Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 622-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Обломки одного из сбитых беспилотников упали во дворе частного дома в севастопольской Орловке, пострадал мужчина — у него сломана рука. Серьезных повреждений в Севастополе нет, заявил губернатор Михаил Разовжаев.
Во время вооруженного конфликта неприемлемы широкие празднования и выборы на Украине, поскольку «все наши силы обороны живут совсем другими эмоциями», заявил в видеообращении украинский президент Владимир Зеленский.
«Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которые ожидает от Украины только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени», — написал президент.
Минобороны России сообщило о пресечении попытки атаки 17 беспилотников, девять из них были уничтожены, остальные восемь перехвачены над Черным морем и Крымом.
Силы ПВО в Ростовской области отработали по целям в зоне военной операции, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«В 16:25 наши военные работали по воздушным целям в зоне спецоперации. Происшествий на территории Ростовской области не зафиксировано. Просьба сохранять спокойствие», — написал он.
В зоне военной операции уничтожены места хранения безэкипажных катеров, а также авиационных боеприпасов ВСУ, сообщило Минобороны.
Места хранения были уничтожены оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил. Кроме того, нанесено поражение живой силе и военной технике в 117 районах, отметили в ведомстве.
С 7 ноября на всей территории Херсонской области комендантский час будет действовать с 20:00 до 06:00 часов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Изменения внесены в указ № 154-у «О введении комендантского часа на территории Херсонской области» от 20.10.2022.
«Уважаемые херсонцы, прошу учитывать эти изменения при планировании своих поездок и перемещений по личным или деловым надобностям», — написал губернатор в своем телеграм-канале.
В конце мая Сальдо подписал указ о введении комендантского часа с 23:00 до 04:00 на той территории Херсонской области, которая находится «за пределами линии боевого соприкосновения» на расстоянии более чем 30 км к востоку от правого берега Днепра.
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект указа о продлении в стране военного положения и мобилизации на 90 суток, сообщил депутат Ярослав Железняк.
В случае принятия документа они будут действовать до 14 февраля 2024 года. Это будет уже девятое продление, в последний раз такой документ принимали в августе, он действует до 15 ноября.
Мэр Мариуполя Олег Моргун отправлен в отставку, соответствующий указ подписал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Освободить Моргуна Олега Валериевича от замещаемой должности главы администрации города Мариуполя», — говорится в тексте указа, опубликованного на сайте главы ДНР.
Кто займет этот пост вместо Моргуна, пока неизвестно. «Донецкому агентству новостей» в пресс-службе мэрии пояснили, что пока он будет исполняющим обязанности, нового главу выберет городской совет.
Президент Владимир Зеленский пригласил бывшего лидера США Дональда Трампа на Украину, чтобы объяснить ему невозможность решить конфликт с Россией за 24 часа.
«Если он [Трамп] сможет приехать сюда, мне понадобится 24 минуты — да, 24 минуты. Не более. Да. Не больше — 24 минуты, чтобы объяснить [бывшему] президенту Трампу, что он не может управлять этим конфликтом», — сказал Зеленский в интервью телекомпании NBC.
Трамп неоднократно заявлял, что если бы он был президентом США, то смог бы договориться о завершении военных действий на Украине всего за сутки.
Украинское контрнаступление на запорожском направлении полностью остановлено, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, передает «РИА Новости».
«Противник остановлен, и его контрнаступление, которое так распиарено, оно полностью остановлено», — сказал Балицкий.
Бои в районе сел Работино, Щербаки и у Времевского выступа он назвал «агонией украинского режима», так как те силы, которые были изначально, «на сегодня совершенно выдохлись». «И противник сегодня если атакует, то атакует малыми силами, потому что роты некомплектные», — уточнил глава региона.
В Одессе после ударов вечером 5 ноября получили повреждения здания в центре города, а также припортовая инфраструктура, сообщил губернатор области Олег Кипер в телеграм-канале.
По его словам, в центре повреждены несколько зданий в исторической части города. Также, по словам Кипера, ракеты попали в неиспользующееся промышленное здание. В припортовой части повреждены склады, спецтехника, автомобили с зерном.
В Одессе ночью звучали взрывы, сообщают «Страна.ua» и «Суспiльне». В Одесской области объявили воздушную тревогу.
Глава областной администрации Олег Кипер в своем телеграм-канале призвал жителей Одесского и Белгород-Днестровского районов оставаться в укрытиях до отбоя тревоги. «Не игнорируйте воздушную тревогу и пребывайте в безопасных местах до отбоя. Работу ПВО не снимать», — написал он.
В Брянской области сбили украинский беспилотник. Дрон уничтожили над Стародубским муниципальным округом, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Богомаз.
Украина заменит срочную службу «интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста», следует из утвержденной министром обороны концепции военной кадровой политики до 2028 года.
Министр обороны Украины Рустем Умеров утвердил концепцию военной кадровой политики до 2028 года, которая в том числе предусматривает отказ от срочной службы по призыву, говорится в сообщении ведомства.
Концепция определяет стратегическое видение кадровой политики в ВСУ в течение пяти лет и касается как условий военного времени (военное положение на Украине действует с 24 февраля 2022 года), так и мирного, указывает министерство.
Украинская армия, согласно планам властей, до 2028 года должна будет перейти на службу по контракту, а срочную службу заменят «интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста».
Российские военные нанесли удары по двум украинским аэродромам — в Полтавской и Днепропетровской областях, говорится в сводке Минобороны.
Отношения России и США находятся «на нуле» или даже ниже, но, учитывая, что обе страны несут особую ответственность за мировую стабильность, со временем им придется пойти на диалог, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Cело Гуево в Курской области осталось без света и мобильной связи после обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт. Никто из жителей не пострадал.
В результате российского удара на запорожском направлении погибли бойцы 128-й горно-штурмовой бригады «Закарпатье» ВСУ, это происшествие будет расследовано, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена).
Как уточняется на странице ВСУ в Facebook, по месту дислокации бригады 3 ноября был нанесен ракетный удар.
В опубликованной 4 ноября сводке Минобороны России указывало, что на запорожском направлении были отражены «пять атак штурмовых групп 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ» и нанесено «огневое поражение подразделению 82-й десантно-штурмовой бригады» у села Работино. Уничтожено до 30-ти военнослужащих, сказано в сводке.
Главное за ночь:
- ВСУ атаковали судостроительный завод им. Бутомы в Керчи 15 крылатыми ракетами, 13 из них были сбиты силами ПВО, сообщило Минобороны России. В результате попадания ракеты был поврежден один из кораблей на заводе, добавили в ведомстве.
- Президент Украины Владимир Зеленский планировал приехать в Израиль, но теперь эти планы под вопросом в связи с утечкой информации об этом в СМИ, пишет Times of Israel со ссылкой на украинского дипломата.
- Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что создавал для украинцев «иллюзию» быстрой победы над Россией и признал свою ответственность за это. Он также прогнозирует, что Украина со своей нынешней политикой через полгода-год может остаться без шанса присоединения к НАТО. «Речь будет идти только о неких «…гарантиях без вступления», — считает Арестович. По его мнению, вместе с этим последуют «очередные минские соглашения», но с другим названием.