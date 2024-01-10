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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 685-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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10:10

Над Саратовской областью ночью сбили украинский беспилотник, сообщило Минобороны. По словам губернатора Романа Бусаргина, никто не пострадал, последствий для инфраструктуры нет.

Саратовская область не граничит с Украиной. Ее соседи — Волгоградская, Воронежская, Тамбовская, Пензенская, Самарская, Ульяновская и Оренбургская области, а также Казахстан.

Вчера 21:25

Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил в своем Telegram, что в результате обстрела города со стороны ВСУ ранение получила девушка 1999 года рождения.

Вчера 20:36

Командующий ВСУ Валерий Залужный в 2022 году предлагал провести контрнаступление в Запорожской области с целью отрезать Крым, говорится в вышедшей в США книге корреспондента Wall Street Journal Ярослава Трофимова. По словам последнего, план предлагал атаку украинской армии еще до построения на юге российских оборонительных сооружений. Однако утверждается, что против плана выступили в США. В Вашингтоне посчитали его слишком рискованным и предположили, что в случае неудачи российская армия сумеет быстро занять Запорожье и Днепр. Поэтому Залужному было предложено сосредоточиться на операциях против Херсона.

Вчера 20:18

Глава ДНР Денис Пушилин написал в своем Telegram, что в результате обстрела Никитовского района Горловки мирный житель погиб, ранения получила женщина. Повреждены пять жилых домостроений в Петровском районе Донецка, Никитовском районе Горловки, а также три объекта гражданской инфраструктуры в Горловке.

Вчера 19:05

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела города со стороны ВСУ погибла мирная жительница.

Вчера 18:50

Комитет Верховной рады по нацбезопасности и обороне завершил заседание, так и не приняв никакого решения по правительственному законопроекту о мобилизации. Обсуждение перенесено на завтра, сообщает «Страна.ua».

По словам нардепа Алексея Гончаренко, в процессе обсуждения Минобороны согласилось с сохранением отсрочки для всех людей с инвалидностью (включая 3 группу) и их мужей. Отсрочка этим категориям отменялась в первоначальной версии законопроекта.

Вчера 17:11

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале, что над Брянским районом силами ПВО сбит украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.

Вчера 16:56

В Великом Новгороде на ₽45 тыс. оштрафовали местного жителя, который в новогоднюю ночь вывесил на балконе гирлянду с лозунгом украинских националистов. В отношении него был составлен протокол о дискредитации армии.

Вчера 16:22

Секретная встреча представителей Украины, стран G7 и глобального Юга состоялась в декабре, узнал Bloomberg. По данным агентства, она прошла в Саудовской Аравии. Целью было заручиться поддержкой условий Киева для мирных переговоров с Россией. По данным Bloomberg, на встречу не поехали представители Китая, ОАЭ и Бразилии, в то время как чиновники из Индии и Турции присутствовали. Представителей России на встречу не звали.

Вчера 16:09

Владимир Рогов сообщил об обстреле со стороны ВСУ из РСЗО города Токмак в Запорожской области.

Вчера 15:55

Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 550 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе САУ «Акация», четыре САУ «Гвоздика».

Вчера 15:49

Минобороны сообщило, что на различных направлениях за последние сутки произошли следующие изменения:

  • на купянском направлении нанесены удары по позициям двух украинских бригад в районах населенных пунктов Синьковка и Песчаное;
  • на краснолиманском направлении нанесены удары по позициям трех украинских бригад в районах Торского, Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества;
  • на донецком направлении нанесены удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах Антоновки, Богдановки и Клещеевки;
  • на южно-донецком направлении отражены две атаки в районе Приютного;
  • на запорожском направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах Вербового и Работино.
Вчера 15:40

Роман Старовойт добавил, что еще один беспилотник сбит над Курчатовским районом.

Вчера 15:39

Андрей Клычков рассказал, что в районе поселка Малая Саханка Орловского муниципального округа еще один беспилотный летательный аппарат упал на нежилой объект. По его словам, пострадавших нет.

Вчера 15:36

Старовойт рассказал об обстреле со стороны Украины села Горналь Суджанского района. От осколков погибла женщина.

Вчера 15:27

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале, что в небе над Курском сработало ПВО. По предварительной информации, сбиты три беспилотника самолетного типа.

Вчера 15:25

Клычков добавил, что в результате атаки украинских беспилотников пострадали трое человек, получивших вред здоровью средней тяжести. «Им оказывается необходимая помощь. Двое от госпитализации отказались», — написал он в телеграм-канале.

Вчера 15:21

На Украине на 30% выросло число жалоб на применение русского языка, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на данные офиса уполномоченного по защите государственного языка. Всего таких жалоб за год оказалось 3692, а чаще всего их подавали в Киеве, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях.

Вчера 14:53

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о падении двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетического комплекса в Орле. «Возгорание оперативно локализовано», — написал он в телеграм-канале.

Вчера 13:52

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что военным удалось обезвредить и вывезти авиационный боеприпас, который упал на территории частного домовладения в Рубежном. «В целях безопасности на период инженерно-саперных работ были эвакуированы около 300 человек, проживающих в радиусе километра от места падения авиабомбы».

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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