Генпрокурор Украины Андрей Костин обратился в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в связи с разрушением плотины Каховской ГЭС, заявил его советник Максим Попов. Официального ответа пока нет, Киев продолжает обсуждение этого вопроса, отметил он.

«В обращении мы предоставили первичную информацию, которой располагаем, <...> и дали зеленый свет офису [МУС], чтобы они могли проводить объективное, беспристрастное расследование со своей стороны», — сказал он.

По мнению Попова, участие МУС в расследовании необходимо, поскольку у Киева отсутствует доступ к части территорий.

