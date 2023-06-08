Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 470-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Попытки России подавить сигнал GPS после ряда атак беспилотников вынудили пилотов авиакомпаний, летающих в страны Балтии и Финляндию, прибегнуть к альтернативным методам навигации, сообщает Bloomberg.
«Подавление сигналов GPS — одна из возможных мер РФ по обеспечению защиты важных объектов на территории страны», — говорится в электронном письме Минобороны Эстонии. Глушение сигналов может повлиять на работу GPS в соседних регионах, указали в ведомстве.
В ДНР задержали агента Службы внешней разведки Украины, сообщили журналистам в УФСБ по народной республике.
Мужчина прибыл в ДНР для сбора сведений о силовиках, а также о дислокации и передвижении российских войск, заявили в службе.
Генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил в госпитале раненых российских военных, отразивших наступление ВСУ на южнодонецком направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Он вручил военнослужащим ордена Мужества, медали „За отвагу“ и знаки отличия ордена святого Георгия — Георгиевский крест», — говорится в сообщении.
Система ПВО сработала над Белгородом по двум воздушным целям, сообщил губернатор Вячеслав Гладков ранним утром 8 июня.
«Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал он.
Минобороны сообщило о попытке прорыва украинских войск в Запорожской области. Однако российская группировка «Восток» помешала Вооруженным силам Украины прорваться в районе села Новодаровка в Запорожской области.
В указанном районе в бой была введена бронегруппа на БМП-2, которая «успешно поразила технику и живую силу ВСУ», сообщили в пресс-центра группировки.
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предположил, что некоторые страны альянса могут пожелать разместить войска на Украине.
«Если НАТО не сможет договориться о четком пути для Украины, существует вероятность того, что некоторые страны могут принять меры в индивидуальном порядке», — заявил Расмуссен. Он отметил, что Польша, в частности, «очень заинтересована в оказании конкретной помощи» Киеву, а за ней могут последовать страны Балтии. Среди мер экс-генсек не исключил отправку войск.
Украинские военные пытались «проломить линию обороны» в Донецкой народной республике, но атаки были отбиты российскими силами, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, Вооруженные силы Украины задействовали танки Leopard, самолеты и вертолеты.
В ночь на 8 июня танковая группа ВСУ начала наступление на Ореховском участке Запорожского направления — между Малой Токмачкой и Новоданиловкой, сообщил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, шел «бой высокой интенсивности».
«Противник ведет непрерывный огонь из артиллерии и танков по нашим позициям, пытаясь сравнять их с землей», — написал он. Ответный огонь ведут российские артиллеристы и авиация ВКС.
Танковая группа ВСУ начала наступление на Ореховском участке Запорожского направления — между Малой Токмачкой и Новоданиловкой, сообщил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, сейчас идет «бой высокой интенсивности». Примерно за 20 минут до этого он сообщил об ударе по Токмаку из HIMARS.
Генпрокурор Украины Андрей Костин обратился в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в связи с разрушением плотины Каховской ГЭС, заявил его советник Максим Попов. Официального ответа пока нет, Киев продолжает обсуждение этого вопроса, отметил он.
«В обращении мы предоставили первичную информацию, которой располагаем, <...> и дали зеленый свет офису [МУС], чтобы они могли проводить объективное, беспристрастное расследование со своей стороны», — сказал он.
По мнению Попова, участие МУС в расследовании необходимо, поскольку у Киева отсутствует доступ к части территорий.
Вячеслав Гладков опубликовал короткое видео из Новой Таволжанки, на котором видны последствия боев.
Он также вновь заявил, что на территории этого села «противника нет».
За два года значительно увеличилось число европейцев, считающих Россию противником и конкурентом, показал опрос Европейского совета по международным делам.
В большинстве стран, где проводилось исследование, к России относятся как к противнику. В среднем такого взгляда на Москву придерживаются 55% опрошенных в 11 странах, еще 9% считают ее конкурентом. Необходимым партнером Россию назвали 19%, а союзником — только 4%.
Двумя годами ранее в похожем исследовании совета противником и конкурентом Россию посчитали 35% опрошенных в 12 странах ЕС, 42% рассматривали Москву как союзника и партнера.
МВД внесло проект приказа о порядке ограничения права на управление автомобилем для «обеспечения явки по повестке военного комиссариата». Это предусмотрено законом об электронных повестках, который президент подписал в апреле.
Согласно документу, предлагается в течение суток с момента поступления решения о принятии временных мер в территориальный орган МВД вносить эту информацию в систему Госавтоинспекции. При поступлении решения об отмене временных мер ограничения снимаются.
В Суджанском районе Курской области пограничники «приземлили» украинский разведывательный дрон «Лелека-100», сообщил губернатор Роман Старовойт.
Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать в зоне затопления в Херсонской области работу по помощи людям и ликвидации последствий бедствия, сообщил Дмитрий Песков.
Украина еще не начинала свое контрнаступление, а когда это произойдет, «все об этом узнают», заявил Reuters cекретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.
«Все это неправда. Когда все это начнется, решат наши военные. Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, все это увидят», — сказал он.
Источники CNN ранее сообщили, что на Западе видят признаки начала украинского контрнаступления.
Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.
Как сообщает Кремль, российский президент в ближайшее время примет делегацию лидеров стран Африки для обсуждения урегулирования на Украине.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заверила, что Москва будет «предельно жестко отвечать на украинские атаки на Запорожскую АЭС, включая линии электроснабжения станции и город Энергодар, в котором проживают сотрудники этого объекта и члены их семей».
Оперштаб Краснодарского края назвал фейками сообщения о замеченном близ аэропорта Сочи беспилотнике. «В единую дежурную диспетчерскую службу Сочи, в правоохранительные органы и экстренные службы не поступало никаких сообщений о замеченном в районе аэропорта курорта беспилотнике. Эту информацию также опровергли службы самого аэропорта», — заявили в оперштабе.