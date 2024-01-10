Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 685-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Над Саратовской областью ночью сбили украинский беспилотник, сообщило Минобороны. По словам губернатора Романа Бусаргина, никто не пострадал, последствий для инфраструктуры нет.
Саратовская область не граничит с Украиной. Ее соседи — Волгоградская, Воронежская, Тамбовская, Пензенская, Самарская, Ульяновская и Оренбургская области, а также Казахстан.
Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил в своем Telegram, что в результате обстрела города со стороны ВСУ ранение получила девушка 1999 года рождения.
Командующий ВСУ Валерий Залужный в 2022 году предлагал провести контрнаступление в Запорожской области с целью отрезать Крым, говорится в вышедшей в США книге корреспондента Wall Street Journal Ярослава Трофимова. По словам последнего, план предлагал атаку украинской армии еще до построения на юге российских оборонительных сооружений. Однако утверждается, что против плана выступили в США. В Вашингтоне посчитали его слишком рискованным и предположили, что в случае неудачи российская армия сумеет быстро занять Запорожье и Днепр. Поэтому Залужному было предложено сосредоточиться на операциях против Херсона.
Глава ДНР Денис Пушилин написал в своем Telegram, что в результате обстрела Никитовского района Горловки мирный житель погиб, ранения получила женщина. Повреждены пять жилых домостроений в Петровском районе Донецка, Никитовском районе Горловки, а также три объекта гражданской инфраструктуры в Горловке.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела города со стороны ВСУ погибла мирная жительница.
Комитет Верховной рады по нацбезопасности и обороне завершил заседание, так и не приняв никакого решения по правительственному законопроекту о мобилизации. Обсуждение перенесено на завтра, сообщает «Страна.ua».
По словам нардепа Алексея Гончаренко, в процессе обсуждения Минобороны согласилось с сохранением отсрочки для всех людей с инвалидностью (включая 3 группу) и их мужей. Отсрочка этим категориям отменялась в первоначальной версии законопроекта.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале, что над Брянским районом силами ПВО сбит украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.
В Великом Новгороде на ₽45 тыс. оштрафовали местного жителя, который в новогоднюю ночь вывесил на балконе гирлянду с лозунгом украинских националистов. В отношении него был составлен протокол о дискредитации армии.
Секретная встреча представителей Украины, стран G7 и глобального Юга состоялась в декабре, узнал Bloomberg. По данным агентства, она прошла в Саудовской Аравии. Целью было заручиться поддержкой условий Киева для мирных переговоров с Россией. По данным Bloomberg, на встречу не поехали представители Китая, ОАЭ и Бразилии, в то время как чиновники из Индии и Турции присутствовали. Представителей России на встречу не звали.
Владимир Рогов сообщил об обстреле со стороны ВСУ из РСЗО города Токмак в Запорожской области.
Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 550 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе САУ «Акация», четыре САУ «Гвоздика».
Минобороны сообщило, что на различных направлениях за последние сутки произошли следующие изменения:
- на купянском направлении нанесены удары по позициям двух украинских бригад в районах населенных пунктов Синьковка и Песчаное;
- на краснолиманском направлении нанесены удары по позициям трех украинских бригад в районах Торского, Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества;
- на донецком направлении нанесены удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах Антоновки, Богдановки и Клещеевки;
- на южно-донецком направлении отражены две атаки в районе Приютного;
- на запорожском направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах Вербового и Работино.
Роман Старовойт добавил, что еще один беспилотник сбит над Курчатовским районом.
Андрей Клычков рассказал, что в районе поселка Малая Саханка Орловского муниципального округа еще один беспилотный летательный аппарат упал на нежилой объект. По его словам, пострадавших нет.
Старовойт рассказал об обстреле со стороны Украины села Горналь Суджанского района. От осколков погибла женщина.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале, что в небе над Курском сработало ПВО. По предварительной информации, сбиты три беспилотника самолетного типа.
Клычков добавил, что в результате атаки украинских беспилотников пострадали трое человек, получивших вред здоровью средней тяжести. «Им оказывается необходимая помощь. Двое от госпитализации отказались», — написал он в телеграм-канале.
На Украине на 30% выросло число жалоб на применение русского языка, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на данные офиса уполномоченного по защите государственного языка. Всего таких жалоб за год оказалось 3692, а чаще всего их подавали в Киеве, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о падении двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетического комплекса в Орле. «Возгорание оперативно локализовано», — написал он в телеграм-канале.
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что военным удалось обезвредить и вывезти авиационный боеприпас, который упал на территории частного домовладения в Рубежном. «В целях безопасности на период инженерно-саперных работ были эвакуированы около 300 человек, проживающих в радиусе километра от места падения авиабомбы».