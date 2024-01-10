Комитет Верховной рады по нацбезопасности и обороне завершил заседание, так и не приняв никакого решения по правительственному законопроекту о мобилизации. Обсуждение перенесено на завтра, сообщает «Страна.ua».

По словам нардепа Алексея Гончаренко, в процессе обсуждения Минобороны согласилось с сохранением отсрочки для всех людей с инвалидностью (включая 3 группу) и их мужей. Отсрочка этим категориям отменялась в первоначальной версии законопроекта.