибла женщина, повреждены дома, квартиры и магазины, сообщается в Telegram-канале администрации городского округа.

Вчера 08:53
Украина обладает статусом кандидата в члены Евросоюза, однако нельзя ускорять этот процесс из-за боевых действий, нарушая европейские стандарты, несмотря на то, что это эмоционально понятное требование; будет сложно добиться ускорения по политическим причинам, заявил в интервью Spiegel бывший глава Европарламента Мартин Шульц.  «Турция ждет присоединения в течение 60 лет, и на Западных Балканах есть ряд кандидатов», — указал он.

Журналист напомнил Шульцу, что он всегда был эмоциональным политиком и выступал за создание «Соединенных штатов Европы» к 2025 году — эта концепция предполагала изменение структуры Евросоюза в конфедерацию из всех европейских государств и усиление центральной роли общеевропейских институтов. Политик в ответ отметил, что подобное расширение должно быть связано с реформами, например, отменой принципа единогласного принятия решений в Евросовете.
Вчера 08:52
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный сообщил, что обсудил с председателем комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли необходимость усиления системы противовоздушной обороны.
11.03 20:37
Папа римский Франциск готов посетить Киев при условии, что после визита поедет в Москву. Об этом понтифик заявил в интервью газете La Nacion.

«Я готов поехать в Киев. Я хочу поехать в Киев. Но с условием поехать и в Москву. Я поеду в оба города или ни в один», — сказал он.
11.03 18:11
Вооруженным силам Украины необходимо продолжить удерживать Артемовск, чтобы «выиграть время» и подготовиться к контрнаступлению весной, заявил командующий сухопутными силами ВСУ Александр Сырский.

«Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами», — сказал он.
 
11.03 17:00
Дания передаст первый танк Leopard 1 Украине в начале мая, заявил врио главы Минобороны страны Троельс Лунд Поульсен. Дания, Германия и Нидерланды договорились вместе поставить Киеву около 100 танков Leopard 1 в начале февраля. Первый из них прибудет на Украину в мае, сказал министр. Однако вначале танки будут использовать исключительно для обучения украинских военных, подчеркнул он.
 
11.03 14:50
Средства противовоздушной обороны России перехватили четыре противорадиолокационные ракеты HARM и сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS за сутки, сообщило Минобороны.

 
11.03 14:49
Киев начал переброску резервов украинских войск с запорожского направления под Артемовск, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Украинские войска проводят ночью переброску резервов с запорожского направления под Артемовск с целью усилить группировку, которая достаточно быстро уничтожается нашими войсками», — сказал Рогов. По его словам, параллельно группировка украинских войск, дислоцируемая в Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области, усиливается за счет вновь прибывших резервов из числа мобилизованных и военных, прошедших подготовку за границей.
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Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
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