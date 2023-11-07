Во время вооруженного конфликта неприемлемы широкие празднования и выборы на Украине, поскольку «все наши силы обороны живут совсем другими эмоциями», заявил в видеообращении украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которые ожидает от Украины только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени», — написал президент.